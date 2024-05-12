Приглашаем на комфортную экскурсию, объединяющую совершенно разные грани Азербайджана: альпак, суфиев и вино. Вы покормите с рук тёплых уютных альпак и сделаете с ними селфи. Посетите средневековый суфийский мавзолей, высеченный в скале. И отдохнёте на живописной винодельне с рестораном, где подают блюда старинной национальной кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Всего за 6 часов вы:
- Посетите ферму альпак: обнимете и покормите с рук этих удивительных созданий
- Осмотрите суфийский мавзолей, высеченный в скале в начале 15 века
- Заглянете в древнюю мечеть Джума
- Отдохнёте на винодельне с роскошным садом и изысканным рестораном
- Прикоснётесь к местным традициям, истории и древним обычаям
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт зависит от количества участников: Mercedes Benz Viano (2007), Toyota Land Cruiser (2005) или Hyundai Sonata (2011)
- Дополнительно оплачиваются билеты на ферму — 44 евро за 1-2 человек или 19 евро/чел. если вас 3 и больше
- Еда и напитки на винодельне оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Eldar — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, дорогие гости Азербайджана! Меня зовут Эльдар, я представляю дружную команду гидов. Все мы влюблены в свою страну и профессию. С радостью покажем вам удивительные места нашей Родины. Приезжайте! Будет интересно, красиво и вкусно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
12 мая 2024
Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко в горы, изучаете пещеры суфиев), очень уютная ферма альпак, где
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