11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мистическая прогулка по древнему городу в поисках тайн, призраков и невыдуманных историй
Воинственные кельты и римляне, первые христианские монахи, альпийские охотники и влиятельные князья-архиепископы — каждая эпоха Зальцбурга дарила городу новые захватывающие истории, поверья и почти сказочные сюжеты.
Вы прогуляетесь по сокровенным местам города от Сада Карликов до Кафедрального собора, откроете тайну смерти Моцарта, услышите историю герцога «Синяя Борода» и отыщете могилу врачевателя-мистика Парацельса.
Укрытый альпийскими туманами Зальцбург припрятал не один десяток секретов — все они шаг за шагом откроются на нашей прогулке. Вы узнаете, действительно ли в музее-квартире Моцарта хранится череп гения, и откроете тайну его гибели, в которой поочередно обвиняют масонскую ложу и печально известного Сальери. Я расскажу, где покоятся семь жен зальцбургского герцога «Синяя Борода», зачем монахи каждое утро подливают масло в лампады загадочной церковной гробницы и что случится, если этого не делать. А еще поговорим о том, как в крепости «Высокий Зальцбург» появился призрак Архиепископа и где в городе спит император Карл Великий, который просыпается раз в 300 лет.
Загадочные места города
За захватывающими историями Зальцбурга мы отправимся к дворцу Мирабель (я расскажу, почему это место называли «Дворцом запретной любви») и другим таинственным уголкам города. Вы узнаете, чем испугал баварского герцога знаменитый Сад Карликов, увидите могилу врачевателя-мистика Парацельса, услышите о «соляных пиратах» у реки Зальцах и пройдете по Гетрайдегассе, рассматривая средневековые дома венецианских купцов. Мы отыщем место, где родился Моцарт, встретим овеянный тайнами монахов Бенедиктинский Монастырь и Кафедральный Собор с пятью органами. А в старейшей хлебопекарне Зальцбурга, которой больше 8 веков, вы найдете внушительных размеров монастырскую буханку Апостола Петра.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1207 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой!
Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Юрий
Не могу сказать ничего плохого, в целом рассказ о Зальцбурге, его основных исторических моментах, но как-то больше ничего. Интересный рассказ о кладбище, но дальше никаких особых тайн или легенд города мы не услышали. Через час детям было уже скучно. Возможно была плохая погода, поэтому экскурсия не удалась. Сам гид ответственный, приятный, очень интеллигентный мужчина.
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Е
Евгений
Было холодно, это единственный минус. Экскурсия прошла на оценку отлично. Больше спасибо.
Андрей
Ответ организатора:
Евгений, спасибо за отзыв и оценку! Всегда вам рад! С благодарностью и надеждой на новые встречи, ваш гид Андрей.
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М
Марина
Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.
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В
Виктор
Мы и дети были в восторге от экскурсии. Все очень подробно и не навязчиво. Особенно понравились викторины.
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O
Oleg
Спасибо Андрею за его познавательную и интересную экскурсию однозначно рекомендую всем!!!!