Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках тайн, призраков и невыдуманных историй
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург
Откройте для себя величественную крепость Хоэнзальцбург и её тайны. Погрузитесь в историю и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в мир гения по имени Моцарт
В Зальцбурге - след в след по стопам маэстро
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 декабря 2025Когда действительность превосходит ожидания - так я оцениваю 2.5-часовую экскурсию по Зальцбургу с Андреем. Я немного опасалась, что для нас
- TTatjana1 декабря 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному экскурсоводу Ольге! Экскурсия получилась невероятно насыщенной и интересной благодаря её профессионализму и внимательному отношению
- ЮЮрий12 ноября 2025Не могу сказать ничего плохого, в целом рассказ о Зальцбурге, его основных исторических моментах, но как-то больше ничего. Интересный рассказ
- ННаталья6 ноября 2025Ольга очень хороший эмоциональный рассказчик с чудесной позитивной энергией. Хорошие знания материала, продуманный маршрут. С удовольствием прошлись по старому городу,
- ММария1 ноября 2025Перед поездкой в Зальцбург из всех предлагаемых экскурсий выбор нашей семьи единогласно пал на "Путешествие в мир гения!" Гений, музыкальными
- ЕЕлена30 октября 2025Ольга познакомила нас с Зальцбургом. Знакомство прошло легко и отличной обстановке! Провела нас «тайными тропами» и показала город во всей своей красе!!! Ольга очень хороший рассказчик! Был очень хорошо построен маршрут! Здорово! Интересно! Ольга, спасибо Вам!
- ААнна22 октября 2025Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Зальцбургу! Экскурсия была очень содержательной и насыщенной интересными фактами. Ольга гибко подстраивалась под
- ООльга18 октября 2025Андрей замечательный гид. Мы получили огромное удовольствие от тура по древнему Зальцбургу. Сочетание исторического наследия, опытного гида и живописных окрестностей сделало этот день незабываемым. Если вы собираетесь в Зальцбург, то посещение этого тура просто необходимо.
- РРимма17 октября 2025Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов о которых сами не узнали ли бы просто смотря на достопримечательности. Спасибо. Экскурсия в Зальцбурге.
- ССветлана13 октября 2025Спасибо
Все было замечательно
- ККарина12 сентября 2025Приехав на поезде из Мюнхена, нас в Зальцбурге застал дождь, но встретившись с Ольгой сразу стало понятно, что погода неважна!
- AAlbina29 августа 2025Очень понравилась экскурсия с Ольгой! Рекомендую!
- ООлег23 августа 2025Благодарность Ольге за интересную и увлекательную экскурсию!
- SSerge23 августа 2025Замечательная экскурсия, свежо, интересно, информативно.
- ООлег22 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия по Зальцбургу. Услышали много нового и интересного о городе и княжестве. Весело прогулялись с Андреем. Рекомендую всем.
- BBoris16 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия в Зальцбурге проведенная Ольгой. Экскурсия прошло легко, на одном дыхании, и между тем мы получили очень много информации о городе, его истории и настоящем. Без этой экскурсии посещение города было бы неполным. Еще раз спасибо
- ЭЭрика11 августа 2025Хотим выразить, ещё раз, огромную благодарность нашему гиду Ольге! Очень рады, что именно с ней провели прекрасных пол дня в
- ССабина9 августа 2025Отличный гид по Зальцбургу — интересно, структурировано, прогулка по городу стала ещё ярче!
- ДДана9 августа 2025Ольга-замечательный рассказчик и гид. Разные формы подачи материала, интересные истории из жизни горожан Зальцбурга, интересная общая историческая канва. Рекомендую.
- ИИлья8 августа 2025Ольга, отличный экскурсовод со знанием материала по Зальцбургу и, немало важный аспект, как Человек в полном понимание этого слова. Моя рекомендация - однозначно! Еще раз огромная благодарность и признательность от всей семьи!
