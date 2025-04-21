4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предназначена для истинных гурманов путешествий, ценящих своё время. Вы встретитесь с древним и современным Баку, познакомитесь с его архитектурным многообразием, традициями и кухней. На протяжении 8 часов вы посетите ключевые достопримечательности столицы и её окрестностей, такие как Ичери-шехер, Бакинская набережная, Пламенные башни и Храм огня Атешгях. В завершение вас ждёт впечатляющая панорама Бакинской бухты и подарок от гида

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Баку и окрестности — все самое-самое

За 8 часов мы охватим ключевые эпохи и достопримечательности Азербайджана и столицы. Я буду рассказывать об истории с акцентом на контрасте города древнего и современного, о феноменах бакинской архитектуры, о традициях жителей, о любви и судьбах великих бакинцев.

Старый город Баку, он же Ичери-шехер — сердце Азербайджана. На уютных каменных улочках вы увидите Дворец Ширваншахов и узнаете об этих правителях, посмотрите на старинные мечети, караван-сараи, хаммамы и базары, найдете места из культовых советских фильмов. Конечно, не пропустим Девичью башню — это визитная карточка Баку 8-7 вв до н. э, окутанная легендами.

— сердце Азербайджана. На уютных каменных улочках вы увидите Дворец Ширваншахов и узнаете об этих правителях, посмотрите на старинные мечети, караван-сараи, хаммамы и базары, найдете места из культовых советских фильмов. Конечно, не пропустим Девичью башню — это визитная карточка Баку 8-7 вв до н. э, окутанная легендами. Архитектурные шедевры эпохи нефтяного бума : проезжая мимо бакинских дворцов конца 19 — начала 20 вв, вы узнаете, как черное золото изменило жизнь и облик Баку, как устанавливались европейские нравы и как жили богачи. В этой части экскурсии также отдохнем в нарядном Губернаторском садике, примыкающем к Старому городу.

: проезжая мимо бакинских дворцов конца 19 — начала 20 вв, вы узнаете, как черное золото изменило жизнь и облик Баку, как устанавливались европейские нравы и как жили богачи. В этой части экскурсии также отдохнем в нарядном Губернаторском садике, примыкающем к Старому городу. Бакинская набережная — одна из самых протяженных в мире. Ощущая ветер Каспийского моря, вы пройдете мимо Бакинской Венеции, удивитесь зданию музея ковра и побываете на площади Флага с высочайшим флагштоком в мире.

— одна из самых протяженных в мире. Ощущая ветер Каспийского моря, вы пройдете мимо Бакинской Венеции, удивитесь зданию музея ковра и побываете на площади Флага с высочайшим флагштоком в мире. Баку 21 века : у потрясающих объектов — Культурного центра Гейдара Алиева с премией за лучший дизайн 2012 года и Пламенных башен — вы услышите о строительстве новейшего Баку и о проекте «Белый город».

: у потрясающих объектов — Культурного центра Гейдара Алиева с премией за лучший дизайн 2012 года и Пламенных башен — вы услышите о строительстве новейшего Баку и о проекте «Белый город». Храм огня Атешгях и гора Янардаг: вы отправитесь за пределы столицы, чтобы прикоснуться к древней религии Азербайджана — зороастризму. О культе огня поговорим у храма огнепоклонников и у горы, чей природный огонь никогда не гаснет. По пути вы также увидите старейшие в мире нобелевские нефтяные промыслы и сфотографируетесь с ними.

Ремесла и кухня — проникнуться колоритом страны

Не секрет, что еда в Азербайджане возведена в культ. Я познакомлю вас с тонкостями национальной кухни и подскажу самые вкусные точки на карте Баку — в один из таких народных ресторанчиков мы заглянем на настоящий «шашлык-машлык» обед! Кроме того, вы оцените мастерство азербайджанских умельцев: заглянете в музей миниатюрной книги, в мастерскую художника Али Шамси и в сувенирные лавки.

Завершением станет впечатляющая панорама Бакинской бухты со смотровой площадки в Нагорном парке. А после экскурсии моих гостей ждет подарок — бутылочка гранатового вина или шкатулка с коллекционным Азербайджанским чаем.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые в Баку транзитом или проездом

Гостям, которые впервые в Баку и хотят узнать самое главное, не тратя много драгоценного в отпуске времени

Программа гибкая — я всегда готов внести изменения в маршрут по вашим пожеланиям.

Организационные детали

Услуги гида, транспорт и входные билеты в музеи включены в стоимость

Обед в стоимость не входит, но гарантирую, цены вас приятно удивят и будет вкусно

Практика показывает, что нередко туристы предпочитают экскурсию по центру Г. Алиева вместо Янардаг (горящая горка). В этом случае входной билет в центр Алиева оплачивается вами дополнительно — €8/чел.

Дополнительные предложения