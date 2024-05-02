Азербайджан: горы, вино и ремесло

Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Азербайджан известен своей потрясающей природой: горными ландшафтами, глубокими каньонами, альпийскими лугами и чистыми реками. Всё это великолепие мы обязательно увидим. А ещё страна славится ремесленниками — вы поймёте, что не зря. Посетите завод, где делают уникальные вина.

Заедете в деревушку кузнецов Демирчи, а затем отправитесь в Лагич — город, где неподражаемо чеканят медь.
5
1 отзыв
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Соборная мечеть Шемахи, возведённая в 8 веке. Считается самой древней в Азербайджане. Здесь же я расскажу о столице древнего государства Ширваншахов — городе Шемаха.
  • Винный завод «Мейсари» — первый в Азербайджане, начавший выпускать органическое вино. Вы прогуляетесь по местным виноградникам, где выращивают виноград французских, азербайджанских и грузинских сортов. При желании посетите дегустацию.
  • Деревня кузнецов Демирчи, расположенная на высоте 1500 м. над уровнем моря на хребте Большого Кавказа.
  • Город ремесленников Лагич. Чеканка меди от здешних мастеров внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В местных лавках вы найдёте множество сувениров: сборы горных трав, ароматные специи, нарядные платки, ковры и, конечно, аутентичные изделия из меди.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на одном из комфортабельных авто — Mercedes Vito, Toyota Prius, Opel Zafira, Kia Ceed.
  • Дегустация на винном заводе оплачивается дополнительно (по желанию): с сомелье — от €20 за человека. Без сомелье можно продегустировать вино в фирменном ресторане завода — от €10 за человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
2 мая 2024
Чудесная экскурсия! Рашад очень деликатный, добрый, чуткий, вдохновлённый гид! Нам было очень интересно и комфортно! За один день мы увидели какая разная и уникальная природа Азербайджана,пейзажи меняются каждые 15 минут,ознакомились
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с историей страны, посетили мечеть 8 века, гуляли по горам и по мосту над обрывом, были гостями в радушном Лагиче, поели настоящие кутабы,лепешки,выпили чай с ежевичным вареньем на краю обрыва, посетили винодельню с хорошим рестораном. Маршрут экскурсии очень живописный и хорошо продуманный, организованный,много остановок и возможностей полюбоваться, сделать фотографии и купить гостинцы:)
Позвольте себе узнать и почувствовать больше, чем только Баку:)
Очень рекомендуем, особенно москвичам.

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