Шеки - двухдневное путешествие из Баку

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Шеки — один из древнейших городов Азербайджана, основанный в VIII веке до н. э. Он известен впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками.

Это город разноцветных витражей во дворце Шекинских ханов — шебеке, старинных караван-сараев и шелковых платков.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Озеро Нохур
  • Город Шеки
  • Ханский дворец
  • Шекинский караван-сарай
  • Средневековые бани
  • Музей народно-прикладного искусства
  • Шелкопрядильная фабрика
  • Дом-музей Ахмедии Джабраилова
  • Церковь святого Елисея
  • Крепость Гелерсен-герерсен
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Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается с посещения мавзолея Дири Баба, что переводится как «живой старец». Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке.
  • Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана — Джума-мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А. С. Пушкина).
  • Далее вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом.
  • По дороге мы остановимся у красивейшего озера Нохур. Оно славится прозрачной водой и окружено лесистыми холмами. Здесь можно взять напрокат лодки и катамараны, чтобы покататься по озеру или совершить прогулку вдоль берега.
  • Затем мы попадем в Шеки — один из древнейших городов Азербайджана. Он был основан в VIII веке до н. э. Город известен впечатляющими горными видами Большого Кавказа и многочисленными архитектурными памятниками. О древности города Шеки свидетельствуют многочисленные памятники истории, расположенные по всему Шекинксому району.
  • Жемчужиной Шеки является двухэтажный Ханский дворец XVIII века, построенный без единого гвоздя. Фасад здания расписан рисунками, отображающими сцены охоты и войны, а также геометрическими и растительными узорами. По центру располагается огромное окно-витраж из разноцветной стеклянной мозаики.
  • Также вы побываете в ашагы (нижний) и юхары (верхний) караван-сараях. Обычно караван-сараи строили в виде замков с одними воротами, закрытие которых, в случае опасности, превращало их в неприступную крепость. Еще мы посетим дом Шекихановых, принадлежавший когда-то родственникам шекинских ханов.
  • Средневековые бани. Сохранившийся в Шеки подземный хамам (баня) был построен в XIX в. Находится он в полуподвале, из-за чего получил свое название «подземный». Долгое время он был заброшен и сейчас реконструируется.
  • Вы побываете в музее народно-прикладного искусства и на фабрике знаменитого шекинского шелка.
  • По Вашему желанию можно посетить дом-музей Ахмедии Джабраилова — советского солдата, который во время Великой Отечественной войны был удостоен звания Национального героя Франции.
  • В Шеки мы пообедаем особым местным блюдом пити — это насыщенный суп, который лучше всего готовят именно в этом регионе. Готовится он в глиняных горшочках, которые должны томиться в печи не менее 8 часов. Далее нас ждет дегустация медовой шекинской пахлавы и возможность ее приобретения в местных семейных кондитерских.
  • Также мы побываем в христианской церкви в деревне Киш. Предполагается, что храм основал апостол Елисей, принесший в Албанию христианство (Кавказская Албания — государство, существовавшее на территории Азербайджана с l в до н. э. по V в).
  • Последний пункт нашего маршрута — руины неприступной крепости Гелерсен-герерсен. В настоящее время ее живописные развалины можно увидеть на берегу реки Киш, что в 4 километрах от Шеки. Крепость располагается на вершине горы Гаратепе. Долгие годы она верно охраняла подступы города от иноземных захватчиков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле (забираем по месту вашего проживания)
  • Бутилированная вода
  • Wi-fi в машине
Что не входит
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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