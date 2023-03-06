3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Баку. Прогулка по историческим местам и современным достопримечательностям, включая Пламенные башни и Центр Гейдара Алиева, оставит незабываемые впечатления. На базаре вы узнаете о местных продуктах и сможете приобрести деликатесы. Вечер в гостях у азербайджанской семьи с традиционными песнями и танцами подарит вам настоящее погружение в культуру и гастрономию региона. Забронируйте, чтобы испытать все это

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Авто-пешеходная обзорная экскурсия

За пару часов мы охватим достопримечательности эпохи нефтяного бума и современные поражающие воображение постройки.

Вы увидите роскошные особняки нефтяных баронов 19-начала 20 века и поймете, почему Баку называли «восточным Парижем».

19-начала 20 века и поймете, почему Баку называли «восточным Парижем». Прогуляетесь по Приморскому парку у Каспия, где полюбуетесь Бакинской Венецией и услышите о национальном музыкальном искусстве — мугаме.

у Каспия, где полюбуетесь и услышите о национальном музыкальном искусстве — мугаме. Поговорим и о выдающихся бакинцах: Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, Мстиславе Ростроповиче и кулинаре Сталике Ханкишиеве.

Отдельной темой станут самые интересные архитектурные проекты Баку. Я расскажу о создании и значении Пламенных башен — нового символа города, Центра Гейдара Алиева работы Захи Хадид, о здании Музея ковра и о Кристалл Холле, принимавшем Евровидение-2012.

Буйство вкусов и ароматов на бакинском базаре

Погрузившись в колорит восточного рынка, вы узнаете об азербайджанских помидорах со вкусом помидора, о том, как заваривать традиционный чай «мехмери», о символизме граната и посвященном ему празднике. Я объясню, как выбрать нежнейшего каспийского копченого осетра, черную икру, специи, чай и настойки. Кроме того, мы заедем в фирменный магазин, где вы сможете попробовать и купить азербайджанское вино, коньяк и водку из граната и айвы.

Азербайджанские блюда и танцы в гостях у бакинской семьи

Вас с радостью ждут дома у местных коренных жителей: это будут насыщенные три часа с национальными песнями, танцами, чаепитием и, конечно, обедом с блюдами азербайджанской кухни. Вечер наполнится рассказами о бакинских сладостях, свадебных традициях, рецептах и секретах нашей гастрономии, о великих музыкантах страны — обо всем, чтобы понять, что такое Азербайджан!

Организационные детали