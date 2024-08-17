42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Зальцбург, город с богатой историей и культурой, приглашает вас на уникальную индивидуальную экскурсию. Отправляйтесь в путешествие по времени, где каждый шаг открывает страницы прошлого.Вас ждут великолепные дворцы, утонченные площади и

узкие улочки, где каждый камень хранит тайны веков. Встречайте Зальцбург, где культурное наследие оживает на фоне величественных пейзажей. Посетите дом, где родился Моцарт, исследуйте сокровища Кафедрального собора, насладитесь мастерством ручной работы в магазинчиках Гетрайдэгассе и отведайте легендарные десерты и ликеры, которые сделали Зальцбург известным на весь мир. Дворец Мирабель расскажет вам о романтике и трагедии, а уютные кафе предложат отдохнуть и насладиться знаменитым кофе «Моцарт». Эта экскурсия станет вашим личным путешествием во времени, где каждый момент обещает новое открытие

Описание экскурсии

Правители Зальцбурга князья-архиепископы на протяжении веков хотели не просто сделать его одним из самых красивых и влиятельных городов Европы. Они стремились к большему – превратить Зальцбург в «Северный Рим»! На улочках современного Зальцбурга перед вами предстает всё то, что некогда так радовало сердца архиепископов: роскошные дворцы и великолепные площади, полные загадок фасады городских домов и таинственные пассажи, изобилие барочных фонтанов и римские мозаики.

Что вас ожидает

Во время пешеходной экскурсии мы пройдем по уютным улочкам и благородным площадям Зальцбурга. Когда-то они были центрами городской жизни с рынками, лавками, аптеками. На площади Альтермаркт увидим самый крохотный домик с шириной фасада чуть более метра. Зайдем в знаменитый Кафедральный собор, который вмещает до 10 тысяч человек и известен благодаря своему органу с четырьмя тысячами труб. А в самом сердце старого города взглянем на дом, где 250 лет назад родился Вольфганг Амадей Моцарт.

На самой интересной улочке Зальцбурга Гетрайдэгассе под старинными замысловатыми вывесками прячутся уникальные магазинчики и лавочки. В одном из них потомственные мастера изготавливают зонты ручной работы: от солнца, дождя, шелковые, парусиновые. А в другом по семейным рецептам столетиями готовят ликеры и шнапсы. Особенно популярен «Апельсиновый» по рецепту 1929 года «от бабушки». «Правильные» конфеты «Моцарт-Оригинал» в синей упаковке можно купить только в Зальцбурге! Хотя, под именем Моцарт чего только не продают в этом городе. Даже духи и ликер!

Побываем мы и во дворце Мирабель. Дворец и сады Мирабель – воплощение романтики и трагедии XVII века. Князь-архиепископ когда-то построил эту роскошь с террасами и скульптурами для своей возлюбленной. Я обязательно расскажу, что произошло с влюбленными потом и чем славен дворец Мирабель сегодня.

Прогуливаясь по улицам Зальцбурга, приятно посидеть в уютном кафе и выпить чашечку кофе с легендарным десертом «Зальцбургский нокерлн». Как поется в знаменитой австрийской оперетте «сладкий как любовь и нежный как поцелуй» он «подается ангелами на небесах». Такова и атмосфера чудесного города Зальцбург!

Организационные детали