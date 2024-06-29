Эзотерическая Вена с историком

Исследовать тайную сторону города, где мистика становится реальностью
Приглашаю шагнуть за грань обыденного и раскрыть тайны Вены, которые скрывают парадные фасады.

Вы погрузитесь в мир тайных обществ, алхимических кодов и исторических анекдотов, которые сделали Вену эзотерической столицей Европы. Посетите императорскую сокровищницу, великолепную церковь и Opus Dei. Узнаете, как связаны масоны, оккультизм и Моцарт и были ли дети у Иисуса.
Эзотерическая Вена с историком
Эзотерическая Вена с историком
Эзотерическая Вена с историком
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посмотрите на собор Святого Стефана с его загадочными готическими фресками как на хранителя древних легенд.

Исследуете переулок Василиска, где живут мифы о смертоносных существах.

Осмотрите собор монашеского ордена Августинцев, в котором хранятся сердца императоров дома Габсбургов.

Услышите о мистике в жизни Моцарта и его непростых отношениях с Сальери.

Заглянете в укромный дворик Дома масонов, где до сих пор витает дух тайных обществ.

Прикоснётесь к тайне книги Брауна в церкви с копией «Тайной вечери».

Зайдёте в Opus Dei — шедевр барокко — и выясните, какую роль он играет в жизни Вены.

Отыщете следы исторических загадок и тайных знаний в сокровищнице Габсбургов.

И многое другое!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в сокровищницу — €14/взрослые, дети до 15 лет — бесплатно
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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