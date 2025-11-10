Дом рождения Моцарта в Зальцбурге предлагает уникальную возможность окунуться в историю жизни великого композитора.
Здесь можно увидеть оригинальные инструменты и предметы быта, которые помогут понять, как формировался его талант.
Экскурсия охватывает все этапы жизни Моцарта: от детства и первых путешествий до зрелого творчества и участия в масонском движении. Это путешествие не оставит равнодушным ни одного любителя музыки
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Погружение в историю музыки
- 🏛 Посещение дома рождения Моцарта
- 🎻 Оригинальные инструменты и экспонаты
- 🗺 Увлекательное путешествие по Зальцбургу
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Дом рождения Моцарта
Описание экскурсииМузей расположен на 3-х этажах: - тяжелое рождение, детство и развитие таланта, первые путешествия; - жизнь в Вене, семья и дети; - творчество и причастность к масонам; - путешествия по Европе и др.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дом рождения Моцарта
Завершение: Getreidegasse 9, 5020 Salzburg
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
