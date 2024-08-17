42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Зальцбург, город с богатой историей и культурой, приглашает вас на уникальную индивидуальную экскурсию. Отправляйтесь в путешествие по времени, где каждый шаг открывает страницы прошлого.
Вас ждут великолепные дворцы, утонченные площади и читать дальшеуменьшить
узкие улочки, где каждый камень хранит тайны веков. Встречайте Зальцбург, где культурное наследие оживает на фоне величественных пейзажей.
Посетите дом, где родился Моцарт, исследуйте сокровища Кафедрального собора, насладитесь мастерством ручной работы в магазинчиках Гетрайдэгассе и отведайте легендарные десерты и ликеры, которые сделали Зальцбург известным на весь мир.
Дворец Мирабель расскажет вам о романтике и трагедии, а уютные кафе предложат отдохнуть и насладиться знаменитым кофе «Моцарт». Эта экскурсия станет вашим личным путешествием во времени, где каждый момент обещает новое открытие
Правители Зальцбурга князья-архиепископы на протяжении веков хотели не просто сделать его одним из самых красивых и влиятельных городов Европы. Они стремились к большему – превратить Зальцбург в «Северный Рим»! На улочках современного Зальцбурга перед вами предстает всё то, что некогда так радовало сердца архиепископов: роскошные дворцы и великолепные площади, полные загадок фасады городских домов и таинственные пассажи, изобилие барочных фонтанов и римские мозаики.
Что вас ожидает
Во время пешеходной экскурсии мы пройдем по уютным улочкам и благородным площадям Зальцбурга. Когда-то они были центрами городской жизни с рынками, лавками, аптеками. На площади Альтермаркт увидим самый крохотный домик с шириной фасада чуть более метра. Зайдем в знаменитый Кафедральный собор, который вмещает до 10 тысяч человек и известен благодаря своему органу с четырьмя тысячами труб. А в самом сердце старого города взглянем на дом, где 250 лет назад родился Вольфганг Амадей Моцарт.
На самой интересной улочке Зальцбурга Гетрайдэгассе под старинными замысловатыми вывесками прячутся уникальные магазинчики и лавочки. В одном из них потомственные мастера изготавливают зонты ручной работы: от солнца, дождя, шелковые, парусиновые. А в другом по семейным рецептам столетиями готовят ликеры и шнапсы. Особенно популярен «Апельсиновый» по рецепту 1929 года «от бабушки». «Правильные» конфеты «Моцарт-Оригинал» в синей упаковке можно купить только в Зальцбурге! Хотя, под именем Моцарт чего только не продают в этом городе. Даже духи и ликер!
Побываем мы и во дворце Мирабель. Дворец и сады Мирабель – воплощение романтики и трагедии XVII века. Князь-архиепископ когда-то построил эту роскошь с террасами и скульптурами для своей возлюбленной. Я обязательно расскажу, что произошло с влюбленными потом и чем славен дворец Мирабель сегодня.
Прогуливаясь по улицам Зальцбурга, приятно посидеть в уютном кафе и выпить чашечку кофе с легендарным десертом «Зальцбургский нокерлн». Как поется в знаменитой австрийской оперетте «сладкий как любовь и нежный как поцелуй» он «подается ангелами на небесах». Такова и атмосфера чудесного города Зальцбург!
Организационные детали
Обзорная пешеходная экскурсия начинается в центре Зальцбурга у дворца Мирабель или по договоренности
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дворца Мирабль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6908 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
4
3
2
2
–
1
–
Михаил
Хочу поблагодарить Ольгу за отлично проведенное время в Зальцбурге! Ольга очень быстро нашла подход к детям, они слушали ее с огромным вниманием. Мы осмотрели снаружи дворец Мирабель с парковым комплексом, читать дальшеуменьшить
прошлись по старым улочкам города, увидели 2 дома родителей Моцарта, виллу дирижера фон Караяна, рассматривали вывески на средневековой улице ремесленников, увидели собор, старинный уличный барометр, рассказы про кельтов, соль и старинную неприступную крепость и про самые знаменитые конфеты Моцарткугель в серебристо-голубой обертке, которые продаются только в Зальцбурге! Это была отличная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Оля, огромное спасибо! Прогулка по Зальцбургу в Вашей компании была просто бесподобной: так интересно, насыщенно, романтично!!! Благодаря Вам я просто влюбилась в этот город! Хотелось бы увидеть больше ваших персональных экскурсий на сайте. Давно и часто заказываю на трипстер экскурсии, и могу честно сказать: вы один из лучших гидов🤩
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Шикарная экскурсия, великолепный гид Ольга, 10/10
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерий
Очень милая неспешная прогулка по такому же неспешному и очаровательному городу.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дана
Прекрасный гид Ольга! Мы в восторге и дети и взрослые)
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Началось всё с большого волнения: наш поезд из Вены опаздывал на час. Мы загрустили, ибо, зная плотный график гидов, решили, что никто нас ждать уже не будет. Всё же созвонились читать дальшеуменьшить
с организатором и обрисовали ситуацию. На другом конце приятный женский голос успокоил и обещал что-нибудь придумать. Прибыли в Зальцбург. Выходим из вокзала, а к нам идёт молодая, энергичная женщина, представляется Ольгой и говорит, что она наш гид. Радости не было предела. Экскурсия превзошла все ожидания! Было не то, что бы интересно, но захватывающе интересно! История края, история основания города, история любви, вдохновившей правителя. Большие тайны небольшого города и его мастеров. Жизнь известнейшей музыкальной семьи, подарившей миру гения - Моцарта. Всё это и многое-многое другое, рассказанное Ольгой легло нам прямо на душу. Зальцбург очаровал, околдовал, взял в плен! Ольга - несомненно талант! Огромное спасибо ей! Отдельное спасибо за умение общаться с ребенком! Спасибо организаторам экскурсии, за оперативность, внимание и желание помочь! Зальцбург, мы ещё вернёмся послушать твои орга'ны! P.S. балканские колбаски были хороши.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Зальцбурга
Похожие экскурсии на «Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»»