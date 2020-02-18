11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мистическая прогулка по древнему городу в поисках легенд, призраков и невыдуманных историй

Андрей
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Андрей – ваш гид
Воинственные кельты и римляне, первые христианские монахи, альпийские охотники и влиятельные князья-архиепископы — каждая эпоха Зальцбурга дарила городу новые легенды, поверья и сказочные сюжеты.

Вы прогуляетесь по таинственным местам города от Сада Карликов до Кафедрального собора, откроете тайну смерти Моцарта, услышите историю герцога «Синяя Борода» и отыщете могилу врачевателя-мистика Парацельса.

Пришло время приоткрыть дверь в загадочный Зальцбург — город гномов, троллей и хоббитов!
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург

Что вас ожидает

Зальцбург под покровом легенд и преданий
Укрытый альпийскими туманами Зальцбург припрятал не один десяток секретов — все они шаг за шагом откроются на нашей прогулке. Вы узнаете, действительно ли в музее-квартире Моцарта хранится череп гения, и откроете тайну его гибели, в которой поочередно обвиняют масонскую ложу и печально известного Сальери. Я расскажу, где покоятся семь жен зальцбургского герцога «Синяя Борода», зачем монахи каждое утро подливают масло в лампады загадочной церковной гробницы и что случится, если этого не делать. А еще поговорим о том, как в крепости «Высокий Зальцбург» появился призрак Архиепископа и где в городе спит император Карл Великий, который просыпается раз в 300 лет.

Загадочные места города
За захватывающими историями Зальцбурга мы отправимся к дворцу Мирабель (я расскажу, почему это место называли «Дворцом запретной любви») и другим таинственным уголкам города. Вы узнаете, чем испугал баварского герцога знаменитый Сад Карликов, увидите могилу врачевателя-мистика Парацельса, услышите о «соляных пиратах» у реки Зальцах и пройдете по Гетрайдегассе, рассматривая средневековые дома венецианских купцов. Мы отыщем место, где родился Моцарт, встретим овеянный легендами Бенедиктинский Монастырь и Кафедральный Собор с пятью органами. А в старейшей хлебопекарне Зальцбурга, которой больше 8 веков, вы найдете внушительных размеров монастырскую буханку Апостола Петра.

Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург
Таинственный Зальцбург

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей Душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Андрей - один из лучших гидов, с которыми я встречалась. А путешествуем мы много. Чувство юмора, талант рассказчика и глубокие знания превращают экскурсию в увлекательное путешествие. Единственное сожаление к концу Экскурсии - это то, что она заканчивается. Очень хочется вернуться.
29 января 2020
Спасибо,Андрею,за прекрасные 2 часа.Я даже на часы забыла смотреть.Все просто,ясно,со смыслом,интересно и познавательно.Маршрут чудесный.Еще раз,Благодарю.
9 января 2020
Андрей прекрасно владеет материалом.Подача непринужденная, с юмором. Экскурсия неутомительная и в то же время очень познавательная. Исторические факты перемежаются личными впечатлениями, что придает изложению доверительность и углубляют восприятие. Особенная благодарность за информацию о музыкальном фестивале в Зальцбурге и вцелом о современной музыкальной жизни города. Экскурсия подойдет для гостей любого возраста. Спасибо, Андрей!
29 декабря 2019
Огромное спасибо Андрею!!! Очень понравилось!!! Прекрасный вечер в прекраснейшем городе!
15 октября 2019
очень понравилась экскурсия, Андрей отличный рассказчик!
1 октября 2019
Экскурсия очень понравилась.Анрей великолепный рассказчик, с чувством юмора, глубокими знаниями. Маршрут подходит для людей среднего и старшего возраста, охватывает наиболее интересные места старого города и в то же время неутомителен в плане передвижения. Воспользовались советами гида, где провести день после экскурсии, посетили крепость, масса положительных эмоций. Бросили монетку в нишу на горе, чтобы вернуться еще раз!
24 августа 2019
Гид отличный, экскурсию рекомендую людям, которые первый рад в городе и хотят получить основную информацию. Экскурсия легкая, было очень интересно. Я была с ребёнком 4-х лет, рекомендую, по ходу экскурсии можно найти баланс между тем, что вы хотите посмотреть и на что обратить внимание ребёнка
24 июля 2019
Было очень интересно, без экскурсии с гидом впечатления от города остались бы незначительными. Андрей украсил нашу поездку
4 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! Благодарю Андрея за понимание наших интересов, за ответы на все наши заковыристые вопросы. Прекрасное чувство юмора дало море эмоций! Слушали с открытым ртом) Надеюсь на следующую встречу!
7 апреля 2019
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Время пролетело незаметно. Андрей хороший рассказчик , обладает хорошим чувством юмора. Мы очень довольны и рекомендуем эту экскурсию.
Ещё 1 отзыв

Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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