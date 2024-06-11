Утром направимся в Ичери-шехер, старый город. Проследуем по местам съёмок культовых советских фильмов, осмотрим Девичью башню, мечети и древние караван-сараи, заглянем в дворец Ширваншахов и хаммам. Зайдём в гости в мастерскую к художнику, а пообедаем долмой в аутентичном ресторане.

Далее прогуляемся по Губернаторскому саду и полюбуемся прекрасным фонтаном. Затем насладимся пейзажами Бакинской бухты. Проходя по набережной, увидим фуникулёр и особняки нефтепромышленников, заглянем в Музей ковра и насладимся «Малой Венецией», где прокатимся на гондолах по водным каналам.