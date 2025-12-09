Индивидуальная пешеходная экскурсия в Баку - максимум впечатлений за 5 ч

Описание экскурсииПешая экскурсия по Баку — это лучший способ почувствовать атмосферу города, где древние традиции встречаются с ультрасовременной архитектурой. В течение 5 часов вы не просто гуляете по улицам столицы, а погружаетесь в историю, легенды и настоящую жизнь азербайджанской столицы. Экскурсия идеально подходит для небольшой компании до 6 человек, чтобы каждый получил максимум внимания и эмоций. Гид встречает вас там, где удобно именно вам — в центре Баку или прямо у вашего отеля. Вам не нужно искать точку сбора или спешить к определённому времени: всё продумано так, чтобы вы наслаждались прогулкой с первых минут. Маршрут можно составить заранее или полностью довериться гиду, который знает самые интересные места, яркие детали и истории, о которых не пишут в путеводителях. Во время прогулки вы увидите Старый город — Ичери-шехер с его узкими улочками, крепостными стенами и величественной Девичьей башней. Пройдёте по набережной Каспия, почувствуете морской бриз и увидите город с той стороны, за которую его любят местные жители. Гид поделится секретами азербайджанской культуры, расскажет о легендах, традициях, кухне и местных обычаях. Вы узнаете, где делают лучший чай, куда местные ходят за пахлавой и какие дворы скрывают уникальные фото-локации. Маршрут проходит по живописным кварталам и современным проспектам, где небоскрёбы соседствуют с историческими зданиями. Вы сможете сделать красивые фотографии, попробовать уличные сладости, зайти в небольшие лавочки и увидеть тот самый настоящий Баку, который обычно остаётся за кадром коротких туристических поездок. По желанию можно сделать остановки в уютных кафе, чтобы попробовать азербайджанский чай, гранатовый сок или лёгкие национальные закуски. Вся экскурсия проходит в комфортном темпе — вы сами выбираете ритм прогулки. Индивидуальная экскурсия по Баку — это не просто прогулка, а тёплое знакомство с городом, которое оставит яркие впечатления, красивые фотографии и желание вернуться снова.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Индивидуальная прогулка с персональным гидом
- Встреча в центре Баку или у вашего отеля
- Маршрут, составленный специально под ваши интересы
- 5 часов насыщенной экскурсии
- Истории, легенды, рекомендации местных жителей
- Фото-остановки в красивых локациях
- Помощь в выборе кафе, сувениров и лучших точек для снимков
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и платные объекты
- Личные расходы (кафе, напитки, покупки)
- Трансфер до места встречи
- Чаевые гиду - по желанию
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 8 чел.
Ассоциативная прогулка по Баку с историком
Погружение в архитектурные тайны Баку с историком: увлекательный маршрут, где каждый камень расскажет свою историю. Откройте для себя магию города
Начало: В районе станции метро «Ичери Шехер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях
Проведите день в Баку: архитектура, рынок и гостеприимство местной семьи. Уникальные впечатления и азербайджанская кухня ждут вас
Начало: От места проживания гостей
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
€350 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от €55 за человека