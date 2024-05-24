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Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку

Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Приглашаем вас в путешествие по Шемахе, где каждый шаг открывает новую страницу истории Азербайджана. Вас ожидает встреча с древней архитектурой, вдохновляющими пейзажами и живописными селениями. Посетите мавзолей Дири Баба, где
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каждый камень хранит легенды прошлого.

Откройте для себя уникальные вкусы местных вин в живописной винодельне, где каждый глоток рассказывает о традициях и природе Шемахи.

На ферме альпака вас ждет необычная встреча с пушистыми животными, которые подарят вам море улыбок и позитива. Завершите свой маршрут в деревне Лагич, где мастера до сих пор хранят секреты старинных ремесел.

Эта экскурсия станет не просто путешествием, а настоящим приключением, полным открытий и теплых воспоминаний

4.5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🐑 Встреча с альпаками
  • 🛠 Ремесленные мастерские Лагича

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для путешествий, а природа поражает своей красотой. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но стоит учитывать, что некоторые места могут быть менее доступны из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку

Что можно увидеть

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Винодельня
  • Ферма альпак
  • Город мастеров Лагич

Описание экскурсии

Шемаха — это удивительное место с необыкновенной природой, невероятной архитектурой, древней культурой, богатой историей и интересными обычаями. Всего за один день вам предстоит побывать в нескольких климатических зонах, охватить важнейшие периоды истории, от царей до наших дней, и найти то, что давно искали — простое и понятное ощущение счастья.

  • Мавзолей Дири Баба. Здесь мы сделаем первую остановку по пути в Шемаху. Этот скальный мавзолей считается священным. Легенда гласит, что в нём похоронен святой по имени Дири Баба (Живой Дед), и его тело оставалось нетленным более 300 лет.
  • Экскурсия по Шемахе. В городе вы увидите Джума-мечеть — самую большую мечеть Кавказа. Это один из старейших мусульманских храмов на всём Южном Кавказе и Ближнем Востоке.
  • Винодельня. На её живописной территории построен музей, винный погреб, ресторан и гостевой дом. Поговорим о местных винах и том, что прекрасно оттеняет их вкус — природе и поэзии. По желанию сможете перекусить в ресторане с видом на виноградники.
  • Ферма альпак. Первая в своём роде интерактивная ферма, где вы познакомитесь с пушистыми выходцами из Южной Америки, узнаете об их жизни, погладите их, покормите и сделаете много милых фото.
  • «Город мастеров» Лагич. В этой деревне издавна живут ремесленники. Вы погуляете по извилистым мощёным улицам, рассматривая каменные дома с резными деревянными балконами. Заглянете в мастерские и увидите, как реставрируют самовары и делают рисунки на металле.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном современном внедорожнике
  • Вход на ферму альпак и мавзолей (при желании) не включён в стоимость (43 манатов)
  • Обед в ресторане при винодельне (по желанию) оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С места пребывания гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джавид
Джавид — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 106 туристов
Меня зовут Джавид. Являюсь гидом Ассоциации по Туризму Азербайджана. Более 10 лет встречаю гостей из разных стран мира и делюсь с ними нашей историей и культурой.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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И
Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом
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об истории и современности страны, отвечал на все вопросы и пожелания. В целом весь день царила непринужденная атмосфера.
Мавзолей Дири Баба несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость оставляет очень приятное впечатление, ощущение спокойствия и умиротворения.
Джума-мечеть. Интересная архитектура, мечеть красивая, внутри высокие каменные своды, оформлена в песчано охристых тонах, здорово перекликается с внешним видом. Красивый внутренний дворик, садик, территория очень ухоженная, чистая.
Лагич словно дает возможность прикоснуться к истории, увидеть жизнь деревни как встарь. Прогулка по мощеной улице вдоль мастерских, где действительно работают мастера под аккомпанемент рассказов Джавида была очень занимательной.
Дорога в Лагич стоит отдельного упоминания. Постоянно меняющиеся горные пейзажи великолепны, куда ни кинь взгляд восхитительные виды природы. Везде хочется остановиться, чтобы запечатлеть их на память. Кажется, что вот оно – самый лучший вид, но стоит дать дороге дать увести себя дальше, как за очередным поворотом ждет не менее прекрасная картина:)
Весомым аргументом в пользу выбора экскурсии с Джавидом стало посещение фермы с альпаками. И не зря – альпаки просто чудесны и очаровательны! Замечательное завершение классного путешествия.
Ко всему прочему во время нашего путешествия мы смогли полностью насладиться красотами Азербайджана благодаря тому, что Джавид оказался изумительным фотосопровождающим. В конце, помимо замечательных впечатлений, мы получили необычайно живые репортажные фото- и видеозарисовки, сделанные в самые подходящие моменты и в самых лучших местах с необычным антуражем.

Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
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Алёна
Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и мы еще увидели цветение маков, останавливались для фото, а ферма альпак - это отдельная любовь!

Азербайджан в целом строение просто прекрасен, остались после поездки в восторге от страны и самой экскурсии, захотелось вернуться снова и увидеть другие красивые места страны.
Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и
Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и
Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и
Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и
Экскурсия прошла очень позитивно, узнали много интересного, Джавид отличный рассказчик и аккуратный водитель! Нам повезло и
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А
Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до посещения огромной винодельни с завершающей дегустацией вина их собственного производства. Благодарим Джавида зато, что так украсил наш отпуск своим присутствием и сопровождением в качестве гида 🙏😌
Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до
Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до
Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до
Замечательная экскурсия 😍 каждая локация оставила крутые положительные эмоции: от кормления милых альпак в горах до
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Рушания
Очень понравилась экскурсия, Джавид очень интересно и не навязчиво рассказывал историю тех мест которые мы посещали! Ездили на комфортном авто, приехал вовремя, был аккуратен. Рекомендую!
Очень понравилась экскурсия, Джавид очень интересно и не навязчиво рассказывал историю тех мест которые мы посещали!
Очень понравилась экскурсия, Джавид очень интересно и не навязчиво рассказывал историю тех мест которые мы посещали!
Очень понравилась экскурсия, Джавид очень интересно и не навязчиво рассказывал историю тех мест которые мы посещали!
Очень понравилась экскурсия, Джавид очень интересно и не навязчиво рассказывал историю тех мест которые мы посещали!
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А
Получили огромное удовольствие от поездки с Джавидом! Учел все наши пожелания, максимально подстроился под наш ритм! Уверенный водитель. С ним чувствуешь себя желанным гостем солнечного Баку!
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В
Большое спасибо Джавиду! Всё было продумано и хорошо организовано! На удивление, очень понравилась ферма с альпаками. Дорога в Лахич среди гор великолепна. Рекомендую!
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