Приглашаю отправиться в живописный регион Горный Ширван! Вы осмотрите Джума-мечеть 9 века в Шемахе и таинственный скальный мавзолей Дири Баба. Познакомитесь с милыми альпаками и отдохнёте на живописной винодельне с озером. Всё это — в душевном дружеском формате.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Древний город Шемаха. Вы увидите Джума-мечеть 9 века, средневековое кладбище, центральный парк и дома известных людей.
- Мавзолей Дири Баба. Вы осмотрите высеченный в скале мавзолей и прикоснётесь к его истории и легендам.
- Ферма альпак. Вы понаблюдаете за этими милыми пушистыми животными и узнаете о них интересные факты.
- Винодельня. Вы погуляете по виноградникам, полюбуетесь живописным озером и по желанию продегустируете местное вино.
Организационные детали
- Автомобиль — Chevrolet Orlando.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: мавзолей Дири Баба — €5, до 7 лет бесплатно, ферма альпак: взрослые — €20 (€50, если вы один), дети 6-14 лет — €10, до 5 лет бесплатно, экскурсия по винодельне с дегустацией — €60 за 1-2 чел, €30 за каждого последующего участника.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джавид — ваш гид в Баку
Всем привет! Я Джавид, родился и живу в Азербайджане. Люблю свою страну и её историю, владею русским языком в совершенстве. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Полина
26 окт 2024
Нам очень понравилось! Изначально немного смутило отсутствие отзывов, но решились и совсем не пожалели.
Джавид - интересный рассказчик, замечательный гид, с которым комфортно, безопасно и познавательно.
Хорошая чистая машина, аккуратное вождение,русский язык
Джавид - интересный рассказчик, замечательный гид, с которым комфортно, безопасно и познавательно.
Хорошая чистая машина, аккуратное вождение,русский язык
Входит в следующие категории Баку
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