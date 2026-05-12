Приглашаю посмотреть, как живет Азербайджан за пределами столицы! Вы проедете по одной из самых живописных горных дорог страны и побываете в городе Шемаха, где находится соборная Джума-мечеть.
А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла, и пройдёте по навесному мосту над пропастью.
А также исследуете живописную деревню Лагич, где много веков процветают традиционные ремесла, и пройдёте по навесному мосту над пропастью.
Описание экскурсии
Азербайджан изнутри
Мы отправимся в горные районы страны — с лесами, скалистыми горами и бурными реками. Кроме удивительной природы вы увидите интересные исторические достопримечательности. В программе экскурсии:
- Мавзолей-мечеть Дири-Баба — вы осмотрите старинный двухэтажный мавзолей, виртуозно встроенный в скалу. Я расскажу, кто такой Дири-Баба и почему его гробница привлекает паломников со всего мира.
- Джума-мечеть — древнейшая мечеть Закавказья, расположенная в городе Шемаха. Вы услышите ее историю и полюбуетесь трехчастным молельным залом.
- Винодельня «Мейсари» — одна из лучших в Азербайджане. Вы прогуляетесь по красивой территории, посетите виноградники и озеро. При желании сможете продегустировать и купить вино.
- «Город мастеров» Лагич — колоритная азербайджанская деревня, где издавна живут ремесленники. Вы погуляете по извилистым мощеным улицам, рассматривая каменные дома с резными деревянными балконами. Заглянете в мастерские и увидите, как реставрируют самовары и делают рисунки на металле.
Организационные детали
- Гиду можно заплатить в евро, манатах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
- Транспорт и бутилированная вода включены в стоимость
- Дополнительно оплачиваются еда и напитки в кафе, а также входные билеты в мавзолей — 15 манат с человека
- По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа участников. Цену и детали уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
|Дети до 12 лет
|€30
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1909 туристов
Я искренне люблю свой город и получаю удовольствие от того, что открываю его для других. Баку — это не только достопримечательности, но и характер, традиции, вкусы и истории людей. Желание
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравилась экскурсия. Живописные горы, аутентичные посёлки и их радушные, гостеприимные жители. Гид Рауф - настоящий мастер своего дела и очень приятный человек. Он познакомил нас с историей и культурой Азербайджана, ответил на все вопросы, показал лучшие места на нашем пути. Маршрут действительно заслуживает внимания. Мы отлично провели этот день, вернулись с яркими приятными впечатлениями и красивыми фотографиями
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка очень понравилась. Шемаха - очень красивое место с шикарной природой.
Рауф- очень приятный, интересный рассказчик. Не грузит, информацию подает легко и с юмором. Полностью адаптировал тур под нас.
Рекомендуем с удовольствием и гида, и тур в Шемаху.
Рауф- очень приятный, интересный рассказчик. Не грузит, информацию подает легко и с юмором. Полностью адаптировал тур под нас.
Рекомендуем с удовольствием и гида, и тур в Шемаху.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо за чудесную экскурсию! Места невероятно красивые, гид был прекрасным, рассказывал все очень легко и с юмором. Водитель ехал очень аккуратно, останавливался для фотографий в местах по нашим пожеланиям.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Рауфу за организованную экскурсию. Все прошло замечательно. Красивый маршрут. Хоть и зима, но природа потрясающая! В Шемахе - красивая мечеть. По дороге - подвесной мостик через горную реку. В
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо Рауфу, за чудесную экскурсию в Шемаху и Лагич.
По дороге в Лагич были потрясающие пейзажи, нас угостили вкусными кутабами, по дороге нас увлекли интересными рассказами, что время пролетело незаметно. На обратном пути заехали в кафе, где попробовали наивкуснейший шашлык из ягненка.
Однозначно будем рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и близким, кто отправится в такую красивую и гостеприимную страну!
По дороге в Лагич были потрясающие пейзажи, нас угостили вкусными кутабами, по дороге нас увлекли интересными рассказами, что время пролетело незаметно. На обратном пути заехали в кафе, где попробовали наивкуснейший шашлык из ягненка.
Однозначно будем рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и близким, кто отправится в такую красивую и гостеприимную страну!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Большое спасибо Рауфу за замечательную экскурсию и яркие впечатления. Потрясающие пейзажи, интересные рассказы, вкусные кутабы с чаем и максимально комфортная поездка.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Из Баку - в Шемаху и Лагич»
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
Сегодня в 09:00
14 авг в 09:00
от €144
€191 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетите исторические места Азербайджана: мавзолей Дири Баба, древнюю Шемаху и деревню ремесленников Лагич. Узнайте о культуре и традициях
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €195
€390 за всё до 2 чел.
-
50%
Мини-группа
до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Откройте для себя удивительные места Азербайджана: таинственный мавзолей, древние руины и уникальную деревню мастеров. Погрузитесь в историю и культуру
Начало: У парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150
€300 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 20 чел.
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Путешествие по трем эпохам Баку через его величественные мечети. Познакомьтесь с историей и архитектурой Биби-Эйбат, Тезепир и Гейдара
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €180
€240 за всё до 2 чел.
от €180 за группу