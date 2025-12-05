Мои заказы

Зальцбург - многовековая симфония
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
Таинственный Зальцбург
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург
Мистическая прогулка по древнему городу в поисках тайн, призраков и невыдуманных историй
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург
Откройте для себя величественную крепость Хоэнзальцбург и её тайны. Погрузитесь в историю и насладитесь потрясающими видами
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Путешествие в мир гения по имени Моцарт
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в мир гения по имени Моцарт
В Зальцбурге - след в след по стопам маэстро
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 декабря 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Когда действительность превосходит ожидания - так я оцениваю 2.5-часовую экскурсию по Зальцбургу с Андреем. Я немного опасалась, что для нас
    читать дальше

    с мужем, полных профанов в музыке, не видевших даже культовый фильм "Звуки музыки", рассказ о родине Моцарта покажется скучноватым. Но… не с Андреем! Интереснейший рассказ, динамичный темп, много подробностей без перегрузки, моментальная реакция на вопрос или непонимание, и бонусом - советы на пребывание в городе, включая кулинарию и времяпрепровождение. Отдельная благодарность за немедленный ответ в вечерние часы, когда мы немного заблудились в городе в поиске ресторана, это, как говорят у нас в Израиле, לא מובן מאליו, то есть не само собой разумеющееся. Андрей, огромное спасибо, благодаря Вам Зальцбург стал одним из самых любимых нами городов в Европе!

  • T
    Tatjana
    1 декабря 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному экскурсоводу Ольге! Экскурсия получилась невероятно насыщенной и интересной благодаря её профессионализму и внимательному отношению
    читать дальше

    к группе. Маршрут был продуман до мелочей — мы посетили самые интересные места и везде Ольга рассказывала увлекательно, с прекрасной дикцией и темпом, так что слушать её было одно удовольствие.
    Все организационные моменты были чётко выстроены, и чувствовалось, что Ольга действительно любит своё дело и вкладывает душу в свою экскурсию.
    Спасибо за великолепно проведённое время и незабываемые впечатления! С удовольствием отправимся в путешествие с Ольгой ещё раз.

  • Ю
    Юрий
    12 ноября 2025
    Таинственный Зальцбург
    Не могу сказать ничего плохого, в целом рассказ о Зальцбурге, его основных исторических моментах, но как-то больше ничего. Интересный рассказ
    читать дальше

    о кладбище, но дальше никаких особых тайн или легенд города мы не услышали. Через час детям было уже скучно. Возможно была плохая погода, поэтому экскурсия не удалась. Сам гид ответственный, приятный, очень интеллигентный мужчина.

  • Н
    Наталья
    6 ноября 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Ольга очень хороший эмоциональный рассказчик с чудесной позитивной энергией. Хорошие знания материала, продуманный маршрут. С удовольствием прошлись по старому городу,
    читать дальше

    узнали много нового о Моцарте, зашли в ресторан внутри горы, увидели старинное кладбище, сделали великолепные фотографии. Гуляли вместо 2-х 3 часа, цену не повысила. Спасибо большое, Олечка! Рекомендую!

  • М
    Мария
    1 ноября 2025
    Путешествие в мир гения по имени Моцарт
    Перед поездкой в Зальцбург из всех предлагаемых экскурсий выбор нашей семьи единогласно пал на "Путешествие в мир гения!" Гений, музыкальными
    читать дальше

    произведениями которого восхищается весь мир. Но мало кто знает о семье, характере, жизни "зальцбургского любимчика". Спасибо Андрею огромное за целостный образ Моцарта и его родины, которая его любит, восхищается, гордится. Ни в одном путеводителе и аудиогиде не прочитаешь и не услышишь то, что может рассказать Андрей, который как музыкант очень тонко чувствует историю, преподнося ее интересно и с юмором. Для всей семьи, включая детей 9 и 13 лет экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендую! Обязательно вернёмся!

  • Е
    Елена
    30 октября 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Ольга познакомила нас с Зальцбургом. Знакомство прошло легко и отличной обстановке! Провела нас «тайными тропами» и показала город во всей своей красе!!! Ольга очень хороший рассказчик! Был очень хорошо построен маршрут! Здорово! Интересно! Ольга, спасибо Вам!
  • А
    Анна
    22 октября 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Зальцбургу! Экскурсия была очень содержательной и насыщенной интересными фактами. Ольга гибко подстраивалась под
    читать дальше

    интересы и уровень знаний нашей семьи (2 взрослых и 3 подростков), благодаря чему всем было интересно. Подача материала была живой и увлекательной, а время пролетело незаметно — экскурсия даже длилась на час дольше запланированного. Отличный гид, рекомендуем!

  • О
    Ольга
    18 октября 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей замечательный гид. Мы получили огромное удовольствие от тура по древнему Зальцбургу. Сочетание исторического наследия, опытного гида и живописных окрестностей сделало этот день незабываемым. Если вы собираетесь в Зальцбург, то посещение этого тура просто необходимо.
  • Р
    Римма
    17 октября 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Андрей доставил материал очень доступно и с юмором. Время прошло быстро и узнали много интересных фактов о которых сами не узнали ли бы просто смотря на достопримечательности. Спасибо. Экскурсия в Зальцбурге.
  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Спасибо
    Все было замечательно
  • К
    Карина
    12 сентября 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Приехав на поезде из Мюнхена, нас в Зальцбурге застал дождь, но встретившись с Ольгой сразу стало понятно, что погода неважна!
    читать дальше

    Выбор гида в первое посещение города- это его визитная карточка! И мы не ошиблись! Экскурсия пролетела, как одно мгновение! Прошлись по всем закоулкам, переулкам, мостикам и площадям, по разгадывали жизнь людей в старинных улочках, побеседовали о великом композиторе, купили настоящие конфетки Моцарт, посетили старинное кладбище и закончили экскурсию, по нашей просьбе, в самом старом ресторане Зальцбурга - “Погребок монастыря Святого Петра“!!! Ольга очень интересный, приятный, добрый человек, смогла нам дать ту информацию, которая нас расслабила, заинтересовала и оставила восторженные впечатления!!! ❤️

  • A
    Albina
    29 августа 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Очень понравилась экскурсия с Ольгой! Рекомендую!
  • О
    Олег
    23 августа 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Благодарность Ольге за интересную и увлекательную экскурсию!
  • S
    Serge
    23 августа 2025
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Замечательная экскурсия, свежо, интересно, информативно.
  • О
    Олег
    22 августа 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Нам очень понравилась экскурсия по Зальцбургу. Услышали много нового и интересного о городе и княжестве. Весело прогулялись с Андреем. Рекомендую всем.
  • B
    Boris
    16 августа 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Нам очень понравилась экскурсия в Зальцбурге проведенная Ольгой. Экскурсия прошло легко, на одном дыхании, и между тем мы получили очень много информации о городе, его истории и настоящем. Без этой экскурсии посещение города было бы неполным. Еще раз спасибо
  • Э
    Эрика
    11 августа 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Хотим выразить, ещё раз, огромную благодарность нашему гиду Ольге! Очень рады, что именно с ней провели прекрасных пол дня в
    читать дальше

    Зальцбурге. Ольга очень интересно рассказывала, узнали много нового о Зальцбурге, хотя в этом городе не в первый раз. С нашей стороны, было отличным решением прогуляться по городу со знатаком истории. Ольга приятная собеседница, внимательно к пожеланиями клиентов, обязательно в следующий приезду обратимся за новыми впечатлениями!

  • С
    Сабина
    9 августа 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Отличный гид по Зальцбургу — интересно, структурировано, прогулка по городу стала ещё ярче!
  • Д
    Дана
    9 августа 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Ольга-замечательный рассказчик и гид. Разные формы подачи материала, интересные истории из жизни горожан Зальцбурга, интересная общая историческая канва. Рекомендую.
  • И
    Илья
    8 августа 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Ольга, отличный экскурсовод со знанием материала по Зальцбургу и, немало важный аспект, как Человек в полном понимание этого слова. Моя рекомендация - однозначно! Еще раз огромная благодарность и признательность от всей семьи!

