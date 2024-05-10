Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Уроженец Баку Гусейн расскажет вам всё о своём любимом городе и стране и покажет, что такое настоящее кавказское гостеприимство.
На автомобиле бизнес-класса прокатит по топовым и малоизвестным местам города, покажет первую нефтяную скважину и старейшую нефтяную платформу, расскажет, почему Азербайджан издревле называют Страной огней.
Вы заглянете в музей ковров, пройдётесь по атмосферным рынкам, полюбуетесь водопадами и прокатитесь по канатным дорогам.
мая
мая
мая
мая
июн
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|64 800 ₽
Описание
Организационные детали
Это насыщенное индивидуальное путешествие в столицу Азербайджана для ценителей комфорта. Вас встретит персональный русскоговорящий гид на авто бизнес-класса и покажет все красоты Баку и секретные места, о которых мало кто знает.
Проживание. В спа-отеле «Rusel» 4*, размещение 2-местное.
Питание. Включены завтраки в отеле и 1 ужин в национальном ресторане. Обеды и остальные ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Фуникулёр, «Малая Венеция», Музей ковра, комплекс Ичери-Шехер
Встречаемся и едем в отель. После размещения начнём знакомство с Баку. Прокатимся на фуникулёре над живописными зелёными склонами, полюбуемся гладью Каспийского моря и панорамой города. Побываем в городке на воде «Малая Венеция». Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов страны и исторических периодов, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.
Прогуляемся по Бакинскому приморскому бульвару вдоль побережья и по территории древнего комплекса Ичери-Шехер. Увидим караван-сараи и мечети, церкви и часовни, жилые дома и бани, окружённые мощной крепостной стеной, и символ города — Девичью башню. Пройдёмся по улице Низами, которая раньше называлась Торговой, — одной из самых длинных и красивых улиц Баку, богатой памятниками архитектуры.
Поужинаем в ресторане-галерее «Шах» (за доплату) и вернёмся в отель.
Храм огнепоклонников, гора Янардаг, Центр Гейдара Алиева
Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана. Побываем в древнем храме огнепоклонников Атешгях, посмотрим на башню 14-го века в посёлке Рамана и на первую в мире нефтяную скважину. Увидим овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь.
После обеда в ресторане (за доплату) посетим культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид и признанный лучшим зданием в мире. Пройдёмся по Николаевскому базару, старейшему в Баку и прогуляемся вдоль Каспия, любуясь вечерней иллюминацией города. Ужин в ресторане «Баку».
Водопад Семь красавиц, парк развлечений, канатная дорога горнолыжного курорта
В этот день встанем пораньше, чтобы уже в 7:00 выехать загород и позавтракать на природе. В горах, на озере Нохургёль, полюбуемся водопадом Семь красавиц из каскадов разной высоты. Насладимся прохладой в тени густых крон деревьев, чистым воздухом и умиротворяющим журчанием воды.
Пообедав в ресторане, заглянем в парк развлечений «Габаланд» с аттракционами, живописным видом на горы и цветущим садом. Снова прокатимся по канатной дороге, но уже на горнолыжном курорте «Туфанданг», чтобы полюбоваться пейзажем с высоты. Вечером вернёмся в Баку.
Мечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник, свободное время
Позавтракав, отправимся в мечеть Биби-Эйбат с двумя минаретами и тремя куполами, построенную по своему прообразу 13-го века. Вы полюбуетесь отражением неба в огромных зеркальных окнах и рассмотрите красочные витражи. Затем доедем до Гобустанского заповедника, настоящего музея под открытым небом, где сохранились древние наскальные рисунки. Место также знаменито грязевыми вулканами — рассмотрим инопланетный пейзаж с «булькающими» сопками разной величины.
После обеда в рыбном ресторане на побережье у вас останется свободное время на прогулку и шопинг.
Посещение базара, отъезд
Утром после завтрака заглянем на национальный рынок, где колоритные торговые ряды предлагают фрукты и специи, чаи и сладости, домашние сыры и свежую рыбу.
Трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Ежедневная экскурсионная программа на автомобиле бизнес-класса
- Услуги персонального опытного гида
- Бутылка вина и местная сим-карта в подарок по прибытии
- Ужин в национальном ресторане
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи - около 4000 руб
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение - 13 500 руб