читать дальше можно покормить их и пообнимать, винодельня, дегустация вин.

Моим гидом был Фуад. И этого гида я очень рекомендую. Вежливый, пунктуальный, много знает, прекрасный собеседник!

В будущем хотела бы именно с ним побывать и в других местах!

Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко в горы, изучаете пещеры суфиев), очень уютная ферма альпак, где