5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посещение дома-музея Моцарта в Зальцбурге возможно круглый год. В любое время года экскурсия будет интересной и познавательной, так как все мероприятия проходят в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом-музей Моцарта
Подлинные музыкальные инструменты
Личные вещи семьи Моцартов
Описание экскурсии
Образ эпохи Моцарта
В доме-музее вы увидите «свидетелей» далеких событий 18 века – подлинные музыкальные инструменты, предметы интерьера, а также личные вещи семьи и самого Вольфганга Амадея. Я расскажу вам о людях той эпохи: как рождались, женились, умирали, что ели, какую одежду носили, как воспитывались, учились, работали, во что верили и какие ценности чтили.
Мир музыки 18 века и талант великого композитора
Вы узнаете, какой была «система натаскивания» музыкальных талантов в XVIII веке, хорошо ли оплачивался труд музыкантов. Я расскажу вам о статусе Моцарта в аристократической иерархии того времени, какой исключительной музыкальной способностью обладал Вольфганга Амадея. Вы также услышите о том, кто был заказчиком произведений композитора, кем были его друзья и недруги, что за «порочное» хобби было у Моцарта и почему не существует ни одного достоверного портрета Вольфганга Амадея Моцарта.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей для экскурсантов: 11 евро взрослый, от 3,5 евро детский.
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
Экскурсия может быть самостоятельной или по предварительной договоренности дополнением к обзорной по Зальцбургу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирена — ваша команда гидов в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6910 туристов
Gruess Gott! Приглашаю на увлекательные экскурсии по Мюнхену, в музеи, замки и города Баварии. Я лицензированный гид с 2011 года, знаю жизнь местных изнутри. Мой муж, родственники и друзья — читать дальшеуменьшить
коренные немцы. Экскурсии провожу я лично и команда увлеченных профессионалов. Мы нетривиально и доступно расскажем об истории, традициях, современности и искусстве. На наших маршрутах живые эмоции и самые вкусные места! Мы получили несколько сотен позитивных отзывов, и, надеюсь, скоро вы добавите свой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Михаил
Это была волшебная экскурсия к Моцарту! Дети слушали рассказы Ольги про жизнь Моцарта раскрыв рот, внимая каждому слову. Мы узнали о его детстве, родителях и сестре, поездкам по Европе, узнали читать дальшеуменьшить
о судьбе детей Моцарта, прошлись по комнатам квартиры на 4 этаже, где Моцарт родился, а также по другим этажам этого дома с 3-го по первый, где много экспонатов, рассказывающих о его творчестве и наследии. Было супер интересно, мы все кшли под большим впечатлением! Ольга прекрасный экскурсовод и рассказчик!
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Ольга
Экскурсия получилась просто замечательная!! Не просто сухой рассказ, а море интересно поданой информации и фактов, которые легко воспринимались и запомнятся надолго!!!
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А
Анастасия
У нас была замечательная экскурсовод Ольга, чуткая и внимательная. С нами были дети 9 и 11 лет, которых сложно заинтересовать обычной экскурсией. Ольга всячески старалась их увлечь историями из жизни Моцарта, задавала вопросы, проявляла искренний интерес. Мы очень довольны. Одна из лучший наших экскурсий за все время на Трипстере.
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Е
Екатерина
Прекрасная экскурсия! Проводила не Ирена, как указано, а Ольга. Великолепный рассказчик, много узнали о семье Моцарта и его жизни. Мы были с дочкой 1,5 лет, Ольга уделила ей много внимания, так что дочка слушала экскурсию полтора часа!
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Н
Надежда
Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем!
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Е
Елена
Экскурсия Андрея - одно из лучших воспоминаний о Зальцбурге. Без его рассказа музей - только набор экспонатов