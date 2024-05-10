Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Авторский тур в Баку

Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия

Париж с колоритом Востока или второй Дубай? В столице Азербайджана гармонично сочетаются современная и древняя архитектура, природа и развитая инфраструктура.

Уроженец Баку Гусейн расскажет вам всё о своём любимом городе и стране и покажет, что такое настоящее кавказское гостеприимство.

На автомобиле бизнес-класса прокатит по топовым и малоизвестным местам города, покажет первую нефтяную скважину и старейшую нефтяную платформу, расскажет, почему Азербайджан издревле называют Страной огней.

Вы заглянете в музей ковров, пройдётесь по атмосферным рынкам, полюбуетесь водопадами и прокатитесь по канатным дорогам.
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Ближайшие даты:
10
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мая
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мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Это насыщенное индивидуальное путешествие в столицу Азербайджана для ценителей комфорта. Вас встретит персональный русскоговорящий гид на авто бизнес-класса и покажет все красоты Баку и секретные места, о которых мало кто знает.

Проживание. В спа-отеле «Rusel» 4*, размещение 2-местное.

Питание. Включены завтраки в отеле и 1 ужин в национальном ресторане. Обеды и остальные ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Фуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-Шехер

Встречаемся и едем в отель. После размещения начнём знакомство с Баку. Прокатимся на фуникулёре над живописными зелёными склонами, полюбуемся гладью Каспийского моря и панорамой города. Побываем в городке на воде «Малая Венеция». Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов страны и исторических периодов, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.

Прогуляемся по Бакинскому приморскому бульвару вдоль побережья и по территории древнего комплекса Ичери-Шехер. Увидим караван-сараи и мечети, церкви и часовни, жилые дома и бани, окружённые мощной крепостной стеной, и символ города — Девичью башню. Пройдёмся по улице Низами, которая раньше называлась Торговой, — одной из самых длинных и красивых улиц Баку, богатой памятниками архитектуры.
Поужинаем в ресторане-галерее «Шах» (за доплату) и вернёмся в отель.

Фуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-ШехерФуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-ШехерФуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-ШехерФуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-ШехерФуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-ШехерФуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-Шехер
2 день

Храм огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара Алиева

Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана. Побываем в древнем храме огнепоклонников Атешгях, посмотрим на башню 14-го века в посёлке Рамана и на первую в мире нефтяную скважину. Увидим овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь.

После обеда в ресторане (за доплату) посетим культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид и признанный лучшим зданием в мире. Пройдёмся по Николаевскому базару, старейшему в Баку и прогуляемся вдоль Каспия, любуясь вечерней иллюминацией города. Ужин в ресторане «Баку».

Храм огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара АлиеваХрам огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара Алиева
3 день

Водопад Семь красавиц, парк развлечений, канатная дорога горнолыжного курорта

В этот день встанем пораньше, чтобы уже в 7:00 выехать загород и позавтракать на природе. В горах, на озере Нохургёль, полюбуемся водопадом Семь красавиц из каскадов разной высоты. Насладимся прохладой в тени густых крон деревьев, чистым воздухом и умиротворяющим журчанием воды.

Пообедав в ресторане, заглянем в парк развлечений «Габаланд» с аттракционами, живописным видом на горы и цветущим садом. Снова прокатимся по канатной дороге, но уже на горнолыжном курорте «Туфанданг», чтобы полюбоваться пейзажем с высоты. Вечером вернёмся в Баку.

Водопад Семь красавиц, парк развлечений, канатная дорога горнолыжного курортаВодопад Семь красавиц, парк развлечений, канатная дорога горнолыжного курортаВодопад Семь красавиц, парк развлечений, канатная дорога горнолыжного курорта
4 день

Мечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник, свободное время

Позавтракав, отправимся в мечеть Биби-Эйбат с двумя минаретами и тремя куполами, построенную по своему прообразу 13-го века. Вы полюбуетесь отражением неба в огромных зеркальных окнах и рассмотрите красочные витражи. Затем доедем до Гобустанского заповедника, настоящего музея под открытым небом, где сохранились древние наскальные рисунки. Место также знаменито грязевыми вулканами — рассмотрим инопланетный пейзаж с «булькающими» сопками разной величины.

После обеда в рыбном ресторане на побережье у вас останется свободное время на прогулку и шопинг.

Мечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник, свободное времяМечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник, свободное времяМечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник, свободное времяМечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник, свободное время
5 день

Посещение базара, отъезд

Утром после завтрака заглянем на национальный рынок, где колоритные торговые ряды предлагают фрукты и специи, чаи и сладости, домашние сыры и свежую рыбу.
Трансфер в аэропорт.

Посещение базара, отъездПосещение базара, отъездПосещение базара, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Ежедневная экскурсионная программа на автомобиле бизнес-класса
  • Услуги персонального опытного гида
  • Бутылка вина и местная сим-карта в подарок по прибытии
  • Ужин в национальном ресторане
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи - около 4000 руб
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение - 13 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
Завершение: Баку, аэропорт, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыПрирода и пейзажиГорыВулканы

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