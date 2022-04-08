Из Баку - в Шемаху и Лагич

Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы

Индивидуальная
Приглашаю посмотреть, как живет Азербайджан за пределами столицы! Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть.

А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла.

Пройдете по навесному мосту над пропастью и попробуете вкуснейшие кутабы.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Азербайджан изнутри

Мы отправимся в горные районы страны — с лесами, скалистыми горами и бурными реками. Кроме удивительной природы вы увидите интересные исторические достопримечательности. В программе экскурсии:

  • Мавзолей-мечеть Дири-Баба — вы осмотрите старинный двухэтажный мавзолей, виртуозно встроенный в скалу. Я расскажу, кто такой Дири-Баба и почему его гробница привлекает паломников со всего мира.
  • Джума-мечеть — древнейшая мечеть Закавказья, расположенная в городе Шемаха. Вы услышите ее историю и полюбуетесь трехчастным молельным залом.
  • «Город мастеров» Лагич — колоритная азербайджанская деревня, где издавна живут ремесленники. Вы погуляете по извилистым мощеным улицам, рассматривая каменные дома с резными деревянными балконами. Заглянете в мастерские и увидите, как реставрируют самовары и делают рисунки на металле.

Организационные детали

  • Транспорт, бутилированная вода и угощение кутабами включены в стоимость
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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