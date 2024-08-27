Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне

Перелистать историю Баку от древности до современности и понять идею его устройства
Вы не только исследуете феномены архитектуры и ландшафтного устройства Баку, но и постигнете его историю через судьбы жителей с их взлётами и падениями.

Гулять по столице мы будем нестандартно — по плану городского головы, архитектора и инженера Фон-дер-Нонне.

Вы поймёте, в чём же секрет ощущения гармонии и целостности, которое постоянно будет преследовать вас во время знакомства с таким разным Баку.
5
1 отзыв
Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Неординарный маршрут

Эта экскурсия — результат совместной работы 2 опытных гидов, моей и моего коллеги. Баку, с которым мы очень крепко связаны, — это наше продолжение. Специализируясь, прежде всего, на его архитектуре и истории, предлагаем вам наш любимый маршрут — имперский Баку, Губернаторский сад, Николаевская улица, итальянские дворики-колодцы, набережная, площадь Парапет (ныне Фонтанов) и немного Старого города.

Только самое интересное в формате приятной беседы:

  • Вы услышите комические, а подчас и трагические истории, связанные с появлением вереницы особняков бакинских миллионеров и нефтяных магнатов
  • Узнаете и о других архитектурных чудачествах Баку, специфике строительства доходных домов, набережной, Чёрного и Белого города
  • Осмотрев здание городской мэрии, «особняк со звёздами» и «дворец с рыцарем», поймёте, почему Баку стали называть Парижем Востока

Не настаивая на своей точке зрения, мы поделимся с вами не только собственными версиями об истории города, но и гипотезами других исследователей.

во вторник, среду, четверг и пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Дети от 9 до 16 лет€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Ичери Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
27 авг 2024
Отличная спокойная экскурсия для первого знакомства с Баку.
Приятный интеллигентный гид, коренной бакинец, искренне любящий свой город.

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