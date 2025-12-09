Индивидуальная пешеходная экскурсия в Баку - максимум впечатлений за 5 ч

Описание Ответы на вопросы

Selexia Travel Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-6 человек $100 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Пешая экскурсия по Баку — это лучший способ почувствовать атмосферу города, где древние традиции встречаются с ультрасовременной архитектурой. В течение 5 часов вы не просто гуляете по улицам столицы, а погружаетесь в историю, легенды и настоящую жизнь азербайджанской столицы. Экскурсия идеально подходит для небольшой компании до 6 человек, чтобы каждый получил максимум внимания и эмоций. Гид встречает вас там, где удобно именно вам — в центре Баку или прямо у вашего отеля. Вам не нужно искать точку сбора или спешить к определённому времени: всё продумано так, чтобы вы наслаждались прогулкой с первых минут. Маршрут можно составить заранее или полностью довериться гиду, который знает самые интересные места, яркие детали и истории, о которых не пишут в путеводителях. Во время прогулки вы увидите Старый город — Ичери-шехер с его узкими улочками, крепостными стенами и величественной Девичьей башней. Пройдёте по набережной Каспия, почувствуете морской бриз и увидите город с той стороны, за которую его любят местные жители. Гид поделится секретами азербайджанской культуры, расскажет о легендах, традициях, кухне и местных обычаях. Вы узнаете, где делают лучший чай, куда местные ходят за пахлавой и какие дворы скрывают уникальные фото-локации. Маршрут проходит по живописным кварталам и современным проспектам, где небоскрёбы соседствуют с историческими зданиями. Вы сможете сделать красивые фотографии, попробовать уличные сладости, зайти в небольшие лавочки и увидеть тот самый настоящий Баку, который обычно остаётся за кадром коротких туристических поездок. По желанию можно сделать остановки в уютных кафе, чтобы попробовать азербайджанский чай, гранатовый сок или лёгкие национальные закуски. Вся экскурсия проходит в комфортном темпе — вы сами выбираете ритм прогулки. Индивидуальная экскурсия по Баку — это не просто прогулка, а тёплое знакомство с городом, которое оставит яркие впечатления, красивые фотографии и желание вернуться снова.

Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым. Выбрать дату