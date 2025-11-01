626 произведений за 35 лет жизни. 10000 нот каждый день — и ни единой перечёркнутой во всех партитурах. 3720 дней в пути на деревянной скамейке в карете от Неаполя до Лондона и Берлина. Подвиги, подвиги, подвиги. И мы даже в точности не знаем, как выглядел величайший композитор. На экскурсии вы приблизитесь к пониманию повседневности, творчества и личности гения.
Описание экскурсии
Музей-квартира Моцарта — я проведу для вас экскурсию по дому, где композитор появился на свет. Вы увидите его личные вещи, музыкальные инструменты и портреты семьи. Услышите удивительные истории о его жизни и смерти.
Кладбище святого Себастьяна — мы посетим могилу отца Моцарта, супруги Констанции и её второго мужа. Я расскажу о непростых семейных отношениях и судьбах близких людей маэстро.
Парк и дворец Мирабель — здесь в мраморном зале шестилетний Моцарт давал концерты.
Жилой дом Моцарта — снаружи осмотрим здание, где композитор провёл трудные годы семейной жизни.
Университет, где учились дедушка и отец Моцарта, а сам Вольфганг впервые вышел на сцену.
Фестивальные здания — остановимся рядом с концертным залом и поговорим о фестивалях имени Моцарта.
Монастырь Святого Петра — зайдём в церковь, где композитор был органистом и написал свои лучшие духовные произведения. Здесь же находится кладбище, где похоронены его сестра и близкий друг Михаэль Гайдн.
Кафедральный собор с купелью, в которой крестили маленького Вольфганга, и где он позже служил придворным органистом. Сегодня тут проходят концерты серии «5 органов».
Площадь Моцарта, памятник композитору и дом, где скончалась Констанция.
Кофейня «Томазелли», где Моцарт любил пить кофе, и кондитерская «Фюрст», где были придуманы знаменитые конфеты «шарики Моцарта».
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей Mozart’s Birthplace — €15 за чел. и в Кафедральный собор — €5 за чел. Билет для гида покупать не нужно. Во дворец, университет и фестивальные здания мы заходить не будем
Угощение в кафе — по желанию, не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Провёл экскурсии для 1120 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой!
Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
1 ноя 2025
Перед поездкой в Зальцбург из всех предлагаемых экскурсий выбор нашей семьи единогласно пал на "Путешествие в мир гения!" Гений, музыкальными произведениями которого восхищается весь мир. Но мало кто знает о читать дальше
семье, характере, жизни "зальцбургского любимчика". Спасибо Андрею огромное за целостный образ Моцарта и его родины, которая его любит, восхищается, гордится. Ни в одном путеводителе и аудиогиде не прочитаешь и не услышишь то, что может рассказать Андрей, который как музыкант очень тонко чувствует историю, преподнося ее интересно и с юмором. Для всей семьи, включая детей 9 и 13 лет экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендую! Обязательно вернёмся!