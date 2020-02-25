42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Правители Зальцбурга князья-архиепископы на протяжении веков хотели не просто сделать его одним из самых красивых и влиятельных городов Европы. Они стремились к большему – превратить Зальцбург в «Северный Рим»! На улочках современного Зальцбурга перед вами предстает всё то, что некогда так радовало сердца архиепископов: роскошные дворцы и великолепные площади, полные загадок фасады городских домов и таинственные пассажи, изобилие барочных фонтанов и римские мозаики.

Что вас ожидает

Во время пешеходной экскурсии мы пройдем по уютным улочкам и благородным площадям Зальцбурга. Когда-то они были центрами городской жизни с рынками, лавками, аптеками. На площади Альтермаркт увидим самый крохотный домик с шириной фасада чуть более метра. Зайдем в знаменитый Кафедральный собор, который вмещает до 10 тысяч человек и известен благодаря своему органу с четырьмя тысячами труб. А в самом сердце старого города взглянем на дом, где 250 лет назад родился Вольфганг Амадей Моцарт.

На самой интересной улочке Зальцбурга Гетрайдэгассе под старинными замысловатыми вывесками прячутся уникальные магазинчики и лавочки. В одном из них потомственные мастера изготавливают зонты ручной работы: от солнца, дождя, шелковые, парусиновые. А в другом по семейным рецептам столетиями готовят ликеры и шнапсы. Особенно популярен «Апельсиновый» по рецепту 1929 года «от бабушки». «Правильные» конфеты «Моцарт-Оригинал» в синей упаковке можно купить только в Зальцбурге! Хотя, под именем Моцарт чего только не продают в этом городе. Даже духи и ликер!

Побываем мы и во дворце Мирабель. Дворец и сады Мирабель – воплощение романтики и трагедии XVII века. Князь-архиепископ когда-то построил эту роскошь с террасами и скульптурами для своей возлюбленной. Я обязательно расскажу, что произошло с влюбленными потом и чем славен дворец Мирабель сегодня.

Прогуливаясь по улицам Зальцбурга, приятно посидеть в уютном кафе и выпить чашечку кофе с легендарным десертом «Зальцбургский нокерлн». Как поется в знаменитой австрийской оперетте «сладкий как любовь и нежный как поцелуй» он «подается ангелами на небесах». Такова и атмосфера чудесного города Зальцбург!