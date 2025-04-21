4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Баку. Узнайте город с его древними и современными гранями, насладитесь кухней и юмором местных жителей
Эта экскурсия предназначена для истинных гурманов путешествий, ценящих своё время.
Вы встретитесь с древним и современным Баку, познакомитесь с его архитектурным многообразием, традициями и кухней.
На протяжении 8 часов вы посетите ключевые достопримечательности столицы и её окрестностей, такие как Ичери-шехер, Бакинская набережная, Пламенные башни и Храм огня Атешгях. В завершение вас ждёт впечатляющая панорама Бакинской бухты и подарок от гида
🌟 Уникальная возможность увидеть Баку с разных сторон
🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
🍽️ Наслаждение национальной кухней
🕰️ Экономия времени благодаря индивидуальному подходу
🎁 Подарок в конце экскурсии
Что можно увидеть
Ичери-шехер
Дворец Ширваншахов
Девичья башня
Бакинская набережная
Пламенные башни
Культурный центр Гейдара Алиева
Храм огня Атешгях
Гора Янардаг
Бакинская бухта
Нагорный парк
Описание экскурсии
Баку и окрестности — все самое-самое
За 8 часов мы охватим ключевые эпохи и достопримечательности Азербайджана и столицы. Я буду рассказывать об истории с акцентом на контрасте города древнего и современного, о феноменах бакинской архитектуры, о традициях жителей, о любви и судьбах великих бакинцев.
Старый город Баку, он же Ичери-шехер — сердце Азербайджана. На уютных каменных улочках вы увидите Дворец Ширваншахов и узнаете об этих правителях, посмотрите на старинные мечети, караван-сараи, хаммамы и базары, найдете места из культовых советских фильмов. Конечно, не пропустим Девичью башню — это визитная карточка Баку 8-7 вв до н. э, окутанная легендами.
Архитектурные шедевры эпохи нефтяного бума: проезжая мимо бакинских дворцов конца 19 — начала 20 вв, вы узнаете, как черное золото изменило жизнь и облик Баку, как устанавливались европейские нравы и как жили богачи. В этой части экскурсии также отдохнем в нарядном Губернаторском садике, примыкающем к Старому городу.
Бакинская набережная — одна из самых протяженных в мире. Ощущая ветер Каспийского моря, вы пройдете мимо Бакинской Венеции, удивитесь зданию музея ковра и побываете на площади Флага с высочайшим флагштоком в мире.
Баку 21 века: у потрясающих объектов — Культурного центра Гейдара Алиева с премией за лучший дизайн 2012 года и Пламенных башен — вы услышите о строительстве новейшего Баку и о проекте «Белый город».
Храм огня Атешгях и гора Янардаг: вы отправитесь за пределы столицы, чтобы прикоснуться к древней религии Азербайджана — зороастризму. О культе огня поговорим у храма огнепоклонников и у горы, чей природный огонь никогда не гаснет. По пути вы также увидите старейшие в мире нобелевские нефтяные промыслы и сфотографируетесь с ними.
Ремесла и кухня — проникнуться колоритом страны
Не секрет, что еда в Азербайджане возведена в культ. Я познакомлю вас с тонкостями национальной кухни и подскажу самые вкусные точки на карте Баку — в один из таких народных ресторанчиков мы заглянем на настоящий «шашлык-машлык» обед! Кроме того, вы оцените мастерство азербайджанских умельцев: заглянете в музей миниатюрной книги, в мастерскую художника Али Шамси и в сувенирные лавки.
Завершением станет впечатляющая панорама Бакинской бухты со смотровой площадки в Нагорном парке. А после экскурсии моих гостей ждет подарок — бутылочка гранатового вина или шкатулка с коллекционным Азербайджанским чаем.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые в Баку транзитом или проездом
Гостям, которые впервые в Баку и хотят узнать самое главное, не тратя много драгоценного в отпуске времени
Программа гибкая — я всегда готов внести изменения в маршрут по вашим пожеланиям.
Организационные детали
Услуги гида, транспорт и входные билеты в музеи включены в стоимость
Обед в стоимость не входит, но гарантирую, цены вас приятно удивят и будет вкусно
Практика показывает, что нередко туристы предпочитают экскурсию по центру Г. Алиева вместо Янардаг (горящая горка). В этом случае входной билет в центр Алиева оплачивается вами дополнительно — €8/чел.
Дополнительные предложения
Изменения маршрута и стоимости можно обсудить — в зависимости от ограничений по времени
Экскурсию в Храм огня можно заменить на Гобустан (археологический заповедник) и грязевые вулканы
Для большего количества человек предусмотрены скидки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 60 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3024 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру, читать дальшеуменьшить
я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности.
Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп.
Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
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И
Илья
Экскурсия получилась очень насыщенной и комфортной. Тоф — дружелюбный и знающий гид, легко находит общий язык и делится интересными фактами о городе, без лишнего официоза.
Маршрут продуман — удалось охватить как читать дальшеуменьшить
исторический центр, так и современные районы. Ехать с ветерком по улицам Баку — отдельное удовольствие, за исключением, разве что огромных пробок в центре, но как мы узнали чуть позже они присутствую даже ночью в воскресенье:) Особенно с остановками в живописных местах, где можно сделать красивые фото и просто насладиться атмосферой.
Время пролетело незаметно. Отличный формат, чтобы познакомиться с городом. Спасибо Тофу за отличную прогулку!
Это мой первый визит в Баку с детьми - город прекрасен! Однако, он раскрылся в удивительных деталях именно по рассказам Тофа. В моей памяти навсегда останутся его рассказы, о ярких представителях бакинцев и не только! Мы бесспорно остались довольны днем и информацией которую получили.
Всем рекомендую экскурсии Тофа, мы обещали вернутся!🙏🏽
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Э
Эльвира
Берите любую экскурсию у Тофа (а лучше несколько) и не пожалеете! Грамотный, интеллигентный, разносторонний, опытный гид, правильно подобранный маршрут! Ваше первое впечатление о Баку будет незабываемым!
+2
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Мария
Огромное спасибо Тофику за отличную экскурсию по Баку. Благодаря такому прекрасному первому знакомству с городом, мы сразу же влюбились в Баку! Экскурсия очень интересная, информативная и красивая! Тофик - приятный, доброжелательный, профессиональный гид и собеседник. Организация безупречная, маршрут многообразен, приём гостеприимен!
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М
Марина
Путешествие с Тофом было насыщено интересными местами, достаточной информацией, чтоб в полном объёме получить представление о местах, событиях с ними связанных, без лишнего переизбытка информации. Всё очень гармонично и интересно. Также понравилась гибкость маршрута с учётом остановок по желанию, внимательность и эрудиция гида! Остались с мужем очень довольны!
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Ю
Юрий
Много где побывали и много что повидали в своей жизни. Но могу сказать совершенно уверенно, эта экскурсия с таким гидом, Тофиком, лучшее что мы видели! Очень интересно, масса историй, вся наша компания друзей в полном восторге. Уезжать из Баку не хочется, но надеемся, когда-нибудь еще увидимся!
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