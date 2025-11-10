Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исторический Баку – древний город с богатым наследием. В его сердце – Ичеришехер (Старый город) с узкими улочками, Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов.



Описание экскурсии Баку – город, где прошлое горит в огнях будущего! Исторический Баку – это лабиринт узких улочек Ичеришехера, тайны Девичьей башни и величие Дворца Ширваншахов. Каменные стены хранят легенды Востока, а ветер с Каспия нашёптывает истории веков. Современный Баку – это сияние Огненных башен. Баку – там, где древняя магия переплетается с ритмом будущего! Это пешеходная экскурсия по Баку. Баку – город контрастов и величия! Древний город с более чем 2000-летней историей. Узкие улочки Ичеришехер (Старого города), Девичья башня, Дворец Ширваншахов – живые свидетели прошлого. Современность: Футуристические Огненные башни, набережная Каспия, современные небоскрёбы и динамичная атмосфера. Центр культуры, бизнеса и гастрономии Кавказа. Баку – там, где Восток встречается с Западом!

