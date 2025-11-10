Исторический Баку – древний город с богатым наследием. В его сердце – Ичеришехер (Старый город) с узкими улочками, Девичьей башней и Дворцом Ширваншахов.
Здесь восточная архитектура переплетается с духом старины. Современный Баку – динамичный мегаполис с футуристическими зданиями, такими как Огненные башни. Баку объединяет прошлое и будущее, создавая уникальную атмосферу!
Здесь восточная архитектура переплетается с духом старины. Современный Баку – динамичный мегаполис с футуристическими зданиями, такими как Огненные башни. Баку объединяет прошлое и будущее, создавая уникальную атмосферу!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииБаку – город, где прошлое горит в огнях будущего! Исторический Баку – это лабиринт узких улочек Ичеришехера, тайны Девичьей башни и величие Дворца Ширваншахов. Каменные стены хранят легенды Востока, а ветер с Каспия нашёптывает истории веков. Современный Баку – это сияние Огненных башен. Баку – там, где древняя магия переплетается с ритмом будущего! Это пешеходная экскурсия по Баку. Баку – город контрастов и величия! Древний город с более чем 2000-летней историей. Узкие улочки Ичеришехер (Старого города), Девичья башня, Дворец Ширваншахов – живые свидетели прошлого. Современность: Футуристические Огненные башни, набережная Каспия, современные небоскрёбы и динамичная атмосфера. Центр культуры, бизнеса и гастрономии Кавказа. Баку – там, где Восток встречается с Западом!
Экскурсии проводятся каждый день с 10.00 до 15.00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут по историческому и современному Баку
- Погружение в историю
- Ичеришехер (Старый город) - начните день с прогулки по узким улочкам древней крепости
- Девичья башня - загадочное строение с панорамным видом на Каспий
- Дворец Ширваншахов - резиденция средневековых правителей, наполненная восточной атмосферой
- Музей миниатюрных книг - уникальная коллекция крошечных изданий
- Прогулка по современному Баку
- Бульвар и Приморский парк - просторная набережная с кафе, фонтанами и аттракционами
- Огненные башни - главные небоскрёбы города, особенно эффектные в подсветке
- Этот маршрут покажет вам Баку во всей его красе - от древности до футуризма
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы, питание и билеты в музей
Место начала и завершения?
У Парных Ворот Старого Города
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся каждый день с 10.00 до 15.00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
С ветерком по Баку и вокруг
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть и почувствовать Баку. Узнайте город с его древними и современными гранями, насладитесь кухней и юмором местных жителей
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €249 за всё до 60 чел.
-
20%
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
от €48
€60 за человека
-
40%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: У метро Ичеришехер (самый центр города)
16 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€144
€240 за всё до 4 чел.