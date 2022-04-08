Rauf — ваш гид в Баку

Провёл 184 экскурсии для 182 туристов

Дорогие гости нашего города! Предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку и его окрестностях. Немного о себе: мне 37 лет, родился и вырос в Баку, люблю свой город и стараюсь передать эти чувства в экскурсиях. Своими знаниями о Баку, традициях и быте горожан, об интересных, необычных и вкусных местах с удовольствием поделюсь и с вами! Мои нескучные экскурсии нацелены исключительно на интересы путешественников. До скорой встречи в Баку!