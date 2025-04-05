22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Парк Шёнбрунн в Вене - это не просто зеленый оазис, но и место, где история оживает на каждом шагу.
Предлагаем вам не просто пройтись по парку, но и погрузиться в историю читать дальшеуменьшить
императорской семьи, узнать о строительстве дворца и его значении для Австрии. Мария Терезия, Моцарт, Сальери - эти имена звучат здесь особенно гордо.
Во время прогулки вы узнаете множество интересных фактов о старейшем зоопарке Европы, увидите знаменитые лабиринты и, конечно, сможете насладиться шоу штруделей - визитной карточкой австрийской кухни.
Для тех, кто хочет углубиться в историю, предлагается дополнительное посещение дворца с выбором между коротким и полным туром. А для семей с детьми - специальный маршрут по детскому музею. Не упустите шанс увидеть Шёнбрунн настоящими глазами
🎻 Бесплатный концерт Венского Филармонического оркестра
👑 Погружение в эпоху Марии Терезии
🍰 Шоу венских штруделей с дегустацией
🏰 Возможность посетить дворец Шёнбрунн
👶 Интересный детский музей для семей
Что можно увидеть
Шёнбрунн
Глориетта
Главный фонтан
Дворец Шёнбрунн
Детский музей
Описание экскурсии
История Шёнбрунна и шоу венских штруделей
С 1996 года дворец и парк Шёнбрунн были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а Венский Филармонический оркестр каждый год здесь дарит жителям и гостям города бесплатный концерт. На экскурсии вы услышите историю строительства дворца, узнаете, почему же дворцовый комплекс называется Шёнбрунн, услышите о музыкальном поединке между Моцартом и Сальери, который происходил именно здесь. А главной темой нашей беседы будет правление единственной женщины, которая руководила Австрией — Марии Терезии! А после прогулки можно будет посетить шоу штруделей, где при вас раскроют все секреты приготовления любимого десерта австрийцев.
Дополнительная опция: посещение дворца Шёнбрунн
По желанию возможно расширить экскурсию и побывать в самом дворце Шёнбрунн. При заказе экскурсии с посещением дворца, укажите, пожалуйста, какой вариант вам больше по душе:
1 вариант: посмотреть самые красивые комнаты дворца (22 комнаты) и перенестись во время правления Марии Терезии в 18 век.
2 вариант: посмотреть все доступные для туристов комнаты (40 комнат). Тогда вы увидите немного аскетично обставленные комнаты со времени правления предпоследнего императора — Франца Йозефа.
Для семей с детьми возможен вариант с посещением детского музея во дворце, в котором вы узнаете о традициях и гигиене 18 века: как чистили зубы, как стирали белье, как одевались и много другое. Обычно эта экскурсия интересна не только маленьким путешественникам:)
Организационные детали
Обязательно надевайте удобную обувь, т. к. дорожки в парке выложены щебенкой
При посещении дворца рюкзаки (даже очень маленькие) и зонты необходимо будет сдать в гардероб
В стоимость экскурсии не включены входные билеты на шоу штруделей — 11,50€ (шоу + напиток + кусочек штруделя), а также входные билеты при посещении дворца. Стоимость билетов во дворец зависит от тура, который вы предпочтете. Подробности уточняйте у гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около главного входа в парк Шёнбрунн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1710 туристов
Я лицензированный гид в Австрии, живу в Вене c 2013 года и показываю гостям этот город и страну так, чтобы они запомнились.
Провожу разные экскурсии: тематические прогулки по городу и программы в музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас.
Напишите мне — с радостью покажу вам Вену, помогу почувствовать её атмосферу и влюбиться в этот город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Слава
Очень крассочный парк! Замечательнвя возможность насладиться спокойной и в тоже время, увлекательной атмосферой. Мария очень интересно рассказывает, показывая как и основные достопримечательности парка, так и менее людные его уголки, отлично подстраивая рассказ под ваше натроение и уровень восприятия! Пасхальная ярморка во дворе дворца, безусловно стала приятной добавкой к замечательному времяпровождению!
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С
Светлана
Замечательная экскурсия! Шенбрунн сам по себе уже очень красивое и знаменательное место, но благодаря Марии мы практически погрузились во времена Марии Терезии. Мария рассказала нам очень много интересного из истории читать дальшеуменьшить
и Вены, и Австрии, и знаковых исторических личностей. Познакомила нас и с дворцом, и с парком. Рассказала, что ещё на территории можно посмотреть. Так же по нашей просьбе зарезервировала для нас столик в театральном ресторане. Обещанные два часа пролетели абсолютно незаметно и Мария даже провела с нами немного больше запланированного времени. Хотя, если честно, мы могли бы гулять с ней и слушать весь день. Было очень интересно. Мария, спасибо вам ещё раз за замечательную экскурсию и просто приятное время!
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Т
Татьяна
Замечательная экскурсия по необыкновенно красивому парку и дворцу Шёнбрунн. Мария просто молодчина, спасибо огромное за такой интересный, увлекательный и познавательный рассказ. Кроме профессионализма Марии как гида, нас тронула ее внимательность, читать дальшеуменьшить
чуткость и забота (на нашей экскурсии во дворце нашей младшей дочери стало плохо, чуть не упала в обморок, т. к. было очень душно в помещении, и день жаркий.) Мария нашла возможность посадить девочку на стул (там не в каждом зале это возможно), подождала пока ей станет лучше, и мне показалось, что она переживала за нашу дочу больше чем мы. И при этом пыталась и нас успокоить, что все будет хорошо, мы не торопимся, ничего страшного и т. д. И далее по ходу экскурсии Мария находила для нее стульчик и с юмором предлагала ей "посидеть на троне",а также находила место для остановки во время рассказа около вентилятора. Несмотря на эту волнительную для нас ситуацию, все прошло великолепно,увлекательно и очень душевно. Спасибо Марии за эту экскурсию! Нам было очень интересно!!! . И надеемся,что если вернемся в Вену, обратимся еще раз именно к ней! Рекомендуем всем эту экскурсию, не пожалеете ни разу! Очень красивый парк, и обворожительно роскошный дворец! И замечательный экскурсовод Мария!
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М
Мария
Мария замечательный экскурсовод и просто прекрасный человек! Перед поездкой мы просто заваливали Машу всеми интересующими нас вопросами о Вене и каждый раз она находила время, чтобы нам ответить, помочь во читать дальшеуменьшить
всем разобраться и подсказать, как лучше всё спланировать. Маша - очень знающий и начитанный гид, она даёт очень много информации, но всё интересно, легко и совсем не утомительно! Брали 40 комнат дворца, ни чуть не пожалели, с Машей время пролетело незаметно, но посмотрели всё, думаю, без комнат Сисси и Франца Иосифа впечатление было бы не таким полным, так что, если сомневаетесь, берите все, это не так много, как кажется! Мы взяли у Марии 3 экскурсии и всеми остались безумно довольны! Маша очень улыбчивый, открытый и отзывчивый человек, с ней будет комфортно и взрослым и детям! Мария всегда старается подстроиться под своих туристов и сделать так, чтобы им было максимально удобно. Очень хороший гид с шикарными экскурсиями, всем советуем!
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в
владислав
На этой экскурсии мы присоеденились еще к одной паре, поэтому она для нас стала намного дешевле. Спасибо огромное Маше, так как без нее попасть во дворец в основные комнаты практически нереально, читать дальшеуменьшить
так как там просто толпы туристических групп и самостоятельно погулять с комфортом там едва ли возможно. Маша аккредитованный гид и поэтому везде провела нас минуя бешенные очереди и толпу. Дворец прекрасен, очень интересно было посмотреть его изнутри. Потом мы отправились гулять по парку и эта прогулка нас покорила. Очень красивый парк. Маша нам показала много интересных укромных местечек, которые чуть в стороне основной аллеи, где совсем нет туристов, но как там красиво, какие красивые легенды связаны с каждым местом! В общем, всем рекомендую эту экскурсию, которая точно надолго останется в Вашем сердце! Маша, спасибо тебе огромное!!!
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Е
Елена
Всё очень понравилось. Сложно что-то добавить. Скорее всего ещё увидимся с Марией в следующий раз.
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Входит в следующие категории Вены
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