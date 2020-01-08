3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по знаковым местам, познать традиции и побывать на празднике души у коренных бакинцев

Сабина
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Сабина – ваш гид
Предлагаю погрузиться в Баку по максимуму! Нефтяной след страны огней, архитектура «восточного Парижа», ультрасовременные Пламенные башни и Центр Гейдара Алиева: вы увидите и узнаете главное в новом и новейшем Баку.

А еще заглянете на колоритный бакинский базар за настоящими помидорами и гранатами.

И наконец, проведете три часа дома у азербайджанской семьи — с традициями, песнями, танцами и, конечно, национальными блюдами.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча от места проживания гостей
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи

Что вас ожидает

Авто-пешеходная обзорная экскурсия
За пару часов мы охватим достопримечательности эпохи нефтяного бума и современные поражающие воображение постройки.

  • Вы увидите роскошные особняки нефтяных баронов 19-начала 20 века и поймете, почему Баку называли «восточным Парижем».
  • Прогуляетесь по Приморскому парку у Каспия, где полюбуетесь Бакинской Венецией и услышите о национальном музыкальном искусстве — мугаме.
  • Поговорим и о выдающихся бакинцах: Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, Мстиславе Ростроповиче и кулинаре Сталике Ханкишиеве.
  • Отдельной темой станут самые интересные архитектурные проекты Баку. Я расскажу о создании и значении Пламенных башен — нового символа города, Центра Гейдара Алиева работы Захи Хадид, о здании Музея ковра и о Кристалл Холле, принимавшем Евровидение-2012.

Буйство вкусов и ароматов на бакинском базаре
Погрузившись в колорит восточного рынка, вы узнаете об азербайджанских помидорах со вкусом помидора, о том, как заваривать традиционный чай «мехмери», о символизме граната и посвященном ему празднике. Я объясню, как выбрать нежнейшего каспийского копченого осетра, черную икру, специи, чай и настойки. Кроме того, мы заедем в фирменный магазин, где вы сможете попробовать и купить азербайджанское вино, коньяк и водку из граната и айвы.

Азербайджанские блюда и танцы в гостях у бакинской семьи
Вас с радостью ждут дома у местных коренных жителей: это будут насыщенные три часа с национальными песнями, танцами, чаепитием и, конечно, обедом с блюдами азербайджанской кухни. Вечер наполнится рассказами о бакинских сладостях, свадебных традициях, рецептах и секретах нашей гастрономии, о великих музыкантах страны — обо всем, чтобы понять, что такое Азербайджан!

Организационные детали

  • Транспортные расходы, обед с вином и чаепитием в бакинской семье включены в стоимость экскурсии
  • Расходы на рынке по вашему желанию
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи
Обзорная экскурсия по Баку и вечер в гостях у азербайджанской семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от места проживания гостей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сабина
Сабина
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
На 3-й день нашего пребывания в Баку познакомились с Сабиной, её неповторимым стилем изложения, искрометными шутками, получили не только дополнительные сведения о Баку, его традициях, вкусах, но и обрели новых друзей в ее семье. Посетили базар и узнали тонкости выбора и общения, послушали массу интересных историй о знаменитых и не только жителях города, об особенностях архитектуры города. Авторская программа "В гостях у азербайджанской семьи" - это отдельный рассказ, заслуживающий самых высоких похвал. Вы в гостях, но при этом точно как у родных и знакомых тебе людей. Гастрономическая часть замечательная, небольшое знакомство с национальными танцами и традициями, дружеское общение оставили самое благоприятное впечатление! Большое спасибо вам!
Ирина
5 января 2020
Хотите провести один из лучших дней в своей жизни?
Тогда вам прямиком к Сабине на эту экскурсию, без шуток.
Она , тот самый человек, которого слушаешь затаив дыхание и не отвлекаясь на посторонний шум.
Было настолько интересно, весело, душевно, что мы потеряли счёт времени.
Спасибо ей и всей ее семье, а также друзьям за проведённый день и радушный приём.
Мы обрели все о чем мечтали и ожидали от этой поездки.
Мы узнали все о этой стране и ее традициях, увидели все лучшие виды и достопримечательности Баку, отведали традиционную кухню, научились национальным танцам, послушали живую музыку, познакомились с Азербайджанским гостеприимством.
«Мы к вам обязательно вернёмся» - именно такие слова мы произнесли на прощание и мы не сомневаемся что и вы их произнесёте.
Огромное спасибо за этот день и полученные эмоции!
4 января 2020
Были в Баку на новогодние праздники 2020,яркий ,вкусный ,разносторонний город!А 2го Января была экскурсия с Сабиной ,море впечатлений от нашей большой компании и все нашли себе ,что-то интересное за 10 часовую экскурсию,настолько легкое и интересное преподнесение информации,старый город,огненная гора и гейзеры с грязевыми вулканами,загадки Гобустана ,везде море интересной ,но не скучной информации !!!Браво Сабина вы -лучший гид в Баку !!!!😘Мы обязательно вернёмся))!

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