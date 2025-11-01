626 произведений за 35 лет жизни. 10000 нот каждый день — и ни единой перечёркнутой во всех партитурах. 3720 дней в пути на деревянной скамейке в карете от Неаполя до Лондона и Берлина. Подвиги, подвиги, подвиги. И мы даже в точности не знаем, как выглядел величайший композитор. На экскурсии вы приблизитесь к пониманию повседневности, творчества и личности гения.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Зальцбурге

Андрей Ваш гид в Зальцбурге

Музей-квартира Моцарта — я проведу для вас экскурсию по дому, где композитор появился на свет. Вы увидите его личные вещи, музыкальные инструменты и портреты семьи. Услышите удивительные истории о его жизни и смерти.

Кладбище святого Себастьяна — мы посетим могилу отца Моцарта, супруги Констанции и её второго мужа. Я расскажу о непростых семейных отношениях и судьбах близких людей маэстро.

Парк и дворец Мирабель — здесь в мраморном зале шестилетний Моцарт давал концерты.

Жилой дом Моцарта — снаружи осмотрим здание, где композитор провёл трудные годы семейной жизни.

Университет, где учились дедушка и отец Моцарта, а сам Вольфганг впервые вышел на сцену.

Фестивальные здания — остановимся рядом с концертным залом и поговорим о фестивалях имени Моцарта.

Монастырь Святого Петра — зайдём в церковь, где композитор был органистом и написал свои лучшие духовные произведения. Здесь же находится кладбище, где похоронены его сестра и близкий друг Михаэль Гайдн.

Кафедральный собор с купелью, в которой крестили маленького Вольфганга, и где он позже служил придворным органистом. Сегодня тут проходят концерты серии «5 органов».

Площадь Моцарта, памятник композитору и дом, где скончалась Констанция.

Кофейня «Томазелли», где Моцарт любил пить кофе, и кондитерская «Фюрст», где были придуманы знаменитые конфеты «шарики Моцарта».

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей Mozart’s Birthplace — €15 за чел. и в Кафедральный собор — €5 за чел. Билет для гида покупать не нужно. Во дворец, университет и фестивальные здания мы заходить не будем