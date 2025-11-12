11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Воинственные кельты и римляне, первые христианские монахи, альпийские охотники и влиятельные князья-архиепископы — каждая эпоха Зальцбурга дарила городу новые захватывающие истории, поверья и почти сказочные сюжеты. Вы прогуляетесь по сокровенным местам города от Сада Карликов до Кафедрального собора, откроете тайну смерти Моцарта, услышите историю герцога «Синяя Борода» и отыщете могилу врачевателя-мистика Парацельса.

Описание экскурсии

Зальцбург под покровом тайн и старины глубокой

Укрытый альпийскими туманами Зальцбург припрятал не один десяток секретов — все они шаг за шагом откроются на нашей прогулке. Вы узнаете, действительно ли в музее-квартире Моцарта хранится череп гения, и откроете тайну его гибели, в которой поочередно обвиняют масонскую ложу и печально известного Сальери. Я расскажу, где покоятся семь жен зальцбургского герцога «Синяя Борода», зачем монахи каждое утро подливают масло в лампады загадочной церковной гробницы и что случится, если этого не делать. А еще поговорим о том, как в крепости «Высокий Зальцбург» появился призрак Архиепископа и где в городе спит император Карл Великий, который просыпается раз в 300 лет.

Загадочные места города

За захватывающими историями Зальцбурга мы отправимся к дворцу Мирабель (я расскажу, почему это место называли «Дворцом запретной любви») и другим таинственным уголкам города. Вы узнаете, чем испугал баварского герцога знаменитый Сад Карликов, увидите могилу врачевателя-мистика Парацельса, услышите о «соляных пиратах» у реки Зальцах и пройдете по Гетрайдегассе, рассматривая средневековые дома венецианских купцов. Мы отыщем место, где родился Моцарт, встретим овеянный тайнами монахов Бенедиктинский Монастырь и Кафедральный Собор с пятью органами. А в старейшей хлебопекарне Зальцбурга, которой больше 8 веков, вы найдете внушительных размеров монастырскую буханку Апостола Петра.