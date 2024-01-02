Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Приглашаем вас в путешествие по Шемахе, где каждый шаг открывает новую страницу истории Азербайджана. Вас ожидает встреча с древней архитектурой, вдохновляющими пейзажами и живописными селениями. Посетите мавзолей Дири Баба, где каждый камень хранит легенды прошлого.
Откройте для себя уникальные вкусы местных вин в живописной винодельне, где каждый глоток рассказывает о традициях и природе Шемахи.
На ферме альпака вас ждет необычная встреча с пушистыми животными, которые подарят вам море улыбок и позитива. Завершите свой маршрут в деревне Лагич, где мастера до сих пор хранят секреты старинных ремесел.
Эта экскурсия станет не просто путешествием, а настоящим приключением, полным открытий и теплых воспоминаний
Откройте для себя уникальные вкусы местных вин в живописной винодельне, где каждый глоток рассказывает о традициях и природе Шемахи.
На ферме альпака вас ждет необычная встреча с пушистыми животными, которые подарят вам море улыбок и позитива. Завершите свой маршрут в деревне Лагич, где мастера до сих пор хранят секреты старинных ремесел.
Эта экскурсия станет не просто путешествием, а настоящим приключением, полным открытий и теплых воспоминаний
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Шемаха — это удивительное место с необыкновенной природой, невероятной архитектурой, древней культурой, богатой историей и интересными обычаями. Всего за один день вам предстоит побывать в нескольких климатических зонах, охватить важнейшие периоды истории, от царей до наших дней, и найти то, что давно искали — простое и понятное ощущение счастья.
- Мавзолей Дири Баба. Здесь мы сделаем первую остановку по пути в Шемаху. Этот скальный мавзолей считается священным. Легенда гласит, что в нём похоронен святой по имени Дири Баба (Живой Дед), и его тело оставалось нетленным более 300 лет.
- Экскурсия по Шемахе. В городе вы сможете увидеть Джума-мечеть — самую большую мечеть Кавказа. Это один из старейших мусульманских храмов на всём Южном Кавказе и Ближнем Востоке.
- Винодельня. На её живописной территории построен музей, винный погреб, ресторан и гостевой дом. Поговорим о местных винах и том, что прекрасно оттеняет их вкус — природе и поэзии. По желанию сможете перекусить в ресторане с видом на виноградники.
- Ферма альпака. Первая в своём роде интерактивная ферма, где вы познакомитесь с пушистыми выходцами из Южной Америки, узнаете об их жизни, погладите их, покормите и сделаете много милых фото.
- «Город мастеров» Лагич. В этой деревне издавна живут ремесленники. Вы погуляете по извилистым мощёным улицам, рассматривая каменные дома с резными деревянными балконами. Заглянете в мастерские и увидите, как реставрируют самовары и делают рисунки на металле.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном современном автомобиле класса SUV
- Вход на ферму альпака и мавзолей (при желании) не включён в стоимость (43 манатов)
- Обед в ресторане при винодельне (по желанию) оплачивается отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Javid — ваш гид в Баку
Меня зовут Джавид. Являюсь гидом Ассоциации по Туризму Азербайджана. Более 10 лет встречаю гостей из разных стран мира и делюсь с ними нашей историей и культурой.
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