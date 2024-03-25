Туры в Джума-мечеть

Найдено 4 тура в категории «Джума-Мечеть» в Баку на русском языке, цены от $171, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
«Джума-мечеть Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана — Джума-мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«Осмотрим одну из старейших на Кавказе Джума-мечеть в городе Шемахы, возведённую в 8 веке»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Вы увидите мавзолей Дири Баба и шемахинскую Джума-мечеть, погуляете по уютному ремесленному посёлку Лагич, полюбуетесь окрестностями озера Нохур и лесным водопадом Хал-Хал»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Карина
    25 марта 2024
    2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
    Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    3 марта 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
    читать дальше

    Экскурсию вел Кенан, с знанием истории, комфортным автомобилем, и душевным общением. Одним словом, все прошло на высшем уровне. Если собираетесь в Азербайджан, обязательно посетите Шеки.

  • М
    Михаил
    19 февраля 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
    читать дальше

    будем настолько впечатлены. Шеки, ты прекрасен, однозначно. Экскурсия стоит потраченного времени. Азик был прав: это лучший маршрут. После долгих переговоров мы все-таки решили поехать и не пожалели. И не сомневайтесь — езжайте! Отличный гид, комфортный автомобиль, одним словом, дерзайте! Всем понравится.

  • S
    Stepanov
    26 апреля 2023
    Древний город мастеров Лагич
    Ездили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль. Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
  • М
    Михаил
    12 марта 2023
    2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
    Огромное спасибо Орхану за прекрасно организованную экскурсию в Шеки, древний и современный город. Мы прекрасно провели эти два дня, узнали
    читать дальше

    много интересного об истории и культуре Азербайджана, увидели, как сильно меняется ландшафт и природные условия на нашем небольшом отрезке пути. Мы увидели много интересных исторических мест: мавзолей Дири-Баба, Джумма-мечеть, ханский дворец в Шеки и еще много интересного. Очень рекомендую эту экскурсию с отличным гидом!

  • Е
    Екатерина
    12 января 2023
    Древний город мастеров Лагич
    Очень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия, в ходе которой можно увидеть новый срез Азербайджана: скальные пещеры, древнюю мечеть, горное село Лагич
    читать дальше

    с его мастерскими и магазинчиками. Благодаря Орхану все было организовано на высшем уровне. Очень впечатлил обед в доме местного жителя в селе Лагич: отличная возможность увидеть и прочувствовать изнутри быт местных жителей, а еда выше всяких похвал, просто пальчики оближешь.

  • t
    tatbor60
    30 июня 2019
    Шеки, город ханов и торговцев
    Спасибо большое нашему гиду Анару! Это был замечательный день, очень много узнали о стране, жизни и традициях народа. Благодаря ему
    читать дальше

    познакомились с очень интересными и доброжелательными людьми. Благодаря ему захотелось ещё раз Азербайджан, и если дальше знакомиться с страной, то только с ним. Большое спасибо, Анар!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Джума-Мечеть»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. 2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
  2. Шеки - двухдневное путешествие из Баку
  3. Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
  4. Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Джума-Мечеть" можно забронировать 4 тура от 171 до 1 116 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Джума-Мечеть», 4 ⭐ отзыва, цены от $171. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам