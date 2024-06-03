А Александр Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.

М Марина Таинственный Зальцбург читать дальше рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов. Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный

E Elina Таинственный Зальцбург Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!

B Berta Таинственный Зальцбург Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем

E Ekaterina Дом-музей Моцарта Большое спасибо за экскурсию.

Д Дмитрий Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.

М Мария Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие читать дальше повседневной жизни зальцбуржцев. Главной рекомендацией отправиться на прогулку с Андреем, может служить реплика 12-летнего сына:"я не пойду на экскурсию, если там не будет такого гида". Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые,но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из

Н Надежда Дом-музей Моцарта Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем! .