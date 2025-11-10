Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Дом рождения Моцарта в Зальцбурге предлагает уникальную возможность окунуться в историю жизни великого композитора.



Здесь можно увидеть оригинальные инструменты и предметы быта, которые помогут понять, как формировался его талант.



Экскурсия охватывает все этапы жизни Моцарта: от детства и первых путешествий до зрелого творчества и участия в масонском движении. Это путешествие не оставит равнодушным ни одного любителя музыки