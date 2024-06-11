Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа

Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
В этом туре вы познакомитесь с главными достопримечательностями современной части Баку и старого города, увидите природные чудеса Азербайджана — Янардаг и грязевые вулканы — а ещё побываете на кулинарном мастер-классе и посетите музей в поселении Красная Слобода.

Вас ждут причудливая гора Бешбармаг, экспозиции в Центре Гейдара Алиева, храм огня Атешгях и заповедник «Гобустан».
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Современный Баку

Добро пожаловать в столицу Азербайджана! Встретим вас в аэропорту и отправимся на обзорную экскурсию по современной части города. Пройдём по Бакинскому бульвару, увидим Дом правительства, Центр Гейдара Алиева и знаменитые Башни Огня символ Баку. Полюбуемся с обзорной площадки «внутренним городом»: сможем рассмотреть здание Академической Филармонии, Музей ковра, Международный центр мугама, Кристаллический зал, Площадь национального флага и торговый центр Deniz.

Современный БакуСовременный БакуСовременный БакуСовременный БакуСовременный Баку
2 день

Ичери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухта

Утром направимся в Ичери-шехер, старый город. Проследуем по местам съёмок культовых советских фильмов, осмотрим Девичью башню, мечети и древние караван-сараи, заглянем в дворец Ширваншахов и хаммам. Зайдём в гости в мастерскую к художнику, а пообедаем долмой в аутентичном ресторане.

Далее прогуляемся по Губернаторскому саду и полюбуемся прекрасным фонтаном. Затем насладимся пейзажами Бакинской бухты. Проходя по набережной, увидим фуникулёр и особняки нефтепромышленников, заглянем в Музей ковра и насладимся «Малой Венецией», где прокатимся на гондолах по водным каналам.

Ичери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухтаИчери-шехер, Губернаторский сад и Бакинская бухта
3 день

Заповедник «Гобустан» и грязевые вулканы

Сегодня отправляемся в знаменитый заповедник «Гобустан». Вас ждёт полное погружение в древность. На территории вы найдёте наскальные изображения и другие объекты культурно-исторического наследия.

Затем направимся к грязевым вулканам. По прибытии вы насладитесь инопланетными пейзажами вокруг и, конечно, понаблюдаете, как пузырятся вулканы. На обратном пути в Баку сможем заехать в рыбный ресторан на берегу Каспийского моря, чтобы пообедать. По дороге вы увидите множество нефтевышек, а ещё мы заглянем в Музей нефти, расположенный на настоящем нефтяном танкере. Сделаем остановку у мечети Биби-Эйбат, где захоронены имам и его семья.

Вечером, после ужина советуем посетить хаммам (оплачивается отдельно).

Заповедник «Гобустан» и грязевые вулканыЗаповедник «Гобустан» и грязевые вулканыЗаповедник «Гобустан» и грязевые вулканыЗаповедник «Гобустан» и грязевые вулканыЗаповедник «Гобустан» и грязевые вулканыЗаповедник «Гобустан» и грязевые вулканы
4 день

Храм Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара Алиева

В этот день первым делом посетим Атешгях — храм огнепоклонников. Здесь вы погрузитесь в историю зороастризма. После этого понаблюдаем за языками пламени, обнимающими гору Янардаг. Это настоящее природное чудо!

Вернувшись в Баку, побываем в Центре Гейдара Алиева. Внутри вы сможете познакомиться с различными выставками и увидеть столицу в миниатюре. Пообедаем в окрестностях восточного базара.

Храм Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара АлиеваХрам Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара АлиеваХрам Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара АлиеваХрам Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара АлиеваХрам Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара АлиеваХрам Атешгях, Янардаг и Центр Гейдара Алиева
5 день

Бешбармаг, Красная Слобода и Губа

Направляемся в деревню Красная Слобода — поселение горских евреев. По пути сделаем остановку у горы Бешбармаг. Её название переводится как «пять пальцев».

По прибытии в Красную Слободу посетим музей, где познакомимся с традициями и культурой местных жителей, а после заглянем в синагогу. Далее переместимся в город Губа. Вас ждёт кулинарный мастер-класс, во время которого вы научитесь выпекать национальные сладости. Также побываем на фабрике персидских ковров и лесном озере. Летом увидим Кубинских иноходцев и попробуем их оседлать. Пообедать сможем в ресторане с видом на Кавказские горы.

Затем вернёмся в Баку. До новых встреч!

Бешбармаг, Красная Слобода и ГубаБешбармаг, Красная Слобода и ГубаБешбармаг, Красная Слобода и ГубаБешбармаг, Красная Слобода и Губа

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$226
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, мастер-класс
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Обратите внимание: стоимость тура для группы 1-3 чел. - $366 за 1 чел
  • 4-6 чел. - $276 за 1 чел
  • 7-12 чел. - $226 за 1 чел
  • Подберём для вас удобные даты путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индивидуально
Завершение: Баку, время зависит от времени окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыАпшеронПопулярные места

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