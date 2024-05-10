Встречаемся и едем в отель. После размещения начнём знакомство с Баку. Прокатимся на фуникулёре над живописными зелёными склонами, полюбуемся гладью Каспийского моря и панорамой города. Побываем в городке на воде «Малая Венеция». Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов страны и исторических периодов, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.

Прогуляемся по Бакинскому приморскому бульвару вдоль побережья и по территории древнего комплекса Ичери-Шехер. Увидим караван-сараи и мечети, церкви и часовни, жилые дома и бани, окружённые мощной крепостной стеной, и символ города — Девичью башню. Пройдёмся по улице Низами, которая раньше называлась Торговой, — одной из самых длинных и красивых улиц Баку, богатой памятниками архитектуры.

Поужинаем в ресторане-галерее «Шах» (за доплату) и вернёмся в отель.