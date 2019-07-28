5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Австрия
  2. Экскурсии

  3. Дом-музей Моцарта

Тайны жизни, творчества и смерти великого гения

Ирена
Задать вопрос
Ирена – представитель гидов
Дом на зальцбургской Гетрайдегассе – идеальные кулисы для того, чтобы узнать о великом Вольфганге Амадее Моцарте.

Здесь 26 лет жила семья Моцартов, и именно в этом доме в студеный январский вечер 1756 года появился на свет будущий композитор.

На экскурсии вы узнаете много интерсных фактов об эпохе 18 века, в целом, и мире музыки, в частности.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Дом-музей Моцарта
Дом-музей Моцарта

Что вас ожидает

Образ эпохи Моцарта
В доме-музее вы увидите «свидетелей» далеких событий 18 века – подлинные музыкальные инструменты, предметы интерьера, а также личные вещи семьи и самого Вольфганга Амадея. Я расскажу вам о людях той эпохи: как рождались, женились, умирали, что ели, какую одежду носили, как воспитывались, учились, работали, во что верили и какие ценности чтили.

Мир музыки 18 века и талант великого композитора
Вы узнаете, какой была «система натаскивания» музыкальных талантов в XVIII веке, хорошо ли оплачивался труд музыкантов. Я расскажу вам о статусе Моцарта в аристократической иерархии того времени, какой исключительной музыкальной способностью обладал Вольфганга Амадея. Вы также услышите о том, кто был заказчиком произведений композитора, кем были его друзья и недруги, что за «порочное» хобби было у Моцарта и почему не существует ни одного достоверного портрета Вольфганга Амадея Моцарта.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей для экскурсантов: 11 евро взрослый, от 3,5 евро детский.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Экскурсия может быть самостоятельной или по предварительной договоренности дополнением к обзорной по Зальцбургу.
Дом-музей Моцарта
Дом-музей Моцарта
Дом-музей Моцарта
Дом-музей Моцарта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 июля 2019
Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем!

.
1 марта 2018
Прекрасная экскурсия! Проводила не Ирена, как указано, а Ольга. Великолепный рассказчик, много узнали о семье Моцарта и его жизни. Мы были с дочкой 1,5 лет, Ольга уделила ей много внимания, так что дочка слушала экскурсию полтора часа!
29 января 2018
Экскурсия Андрея - одно из лучших воспоминаний о Зальцбурге. Без его рассказа музей - только набор экспонатов
6 января 2018
Интереснейшая экскурсия!
Рекомендую..
Veronika
6 ноября 2017
Спасибо , Ольге. Замечательная экскурсия

Ирена проводит ещё 2 экскурсии

Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»Зальцбург: путешествие во времени под кофе «Моцарт»
156 за экскурсию
2 часа
42 отзыва
Прогулка по «Северному Риму», величественному уголку Австрии с богатой историей и атмосферой
Зальцбург — город маленького размера, однако, мирового значения. Его по праву называют «культурной сценой мира», благодаря огромному количеству театральных событий, которые здесь происходят. Величественная красота Зальцбурга создавалась столетиями. Приглашаю прогуляться по его улицам, посмотреть на дворцы и насладиться вкуснейшими десертами и ликерами.
Ангар-7: легендарный комплекс Red BullАнгар-7: легендарный комплекс Red BullАнгар-7: легендарный комплекс Red Bull
150 за экскурсию
1.5 часа
Футуристическая архитектура и экстрим коллекции Red Bull
Предлагаю на время попрощаться с классическими достопримечательностями старинного Зальцбурга и исследовать новые и необычные ракурсы за пределами города. Мы отправимся в Ангар-7 – уникальный музей и архитектурный шедевр, интерьеры которого наполнены коллекцией исторических самолетов компании Flying Bulls («дочки» Red Bull), произведениями авангардного искусства, а также эксклюзивной гастрономией.

Выбирайте и другие экскурсии в Зальцбурге

Необычные маршрутыЗа городомИндивидуальныеДля детейПешкомОбзорныеВсеИстория и архитектураНа автомобилеМузеи и искусство