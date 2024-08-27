Вы не только исследуете феномены архитектуры и ландшафтного устройства Баку, но и постигнете его историю через судьбы жителей с их взлётами и падениями.
Гулять по столице мы будем нестандартно — по плану городского головы, архитектора и инженера Фон-дер-Нонне.
Вы поймёте, в чём же секрет ощущения гармонии и целостности, которое постоянно будет преследовать вас во время знакомства с таким разным Баку.
Гулять по столице мы будем нестандартно — по плану городского головы, архитектора и инженера Фон-дер-Нонне.
Вы поймёте, в чём же секрет ощущения гармонии и целостности, которое постоянно будет преследовать вас во время знакомства с таким разным Баку.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Неординарный маршрут
Эта экскурсия — результат совместной работы 2 опытных гидов, моей и моего коллеги. Баку, с которым мы очень крепко связаны, — это наше продолжение. Специализируясь, прежде всего, на его архитектуре и истории, предлагаем вам наш любимый маршрут — имперский Баку, Губернаторский сад, Николаевская улица, итальянские дворики-колодцы, набережная, площадь Парапет (ныне Фонтанов) и немного Старого города.
Только самое интересное в формате приятной беседы:
- Вы услышите комические, а подчас и трагические истории, связанные с появлением вереницы особняков бакинских миллионеров и нефтяных магнатов
- Узнаете и о других архитектурных чудачествах Баку, специфике строительства доходных домов, набережной, Чёрного и Белого города
- Осмотрев здание городской мэрии, «особняк со звёздами» и «дворец с рыцарем», поймёте, почему Баку стали называть Парижем Востока
Не настаивая на своей точке зрения, мы поделимся с вами не только собственными версиями об истории города, но и гипотезами других исследователей.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети от 9 до 16 лет
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Ичери Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 2230 туристов
Я харизматичный бакинец, с более чем 10 летним стажем работы в туризме, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман, музыкант и фотограф. Предлагаю вам яркие авторские экскурсии по Баку и АпшеронскомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 авг 2024
Отличная спокойная экскурсия для первого знакомства с Баку.
Приятный интеллигентный гид, коренной бакинец, искренне любящий свой город.
Приятный интеллигентный гид, коренной бакинец, искренне любящий свой город.
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