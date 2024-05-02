Азербайджан известен своей потрясающей природой: горными ландшафтами, глубокими каньонами, альпийскими лугами и чистыми реками. Всё это великолепие мы обязательно увидим. А ещё страна славится ремесленниками — вы поймёте, что не зря. Посетите завод, где делают уникальные вина.
Заедете в деревушку кузнецов Демирчи, а затем отправитесь в Лагич — город, где неподражаемо чеканят медь.
Заедете в деревушку кузнецов Демирчи, а затем отправитесь в Лагич — город, где неподражаемо чеканят медь.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Соборная мечеть Шемахи, возведённая в 8 веке. Считается самой древней в Азербайджане. Здесь же я расскажу о столице древнего государства Ширваншахов — городе Шемаха.
- Винный завод «Мейсари» — первый в Азербайджане, начавший выпускать органическое вино. Вы прогуляетесь по местным виноградникам, где выращивают виноград французских, азербайджанских и грузинских сортов. При желании посетите дегустацию.
- Деревня кузнецов Демирчи, расположенная на высоте 1500 м. над уровнем моря на хребте Большого Кавказа.
- Город ремесленников Лагич. Чеканка меди от здешних мастеров внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В местных лавках вы найдёте множество сувениров: сборы горных трав, ароматные специи, нарядные платки, ковры и, конечно, аутентичные изделия из меди.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
- В стоимость входят: услуги гида, трансфер на одном из комфортабельных авто — Mercedes Vito, Toyota Prius, Opel Zafira, Kia Ceed.
- Дегустация на винном заводе оплачивается дополнительно (по желанию): с сомелье — от €20 за человека. Без сомелье можно продегустировать вино в фирменном ресторане завода — от €10 за человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашад — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 132 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Рашад. Я и мой друг-коллега — коренные азербайджанцы с высшими образованиями, влюблённые в свою Родину. Уже больше 10 лет мы проводим однодневные экскурсии и многодневныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
2 мая 2024
Чудесная экскурсия! Рашад очень деликатный, добрый, чуткий, вдохновлённый гид! Нам было очень интересно и комфортно! За один день мы увидели какая разная и уникальная природа Азербайджана,пейзажи меняются каждые 15 минут,ознакомились
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