3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Авто-пешеходная обзорная экскурсия
За пару часов мы охватим достопримечательности эпохи нефтяного бума и современные поражающие воображение постройки.
Буйство вкусов и ароматов на бакинском базаре
Погрузившись в колорит восточного рынка, вы узнаете об азербайджанских помидорах со вкусом помидора, о том, как заваривать традиционный чай «мехмери», о символизме граната и посвященном ему празднике. Я объясню, как выбрать нежнейшего каспийского копченого осетра, черную икру, специи, чай и настойки. Кроме того, мы заедем в фирменный магазин, где вы сможете попробовать и купить азербайджанское вино, коньяк и водку из граната и айвы.
Азербайджанские блюда и танцы в гостях у бакинской семьи
Вас с радостью ждут дома у местных коренных жителей: это будут насыщенные три часа с национальными песнями, танцами, чаепитием и, конечно, обедом с блюдами азербайджанской кухни. Вечер наполнится рассказами о бакинских сладостях, свадебных традициях, рецептах и секретах нашей гастрономии, о великих музыкантах страны — обо всем, чтобы понять, что такое Азербайджан!