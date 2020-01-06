22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История императорской резиденции и секреты штруделей

Мария
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Мария – ваш гид
Шёнбрунн — это летняя резиденция императоров, дворцовый комплекс с восхитительным парком и одно из любимых мест отдыха венцев.

Большинство туристов довольствуется только подъемом на Глориетту и лицезрением главного фонтана.

Я же предлагаю рассмотреть все прелестные уголки этого парка и узнать побольше об императорской семье, а также о самом старинном зоопарке в Европе, лабиринтах и многом другом.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Около главного входа в парк Шенбрунн
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии22 отзыва
4.95
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн

Что вас ожидает

История Шёнбрунна и шоу венских штруделей
С 1996 года дворец и парк Шёнбрунн были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а Венский Филармонический оркестр каждый год здесь дарит жителям и гостям города бесплатный концерт. На экскурсии вы услышите историю строительства дворца, узнаете, почему же дворцовый комплекс называется Шёнбрунн, услышите о музыкальном поединке между Моцартом и Сальери, который происходил именно здесь. А главной темой нашей беседы будет правление единственной женщины, которая руководила Австрией — Марии Терезии! А после прогулки можно будет посетить шоу штруделей, где при вас раскроют все секреты приготовления любимого десерта австрийцев.

Дополнительная опция: посещение дворца Шёнбрунн
По желанию возможно расширить экскурсию и побывать в самом дворце Шёнбрунн. При заказе экскурсии с посещением дворца, укажите, пожалуйста, какой вариант вам больше по душе:

  • 1 вариант: посмотреть самые красивые комнаты дворца (22 комнаты) и перенестись во время правления Марии Терезии в 18 век.
  • 2 вариант: посмотреть все доступные для туристов комнаты (40 комнат). Тогда вы увидите немного аскетично обставленные комнаты со времени правления предпоследнего императора — Франца Йозефа.

Для семей с детьми возможен вариант с посещением детского музея во дворце, в котором вы узнаете о традициях и гигиене 18 века: как чистили зубы, как стирали белье, как одевались и много другое. Обычно эта экскурсия интересна не только маленьким путешественникам :)

Организационные детали

  • Обязательно надевайте удобную обувь, т.к. дорожки в парке выложены щебенкой.
  • При посещении дворца рюкзаки (даже очень маленькие) и зонты необходимо будет сдать в гардероб.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты на шоу штруделей — 11,50€ (шоу + напиток + кусочек штруделя), а также входные билеты при посещении дворца. Стоимость билетов во дворец зависит от тура, который вы предпочтете. Подробности уточняйте у гида.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Около главного входа в парк Шенбрунн.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я — лицензированный гид в Австрии, живу в Вене более 6 лет и знакомлю своих гостей с красотами Вены и Австрии. Я провожу различные увлекательные экскурсии: как тематические по городу, так и практически во всех музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас! Пишите, я буду рада показать вам этот замечательный город, помочь проникнуться духом и влюбиться в очаровательную Вену!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Спасибо за интересный рассказ, усилия по организации и внимательное отношение! Отличная персональная прогулка по Шенбрунну! Рекомендуем прогулку и гида! ))
23 октября 2019
20 октября 2019 года были на экскурсии по Шёнбрунн с Марией . Это вторая наша экскурсия с этим гидом. И опять полный восторг: интересно , простым и понятным языком. Мария легко перестраивается по ходу экскурсии, отвечает на все вопросы, учитывает наши запросы. Экскурсия длилась даже немного дольше, чем запланировано, поскольку Мария хотела рассказать как можно больше. Рекомендую!!! Великолепный гид , отличная экскурсия!
9 октября 2019
Спасибо Марии за чудесную экскурсию! Интересно было и детям, и взрослым! Везде были без очереди, столик на шоу штруделей был самый лучший;) Мария ответила на все наши вопросы, дала много полезных советов, которые нам очень пригодились, даже расписание кормления животных в зоопарке для нас распечатала, забронировала столик в ресторане, в общем была рада помочь по любому вопросу! Ещё раз большое спасибо!
6 июля 2019
Замечательная экскурсия по необыкновенно красивому парку и дворцу Шёнбрунн. Мария просто молодчина, спасибо огромное за такой интересный, увлекательный и познавательный рассказ. Кроме профессионализма Марии как гида, нас тронула ее внимательность, чуткость и забота (на нашей экскурсии во дворце нашей младшей дочери стало плохо, чуть не упала в обморок, т.к.было очень душно в помещении, и день жаркий. ) Мария нашла возможность посадить девочку на стул (там не в каждом зале это возможно), подождала пока ей станет лучше, и мне показалось, что она переживала за нашу дочу больше чем мы. И при этом пыталась и нас успокоить, что все будет хорошо, мы не торопимся, ничего страшного и т.д. И далее по ходу экскурсии Мария находила для нее стульчик и с юмором предлагала ей "посидеть на троне",а также находила место для остановки во время рассказа около вентилятора. Несмотря на эту волнительную для нас ситуацию, все прошло великолепно,увлекательно и очень душевно. Спасибо Марии за эту экскурсию! Нам было очень интересно!!!. И надеемся,что если вернемся в Вену, обратимся еще раз именно к ней! Рекомендуем всем эту экскурсию, не пожалеете ни разу! Очень красивый парк, и обворожительно роскошный дворец! И замечательный экскурсовод Мария!
5 июля 2019
Наше пребывание в чудесном городе Вена очень украсила экскурсия в незабываемый дворец Шёнбрунн. Эту достопримечательность-всё великолепие дворца и парков очень интересно передала нам гид Мария. Большое ей спасибо. Всем советую!!!
23 мая 2019
Мария замечательный экскурсовод и просто прекрасный человек! Перед поездкой мы просто заваливали Машу всеми интересующими нас вопросами о Вене и каждый раз она находила время, чтобы нам ответить, помочь во всем разобраться и подсказать , как лучше всё спланировать. Маша - очень знающий и начитанный гид, она даёт очень много информации, но всё интересно, легко и совсем не утомительно! Брали 40 комнат дворца, ни чуть не пожалели, с Машей время пролетело незаметно, но посмотрели всё, думаю, без комнат Сисси и Франца Иосифа впечатление было бы не таким полным, так что, если сомневаетесь, берите все, это не так много, как кажется! Мы взяли у Марии 3 экскурсии и всеми остались безумно довольны! Маша очень улыбчивый, открытый и отзывчивый человек, с ней будет комфортно и взрослым и детям! Мария всегда старается подстроиться под своих туристов и сделать так, чтобы им было максимально удобно. Очень хороший гид с шикарными экскурсиями, всем советуем!
16 мая 2019
Прекрасный экскурсовод. Время пролетело незаметно, очень много интересного узнали. Мария приятный и позитивный человек. Огромное спасибо за экскурсию.
13 мая 2019
Могу рекомендовать Марию как интересного рассказчика и отзывчивого человека. Я заказывала экскурсию для своих родителей, которые 1 раз в Вене. Мария любезно согласилась забрать их непосредственно из отеля, провела замечательную экскурсию по дворцу и парку, сделала фотографии и направила их мне. Большое спасибо!
15 апреля 2019
Большое спасибо Марии за великолепную экскурсию.
Дети были в восторге. Даже сын, который не является большим любителем дворцов и музеев, был увлечён рассказом Марии.
3,5 часа пробежали незаметно. Мария рассказывает очень интересно, даёт много информации, которую не найти в путеводителях и стандартных экскурсиях.
Всем рекомендуем
10 марта 2019
Прекрасная экскурсия с великолепным гидом!
Ещё 12 отзывов

Мария проводит ещё 3 экскурсии

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