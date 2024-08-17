5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посещение дома-музея Моцарта в Зальцбурге возможно круглый год. В любое время года экскурсия будет интересной и познавательной, так как все мероприятия проходят в помещении.

Представьте себя перенесенным в 18 век, в самое сердце Зальцбурга, где в стенах дома на Гетрайдегассе жила семья Моцартов.Это не просто экскурсия, это путешествие во времени, где каждая комната, каждый

предмет рассказывает свою историю. Подлинные музыкальные инструменты, личные вещи Вольфганга Амадея и его семьи, а также уникальные экспонаты эпохи оживают перед вами, рассказывая о том, как жили, творили и мечтали люди того времени. Вы узнаете о трудностях и радостях жизни великого композитора, о его вдохновении и творческом пути, а также о том, как музыка 18 века отражала социальные и культурные аспекты жизни. Эта экскурсия - не только возможность прикоснуться к истории, но и уникальный шанс понять, как музыка может изменять мир и сердца людей. Подготовьтесь к захватывающему путешествию в прошлое, которое оставит неизгладимые впечатления и новые знания о великом Моцарте и его времени

Описание экскурсии

Образ эпохи Моцарта

В доме-музее вы увидите «свидетелей» далеких событий 18 века – подлинные музыкальные инструменты, предметы интерьера, а также личные вещи семьи и самого Вольфганга Амадея. Я расскажу вам о людях той эпохи: как рождались, женились, умирали, что ели, какую одежду носили, как воспитывались, учились, работали, во что верили и какие ценности чтили.

Мир музыки 18 века и талант великого композитора

Вы узнаете, какой была «система натаскивания» музыкальных талантов в XVIII веке, хорошо ли оплачивался труд музыкантов. Я расскажу вам о статусе Моцарта в аристократической иерархии того времени, какой исключительной музыкальной способностью обладал Вольфганга Амадея. Вы также услышите о том, кто был заказчиком произведений композитора, кем были его друзья и недруги, что за «порочное» хобби было у Моцарта и почему не существует ни одного достоверного портрета Вольфганга Амадея Моцарта.

Организационные детали