Приглашаем вас в путешествие по Шемахе, где каждый шаг открывает новую страницу истории Азербайджана. Вас ожидает встреча с древней архитектурой, вдохновляющими пейзажами и живописными селениями. Посетите мавзолей Дири Баба, где каждый камень хранит легенды прошлого.



Откройте для себя уникальные вкусы местных вин в живописной винодельне, где каждый глоток рассказывает о традициях и природе Шемахи.



На ферме альпака вас ждет необычная встреча с пушистыми животными, которые подарят вам море улыбок и позитива. Завершите свой маршрут в деревне Лагич, где мастера до сих пор хранят секреты старинных ремесел.



Эта экскурсия станет не просто путешествием, а настоящим приключением, полным открытий и теплых воспоминаний