3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Проведите день в Баку: архитектура, рынок и гостеприимство местной семьи. Уникальные впечатления и азербайджанская кухня ждут вас
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Баку.
Прогулка по историческим местам и современным достопримечательностям, включая Пламенные башни и Центр Гейдара Алиева, оставит незабываемые впечатления. На базаре вы узнаете о местных продуктах и сможете приобрести деликатесы.
Вечер в гостях у азербайджанской семьи с традиционными песнями и танцами подарит вам настоящее погружение в культуру и гастрономию региона. Забронируйте, чтобы испытать все это
За пару часов мы охватим достопримечательности эпохи нефтяного бума и современные поражающие воображение постройки.
Вы увидите роскошные особняки нефтяных баронов 19-начала 20 века и поймете, почему Баку называли «восточным Парижем».
Прогуляетесь по Приморскому парку у Каспия, где полюбуетесь Бакинской Венецией и услышите о национальном музыкальном искусстве — мугаме.
Поговорим и о выдающихся бакинцах: Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, Мстиславе Ростроповиче и кулинаре Сталике Ханкишиеве.
Отдельной темой станут самые интересные архитектурные проекты Баку. Я расскажу о создании и значении Пламенных башен — нового символа города, Центра Гейдара Алиева работы Захи Хадид, о здании Музея ковра и о Кристалл Холле, принимавшем Евровидение-2012.
Буйство вкусов и ароматов на бакинском базаре
Погрузившись в колорит восточного рынка, вы узнаете об азербайджанских помидорах со вкусом помидора, о том, как заваривать традиционный чай «мехмери», о символизме граната и посвященном ему празднике. Я объясню, как выбрать нежнейшего каспийского копченого осетра, черную икру, специи, чай и настойки. Кроме того, мы заедем в фирменный магазин, где вы сможете попробовать и купить азербайджанское вино, коньяк и водку из граната и айвы.
Азербайджанские блюда и танцы в гостях у бакинской семьи
Вас с радостью ждут дома у местных коренных жителей: это будут насыщенные три часа с национальными песнями, танцами, чаепитием и, конечно, обедом с блюдами азербайджанской кухни. Вечер наполнится рассказами о бакинских сладостях, свадебных традициях, рецептах и секретах нашей гастрономии, о великих музыкантах страны — обо всем, чтобы понять, что такое Азербайджан!
Организационные детали
Транспортные расходы, обед с вином и чаепитием в бакинской семье включены в стоимость экскурсии
Расходы на рынке по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места проживания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 3825 туристов
Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала. Много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи.
Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!»
Всегда стараюсь побольше рассказать о своей замечательной Родине.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Буквально вчера вернулись с Баку!!! И сражу же решила написать. Начну с того, что в Баку я вернусь еще, этот город покорил меня своим гостеприимством и красотой. А гостеприимством, потому что нам невероятно читать дальшеуменьшить
повезло с гидом 🫶. Этого замечательного человека зовут Сабина🌸. Она нас провезла и провела по самым замечательным местам города, все рассказала, а самое интересное оставила на потом🤩. В один из дней экскурсий мы провели вечер в кругу семьи за замечательно-вкусным столом, там мы ели, пели, танцевали, смеялись до слез. Много разговаривали обо всем, в конце нашего замечательного ужина нам подарили мини концерт в сопровождении Аллы Борисовны🤩. РЕКОМЕНДУЮ всем!!!!
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Ольга
На 3-й день нашего пребывания в Баку познакомились с Сабиной, её неповторимым стилем изложения, искрометными шутками, получили не только дополнительные сведения о Баку, его традициях, вкусах, но и обрели новых читать дальшеуменьшить
друзей в ее семье. Посетили базар и узнали тонкости выбора и общения, послушали массу интересных историй о знаменитых и не только жителях города, об особенностях архитектуры города. Авторская программа "В гостях у азербайджанской семьи" - это отдельный рассказ, заслуживающий самых высоких похвал. Вы в гостях, но при этом точно как у родных и знакомых тебе людей. Гастрономическая часть замечательная, небольшое знакомство с национальными танцами и традициями, дружеское общение оставили самое благоприятное впечатление! Большое спасибо вам!
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Ирина
Хотите провести один из лучших дней в своей жизни? Тогда вам прямиком к Сабине на эту экскурсию, без шуток. Она, тот самый человек, которого слушаешь затаив дыхание и не отвлекаясь на посторонний читать дальшеуменьшить
шум. Было настолько интересно, весело, душевно, что мы потеряли счёт времени. Спасибо ей и всей ее семье, а также друзьям за проведённый день и радушный приём. Мы обрели все о чем мечтали и ожидали от этой поездки. Мы узнали все о этой стране и ее традициях, увидели все лучшие виды и достопримечательности Баку, отведали традиционную кухню, научились национальным танцам, послушали живую музыку, познакомились с Азербайджанским гостеприимством. «Мы к вам обязательно вернёмся» - именно такие слова мы произнесли на прощание и мы не сомневаемся что и вы их произнесёте. Огромное спасибо за этот день и полученные эмоции!
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Снежана
Были в Баку на новогодние праздники 2020,яркий,вкусный,разносторонний город! А 2го Января была экскурсия с Сабиной,море впечатлений от нашей большой компании и все нашли себе,что-то интересное за 10 часовую экскурсию,настолько легкое и интересное преподнесение информации,старый город,огненная гора и гейзеры с грязевыми вулканами,загадки Гобустана,везде море интересной,но не скучной информации!!!Браво Сабина вы -лучший гид в Баку!!!!😘Мы обязательно вернёмся))!
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Владислав
Большое спасибо Сабине и всей ее семье. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень добрая и положительная семья. Сабина профессионал своего дела, которая очень любит свою работу. Обязательно буду рекомендовать ее своим друзьям, родственникам и знакомым. Процветание вашей работе и побольше добрых и положительных клиентов.
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