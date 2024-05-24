Приглашаем вас в путешествие по Шемахе, где каждый шаг открывает новую страницу истории Азербайджана. Вас ожидает встреча с древней архитектурой, вдохновляющими пейзажами и живописными селениями. Посетите мавзолей Дири Баба, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Исторические памятники
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🐑 Встреча с альпаками
- 🛠 Ремесленные мастерские Лагича
Лучшее время для посещения
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июн
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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Винодельня
- Ферма альпак
- Город мастеров Лагич
Описание экскурсии
Шемаха — это удивительное место с необыкновенной природой, невероятной архитектурой, древней культурой, богатой историей и интересными обычаями. Всего за один день вам предстоит побывать в нескольких климатических зонах, охватить важнейшие периоды истории, от царей до наших дней, и найти то, что давно искали — простое и понятное ощущение счастья.
- Мавзолей Дири Баба. Здесь мы сделаем первую остановку по пути в Шемаху. Этот скальный мавзолей считается священным. Легенда гласит, что в нём похоронен святой по имени Дири Баба (Живой Дед), и его тело оставалось нетленным более 300 лет.
- Экскурсия по Шемахе. В городе вы увидите Джума-мечеть — самую большую мечеть Кавказа. Это один из старейших мусульманских храмов на всём Южном Кавказе и Ближнем Востоке.
- Винодельня. На её живописной территории построен музей, винный погреб, ресторан и гостевой дом. Поговорим о местных винах и том, что прекрасно оттеняет их вкус — природе и поэзии. По желанию сможете перекусить в ресторане с видом на виноградники.
- Ферма альпак. Первая в своём роде интерактивная ферма, где вы познакомитесь с пушистыми выходцами из Южной Америки, узнаете об их жизни, погладите их, покормите и сделаете много милых фото.
- «Город мастеров» Лагич. В этой деревне издавна живут ремесленники. Вы погуляете по извилистым мощёным улицам, рассматривая каменные дома с резными деревянными балконами. Заглянете в мастерские и увидите, как реставрируют самовары и делают рисунки на металле.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном современном внедорожнике
- Вход на ферму альпак и мавзолей (при желании) не включён в стоимость (43 манатов)
- Обед в ресторане при винодельне (по желанию) оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С места пребывания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джавид — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Джавид. Являюсь гидом Ассоциации по Туризму Азербайджана. Более 10 лет встречаю гостей из разных стран мира и делюсь с ними нашей историей и культурой.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом
Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом
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Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и мы еще увидели цветение маков, останавливались для фото, а ферма альпак - это отдельная любовь!
Азербайджан в целом строение просто прекрасен, остались после поездки в восторге от страны и самой экскурсии, захотелось вернуться снова и увидеть другие красивые места страны.
Азербайджан в целом строение просто прекрасен, остались после поездки в восторге от страны и самой экскурсии, захотелось вернуться снова и увидеть другие красивые места страны.
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А
Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до посещения огромной винодельни с завершающей дегустацией вина их собственного производства. Благодарим Джавида зато, что так украсил наш отпуск своим присутствием и сопровождением в качестве гида 🙏😌
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Очень понравилась экскурсия, Джавид очень интересно и не навязчиво рассказывал историю тех мест которые мы посещали! Ездили на комфортном авто, приехал вовремя, был аккуратен. Рекомендую!
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А
Получили огромное удовольствие от поездки с Джавидом! Учел все наши пожелания, максимально подстроился под наш ритм! Уверенный водитель. С ним чувствуешь себя желанным гостем солнечного Баку!
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В
Большое спасибо Джавиду! Всё было продумано и хорошо организовано! На удивление, очень понравилась ферма с альпаками. Дорога в Лахич среди гор великолепна. Рекомендую!
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