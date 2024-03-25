1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
2-х дневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
«Джума-мечеть Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (города родины Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $360 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана — Джума-мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха (город-родина Шемаханской царицы из сказок А»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«Осмотрим одну из старейших на Кавказе Джума-мечеть в городе Шемахы, возведённую в 8 веке»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Вы увидите мавзолей Дири Баба и шемахинскую Джума-мечеть, погуляете по уютному ремесленному посёлку Лагич, полюбуетесь окрестностями озера Нохур и лесным водопадом Хал-Хал»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
Последние отзывы на туры
- ККарина25 марта 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! 2 дня в Шеки пролетели интересно и легко! Гид Анар - очень профессиональный и вежливый! Большое спасибо!
- ССергей3 марта 2024Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
- ММихаил19 февраля 2024Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
- SStepanov26 апреля 2023Древний город мастеров ЛагичЕздили с гидом-водителем Рафаилом. Всё понравилось. Комфортный автомобиль. Рафаил постарался обеспечить максимальный комфорт нам с ребятами-подростками. Лагич- интересный старый городок. Кто любит изделия ручной работы, специи, чай, думаю понравится.
- ММихаил12 марта 2023Огромное спасибо Орхану за прекрасно организованную экскурсию в Шеки, древний и современный город. Мы прекрасно провели эти два дня, узнали
- ЕЕкатерина12 января 2023Древний город мастеров ЛагичОчень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия, в ходе которой можно увидеть новый срез Азербайджана: скальные пещеры, древнюю мечеть, горное село Лагич
- ttatbor6030 июня 2019Шеки, город ханов и торговцевСпасибо большое нашему гиду Анару! Это был замечательный день, очень много узнали о стране, жизни и традициях народа. Благодаря ему
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Джума-Мечеть»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Джума-Мечеть" можно забронировать 4 тура от 171 до 1 116 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Джума-Мечеть», 4 ⭐ отзыва, цены от $171. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август