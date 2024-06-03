1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Вы узнаете, действительно ли в музее-квартире Моцарта хранится череп гения, и откроете тайну его гибели, в которой поочередно обвиняют масонскую ложу и печально известного Сальери»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Дом-музей Моцарта: путешествие в мир музыки и истории
Откройте для себя мир Вольфганга Амадея Моцарта в его родном доме в Зальцбурге. Погрузитесь в атмосферу 18 века и узнайте невероятные факты из жизни композитора
Начало: В центре города
«В доме-музее вы увидите «свидетелей» далеких событий 18 века – подлинные музыкальные инструменты, предметы интерьера, а также личные вещи семьи и самого Вольфганга Амадея»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
«И, конечно, Высокий Зальцбург может похвастаться не одним привидением: с ними вы сможете встретиться в бывшей пыточной камере, которая сегодня превратилась в Музей Театра марионеток»
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7 Зальцбург: эксклюзивное путешествие в мир Red Bull и авиации
Погрузитесь в мир высоких технологий и искусства с экскурсией в Ангар-7, где история встречается с современностью
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Зальцбургская резиденция. Лики власти
«Эта музейная экскурсия посвящена истории теократической системы управления государством Зальцбург, во главе которого стоял князь-архиепископ»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Зальцбургское Рождество» с русскоязычным гидом
Почувствуйте волшебство рождественских традиций Зальцбурга в любое время года. Путешествие по сказочным местам города
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Инсбрук, Хрустальные миры Сваровски и Куфштайн: экскурсия из Зальцбурга
Погрузитесь в историю и красоту Инсбрука, узнайте секреты Хрустальных миров Сваровски и исследуйте Куфштайн в одной поездке
«от Инсбрука в местечке Ваттенс расположилось мистическое убежище хрусталя – музей "Хрустальные миры Сваровски"»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€720 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
- EElina24 февраля 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
- BBerta12 октября 2023Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем
- EEkaterina17 сентября 2023Большое спасибо за экскурсию.
- ДДмитрий13 сентября 2021Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
- ММария24 августа 2021Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые,но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из
- ННадежда28 июля 2019Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем! .
- ЕЕкатерина1 марта 2018Прекрасная экскурсия! Проводила не Ирена, как указано, а Ольга. Великолепный рассказчик, много узнали о семье Моцарта и его жизни. Мы были с дочкой 1,5 лет, Ольга уделила ей много внимания, так что дочка слушала экскурсию полтора часа!
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Музеи»
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