22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Парк Шёнбрунн в Вене - это не просто зеленый оазис, но и место, где история оживает на каждом шагу.Предлагаем вам не просто пройтись по парку, но и погрузиться в историю

императорской семьи, узнать о строительстве дворца и его значении для Австрии. Мария Терезия, Моцарт, Сальери - эти имена звучат здесь особенно гордо. Во время прогулки вы узнаете множество интересных фактов о старейшем зоопарке Европы, увидите знаменитые лабиринты и, конечно, сможете насладиться шоу штруделей - визитной карточкой австрийской кухни. Для тех, кто хочет углубиться в историю, предлагается дополнительное посещение дворца с выбором между коротким и полным туром. А для семей с детьми - специальный маршрут по детскому музею. Не упустите шанс увидеть Шёнбрунн настоящими глазами

Описание экскурсии

История Шёнбрунна и шоу венских штруделей

С 1996 года дворец и парк Шёнбрунн были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а Венский Филармонический оркестр каждый год здесь дарит жителям и гостям города бесплатный концерт. На экскурсии вы услышите историю строительства дворца, узнаете, почему же дворцовый комплекс называется Шёнбрунн, услышите о музыкальном поединке между Моцартом и Сальери, который происходил именно здесь. А главной темой нашей беседы будет правление единственной женщины, которая руководила Австрией — Марии Терезии! А после прогулки можно будет посетить шоу штруделей, где при вас раскроют все секреты приготовления любимого десерта австрийцев.

Дополнительная опция: посещение дворца Шёнбрунн

По желанию возможно расширить экскурсию и побывать в самом дворце Шёнбрунн. При заказе экскурсии с посещением дворца, укажите, пожалуйста, какой вариант вам больше по душе:

1 вариант: посмотреть самые красивые комнаты дворца (22 комнаты) и перенестись во время правления Марии Терезии в 18 век.

2 вариант: посмотреть все доступные для туристов комнаты (40 комнат). Тогда вы увидите немного аскетично обставленные комнаты со времени правления предпоследнего императора — Франца Йозефа.

Для семей с детьми возможен вариант с посещением детского музея во дворце, в котором вы узнаете о традициях и гигиене 18 века: как чистили зубы, как стирали белье, как одевались и много другое. Обычно эта экскурсия интересна не только маленьким путешественникам:)

Организационные детали