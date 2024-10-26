читать дальше в совершенстве, индивидуальный подход, программу немного откорректировали под наш запрос.

Экскурсия заняла 7 часов, посмотрели Шамаху,мавзолей,горную деревню и винодельню,как мы хотели

Поразили масштабы винодельни, все очень красиво, экологично, современные технологии с уважением к традициям.

Смело рекомендуем, Джавиду большое спасибо и всего самого наилучшего!

Нам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалели.Джавид - интересный рассказчик, замечательный гид, с которым комфортно, безопасно и познавательно.Хорошая чистая машина, аккуратное вождение,русский язык