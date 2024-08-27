Вы не только исследуете феномены архитектуры и ландшафтного устройства Баку, но и постигнете его историю через судьбы жителей с их взлётами и падениями. Гулять по столице мы будем нестандартно — по плану городского головы, архитектора и инженера Фон-дер-Нонне. Вы поймёте, в чём же секрет ощущения гармонии и целостности, которое постоянно будет преследовать вас во время знакомства с таким разным Баку.

Описание экскурсии

Неординарный маршрут

Эта экскурсия — результат совместной работы 2 опытных гидов, моей и моего коллеги. Баку, с которым мы очень крепко связаны, — это наше продолжение. Специализируясь, прежде всего, на его архитектуре и истории, предлагаем вам наш любимый маршрут — имперский Баку, Губернаторский сад, Николаевская улица, итальянские дворики-колодцы, набережная, площадь Парапет (ныне Фонтанов) и немного Старого города.

Только самое интересное в формате приятной беседы:

Вы услышите комические, а подчас и трагические истории, связанные с появлением вереницы особняков бакинских миллионеров и нефтяных магнатов

Узнаете и о других архитектурных чудачествах Баку, специфике строительства доходных домов, набережной, Чёрного и Белого города

Осмотрев здание городской мэрии, «особняк со звёздами» и «дворец с рыцарем», поймёте, почему Баку стали называть Парижем Востока

Не настаивая на своей точке зрения, мы поделимся с вами не только собственными версиями об истории города, но и гипотезами других исследователей.