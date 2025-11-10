Лагич – древний город и памятник архитектурного искусства, охраняемый государством.
Один из 103 памятников истории и культуры на территории заповедника зарегистрирован как памятник мирового значения. Лагич славится производством холодного оружия и медных
Описание трансферНачнем с остановки у мавзолея Дири Баба в Шемахе. Он находится в скале на большой высоте, архитектура более чем необычна: памятник словно висит в воздухе. Дата основания впечатляет — 1402 год. Следующее архитектурное сокровище на пути — Соборная мечеть Шемахи (Джума-мечеть), возведённая в VIII веке. Этот исламский храм по праву считается самым древним в Азербайджане. Вы услышите его историю и полюбуетесь внутренним убранством. И вот Лагич — посёлок в поднебесье, который славится производством медной посуды. Чеканка меди от здешних мастеров внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В местных лавках вы сможете найти множество сувениров: изделия из меди ручной работы, ковры, ароматные специи и т. д. Природа тут порадует чудесными видами. 73-метровый канатный мост на высоте 21 м. над каньоном соединяет деревню Зарнава с основной дорогой в город Исмаиллы. По пути туда местные жители готовят вкуснейшие кутабы с зеленью, мясом и сыром.
Дорогие Мои чем рано мы отправимся в путь, чем больше и не торопясь можно насладиться всеми прелестями нашего путешествие.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири Баба
- Двухэтажный мавзолей-мечеть XV века под названием «Дири-Баба» является уникальным памятником архитектуры, расположенным по дороге из Баку в Шемаху
- Джума-мечеть в Шемахе
- Старейшая мечеть Кавказа и Ближнего Востока после Дербентской Джума-мечети. Первоначальное здание мечети было построено Абу-Муслимом в 743 году, о чём сообщала надпись на стене мечети, выявленная в 1902 году
- Лагич
- Высокогорный посёлок, сохраняющий традиционные виды ремёсел вдали от цивилизации. Здешние мастера славятся изготовлением изделий из меди исконными методами вручную
Что включено
- Услуги гида, трансфер на комфортабельном авто (Хендай Санта Фе, Киа Соренто, Мицубиси Паджеро). вай-фай и бутылочная вода каждому гостю.
Что не входит в цену
- Обед, дегустация и билеты оплачиваются дополнительно.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку
Завершение: Баку, или в любую точку в среде города
Когда и сколько длится?
Когда: Дорогие Мои чем рано мы отправимся в путь, чем больше и не торопясь можно насладиться всеми прелестями нашего путешествие.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
