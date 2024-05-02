читать дальше с историей страны, посетили мечеть 8 века, гуляли по горам и по мосту над обрывом, были гостями в радушном Лагиче, поели настоящие кутабы,лепешки,выпили чай с ежевичным вареньем на краю обрыва, посетили винодельню с хорошим рестораном. Маршрут экскурсии очень живописный и хорошо продуманный, организованный,много остановок и возможностей полюбоваться, сделать фотографии и купить гостинцы:)

Позвольте себе узнать и почувствовать больше, чем только Баку:)

Очень рекомендуем, особенно москвичам.

Чудесная экскурсия! Рашад очень деликатный, добрый, чуткий, вдохновлённый гид! Нам было очень интересно и комфортно! За один день мы увидели какая разная и уникальная природа Азербайджана,пейзажи меняются каждые 15 минут,ознакомились