Вас ждут причудливая гора Бешбармаг, экспозиции в Центре Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и заповедник «Гобустан».
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Современный Баку
Добро пожаловать в столицу Азербайджана! Встретим вас в аэропорту и отправимся на обзорную экскурсию по современной части города. Пройдём по Бакинскому бульвару, увидим Дом правительства, Центр Гейдара Алиева и знаменитые Башни Огня символ Баку. Полюбуемся с обзорной площадки «внутренним городом»: сможем рассмотреть здание Академической Филармонии, Музей ковра, Международный центр мугама, Кристаллический зал, Площадь национального флага и торговый центр Deniz.
Ичери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухта
Утром направимся в Ичери-шехер, старый город. Проследуем по местам съёмок культовых советских фильмов, осмотрим Девичью башню, мечети и древние караван-сараи, заглянем в дворец Ширваншахов и хаммам. Зайдём в гости в мастерскую к художнику, а пообедаем долмой в аутентичном ресторане.
Далее прогуляемся по Губернаторскому саду и полюбуемся прекрасным фонтаном. Затем насладимся пейзажами Бакинской бухты. Проходя по набережной, увидим фуникулёр и особняки нефтепромышленников, заглянем в Музей ковра и насладимся «Малой Венецией», где прокатимся на гондолах по водным каналам.
Заповедник «Гобустан» и грязевые вулканы
Сегодня отправляемся в знаменитый заповедник «Гобустан». Вас ждёт полное погружение в древность. На территории вы найдёте наскальные изображения и другие объекты культурно-исторического наследия.
Затем направимся к грязевым вулканам. По прибытии вы насладитесь инопланетными пейзажами вокруг и, конечно, понаблюдаете, как пузырятся вулканы. На обратном пути в Баку сможем заехать в рыбный ресторан на берегу Каспийского моря, чтобы пообедать. По дороге вы увидите множество нефтевышек, а ещё мы заглянем в Музей нефти, расположенный на настоящем нефтяном танкере. Сделаем остановку у мечети Биби-Эйбат, где захоронены имам и его семья.
Вечером, после ужина советуем посетить хаммам (оплачивается отдельно).
Храм Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара Алиева
В этот день первым делом посетим Атешгях — храм огнепоклонников. Здесь вы погрузитесь в историю зороастризма. После этого понаблюдаем за языками пламени, обнимающими гору Янардаг. Это настоящее природное чудо!
Вернувшись в Баку, побываем в Центре Гейдара Алиева. Внутри вы сможете познакомиться с различными выставками и увидеть столицу в миниатюре. Пообедаем в окрестностях восточного базара.
Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Направляемся в деревню Красная Слобода — поселение горских евреев. По пути сделаем остановку у горы Бешбармаг. Её название переводится как «пять пальцев».
По прибытии в Красную Слободу посетим музей, где познакомимся с традициями и культурой местных жителей, а после заглянем в синагогу. Далее переместимся в город Губа. Вас ждёт кулинарный мастер-класс, во время которого вы научитесь выпекать национальные сладости. Также побываем на фабрике персидских ковров и лесном озере. Летом увидим Кубинских иноходцев и попробуем их оседлать. Пообедать сможем в ресторане с видом на Кавказские горы.
Затем вернёмся в Баку. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$226
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Что включено
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии, мастер-класс
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Обратите внимание: стоимость тура для группы 1-3 чел. - $366 за 1 чел
- 4-6 чел. - $276 за 1 чел
- 7-12 чел. - $226 за 1 чел
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