Готовы ли увидеть поразительные контрасты страны и все ее географическое разнообразие за 1 день? Обнимания с альпаками, горные серпантины, сногсшибательные виды с высоты 2000 метров, национальная кухня, самобытные горные села, чистый воздух и родниковая вода за 1 день!
Описание экскурсииУникальная экскурсия для тех кто хочет за 1 день увидеть, что представляет собой страна за пределами столицы, ее климатическое и ландшафтное разнообразие, аутентичные села, единственную в СНГ тактильную ферму с альпаками и потрясающий национальный ресторан при винодельне.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горные серпантины
- Перевалы и реки
- Предгорья Большого Каваказа
- Уникальная ферма альпак
- Знаменитый национальный ресторан при винодельне
- Аутентичное село в горах
- Одну из древнейших мечетей Кавказа
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на ферму альпак
- Личные расходы
- Обед в ресторане (по желанию)
Место начала и завершения?
Место пребывания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
