5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Образ эпохи Моцарта

В доме-музее вы увидите «свидетелей» далеких событий 18 века – подлинные музыкальные инструменты, предметы интерьера, а также личные вещи семьи и самого Вольфганга Амадея. Я расскажу вам о людях той эпохи: как рождались, женились, умирали, что ели, какую одежду носили, как воспитывались, учились, работали, во что верили и какие ценности чтили.

Мир музыки 18 века и талант великого композитора

Вы узнаете, какой была «система натаскивания» музыкальных талантов в XVIII веке, хорошо ли оплачивался труд музыкантов. Я расскажу вам о статусе Моцарта в аристократической иерархии того времени, какой исключительной музыкальной способностью обладал Вольфганга Амадея. Вы также услышите о том, кто был заказчиком произведений композитора, кем были его друзья и недруги, что за «порочное» хобби было у Моцарта и почему не существует ни одного достоверного портрета Вольфганга Амадея Моцарта.