Приглашаем вас в путешествие по Шемахе, где каждый шаг открывает новую страницу истории Азербайджана. Вас ожидает встреча с древней архитектурой, вдохновляющими пейзажами и живописными селениями. Посетите мавзолей Дири Баба, где

каждый камень хранит легенды прошлого. Откройте для себя уникальные вкусы местных вин в живописной винодельне, где каждый глоток рассказывает о традициях и природе Шемахи. На ферме альпака вас ждет необычная встреча с пушистыми животными, которые подарят вам море улыбок и позитива. Завершите свой маршрут в деревне Лагич, где мастера до сих пор хранят секреты старинных ремесел. Эта экскурсия станет не просто путешествием, а настоящим приключением, полным открытий и теплых воспоминаний

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.