42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по «Северному Риму», величественному уголку Австрии с богатой историей и атмосферой

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Зальцбург — город маленького размера, однако, мирового значения.

Его по праву называют «культурной сценой мира», благодаря огромному количеству театральных событий, которые здесь происходят.

Величественная красота Зальцбурга создавалась столетиями.

Приглашаю прогуляться по его улицам, посмотреть на дворцы и насладиться вкуснейшими десертами и ликерами.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии42 отзыва
4.83
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»

Правители Зальцбурга князья-архиепископы на протяжении веков хотели не просто сделать его одним из самых красивых и влиятельных городов Европы. Они стремились к большему – превратить Зальцбург в «Северный Рим»! На улочках современного Зальцбурга перед вами предстает всё то, что некогда так радовало сердца архиепископов: роскошные дворцы и великолепные площади, полные загадок фасады городских домов и таинственные пассажи, изобилие барочных фонтанов и римские мозаики.

Что вас ожидает

Во время пешеходной экскурсии мы пройдем по уютным улочкам и благородным площадям Зальцбурга. Когда-то они были центрами городской жизни с рынками, лавками, аптеками. На площади Альтермаркт увидим самый крохотный домик с шириной фасада чуть более метра. Зайдем в знаменитый Кафедральный собор, который вмещает до 10 тысяч человек и известен благодаря своему органу с четырьмя тысячами труб. А в самом сердце старого города взглянем на дом, где 250 лет назад родился Вольфганг Амадей Моцарт.

На самой интересной улочке Зальцбурга Гетрайдэгассе под старинными замысловатыми вывесками прячутся уникальные магазинчики и лавочки. В одном из них потомственные мастера изготавливают зонты ручной работы: от солнца, дождя, шелковые, парусиновые. А в другом по семейным рецептам столетиями готовят ликеры и шнапсы. Особенно популярен «Апельсиновый» по рецепту 1929 года «от бабушки». «Правильные» конфеты «Моцарт-Оригинал» в синей упаковке можно купить только в Зальцбурге! Хотя, под именем Моцарт чего только не продают в этом городе. Даже духи и ликер!

Побываем мы и во дворце Мирабель. Дворец и сады Мирабель – воплощение романтики и трагедии XVII века. Князь-архиепископ когда-то построил эту роскошь с террасами и скульптурами для своей возлюбленной. Я обязательно расскажу, что произошло с влюбленными потом и чем славен дворец Мирабель сегодня.

Прогуливаясь по улицам Зальцбурга, приятно посидеть в уютном кафе и выпить чашечку кофе с легендарным десертом «Зальцбургский нокерлн». Как поется в знаменитой австрийской оперетте «сладкий как любовь и нежный как поцелуй» он «подается ангелами на небесах». Такова и атмосфера чудесного города Зальцбург!

Организационные детали

  • Обзорная пешеходная экскурсия начинается в центре Зальцбурга у дворца Мирабель или по договоренности
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Большое спасибо Ольге за прекрасную экскурсию по Зальцбургу! Нам действительно все понравилось - как сам рассказ про город и его знаменитых жителях, так и просто пообщаться. 2 часа пролетели как одно мгновение. Отдельное спасибо за "эксклюзивные" стихи! Надеюсь встреться еще и у Ольги найдется еще что-нибудь интересное рассказать))). Всем желаю захватывающих экскурсий и встреч с интересными людьми!
29 декабря 2019
Спасибо большое Юлии за насыщенную и интересную экскурсию.
28 декабря 2019
Все было отлично! Спасибо!
2 октября 2019
Экскурсия прошла достойно! Экскурсовод Ольга все подробно, ясно и интересно донесла до нас информацию! Спасибо!
3 сентября 2019
Olga-Salzburg-Poetry-FairyTale. The Best.
31 августа 2019
Хорошая экскурсия, охватывает исторический центр и самые знаковые места.
Хороший гид Ольга, очень внимательный и чуткий, двух незрячих туристов не испугалась, рассказывает довольно интересно, однако чтение стихов и разговоры о любви слегка напрягали, но это уже исключительно наши трудности.
5 мая 2019
Очень понравилась экскурсия, ненавязчиво и в интересной форме, узнали много фактов из жизни Моцарта и других выдающихся жителей Зальцбурга. Рекомендую
11 апреля 2019
Гид Юлия. Всегда заказываем индивидуальные экскурсии чтоб можно было задавать вопросы и узнавать то, что нам интересно, а не «сухая программа», Юлия не «индивидуальный» гид, а все таки, группа наверное. Очень раздражалась когда ее о чем то спрашивали, а потом не могла собраться, и на улице все ей мешали, и в помещениях все мешали. В общем такое себе впечатление
20 февраля 2019
по Зальцбургу гуляли с Юлией, прогулка получилась солнечная и интересная. бродили по улочкам старого города, любовались старинными вывесками, сделали фото дома, в котором жил Моцарт, остановились на чашечку кофе со знаменитыми конфетками. Команде Ирены и нашему экскурсоводу Юлиии большое спасибо за проведенное с пользой время! обращались за экскурсией не в первый раз и планируем еще)))))
20 января 2019
19 января 2019 года.
Экскурсию по Зальцбург проводила чудесный гид Ольга. Олечка рассказывала про город настолько живо и интересно, что экскурсия пролетела совершенно незаметно. Она просто влюбила нас с мужем в этот удивительный город. Я очень рекомендую Ольгу.
Ещё 32 отзыва

Ирена проводит ещё 2 экскурсии

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