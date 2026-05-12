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делиться этим и привело меня в профессию гида. Я родился и вырос в Баку, хорошо знаю его прошлое и настоящее, городской быт, местные традиции и негласные правила жизни. Мои знания подкреплены лицензией гида и сертификатом государственного агентства туризма Азербайджана, а также многолетним опытом общения с путешественниками из разных стран. Специализируюсь на обзорных экскурсиях по Баку и поездках по окрестностям, гастрономических маршрутах, культурно-исторических турах и нестандартных прогулках по нетуристическим местам. Я не читаю заученные тексты, делюсь не только фактами, но и советами, и личными историями. Если вам хочется понять Баку, прочувствовать его атмосферу и увезти с собой не просто фотографии, а настоящие впечатления — буду рад стать вашим проводником. До скорой встречи в Баку!