22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Шёнбрунна и шоу венских штруделей

С 1996 года дворец и парк Шёнбрунн были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а Венский Филармонический оркестр каждый год здесь дарит жителям и гостям города бесплатный концерт. На экскурсии вы услышите историю строительства дворца, узнаете, почему же дворцовый комплекс называется Шёнбрунн, услышите о музыкальном поединке между Моцартом и Сальери, который происходил именно здесь. А главной темой нашей беседы будет правление единственной женщины, которая руководила Австрией — Марии Терезии! А после прогулки можно будет посетить шоу штруделей, где при вас раскроют все секреты приготовления любимого десерта австрийцев.

Дополнительная опция: посещение дворца Шёнбрунн

По желанию возможно расширить экскурсию и побывать в самом дворце Шёнбрунн. При заказе экскурсии с посещением дворца, укажите, пожалуйста, какой вариант вам больше по душе:

1 вариант: посмотреть самые красивые комнаты дворца (22 комнаты) и перенестись во время правления Марии Терезии в 18 век.

2 вариант: посмотреть все доступные для туристов комнаты (40 комнат). Тогда вы увидите немного аскетично обставленные комнаты со времени правления предпоследнего императора — Франца Йозефа.

Для семей с детьми возможен вариант с посещением детского музея во дворце, в котором вы узнаете о традициях и гигиене 18 века: как чистили зубы, как стирали белье, как одевались и много другое. Обычно эта экскурсия интересна не только маленьким путешественникам :)