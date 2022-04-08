Дорогие гости нашего города! Предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку и его окрестностях. Немного о себе: мне 37 лет, родился и вырос в Баку, люблю свой город и стараюсь передать эти чувства в экскурсиях. Своими знаниями о Баку, традициях и быте горожан, об интересных, необычных и вкусных местах с удовольствием поделюсь и с вами! Мои нескучные экскурсии нацелены исключительно на интересы путешественников. До скорой встречи в Баку!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Азербайджан изнутри
Мы отправимся в горные районы страны — с лесами, скалистыми горами и бурными реками. Кроме удивительной природы вы увидите интересные исторические достопримечательности. В программе экскурсии:
Мавзолей-мечеть Дири-Баба — вы осмотрите старинный двухэтажный мавзолей, виртуозно встроенный в скалу. Я расскажу, кто такой Дири-Баба и почему его гробница привлекает паломников со всего мира.
Джума-мечеть — древнейшая мечеть Закавказья, расположенная в городе Шемаха. Вы услышите ее историю и полюбуетесь трехчастным молельным залом.
«Город мастеров» Лагич — колоритная азербайджанская деревня, где издавна живут ремесленники. Вы погуляете по извилистым мощеным улицам, рассматривая каменные дома с резными деревянными балконами. Заглянете в мастерские и увидите, как реставрируют самовары и делают рисунки на металле.
Организационные детали
Транспорт, бутилированная вода и угощение кутабами включены в стоимость
Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.