Хыналыг - уникальное азербайджанское село, веками отрезанное от цивилизации горами. Здесь сформировались самобытные традиции, обычаи и язык. Во время экскурсии вы посетите историко-этнографический музей и пообедаете у местного жителя.Прогулка по

извилистым улицам и осмотр домов, построенных на склонах гор, позволят вам окунуться в атмосферу этого удивительного места. По дороге в Хыналыг вы насладитесь живописными пейзажами, посетите ковровую фабрику в Кубе и остановитесь у мистической горы Бешбармаг

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Хыналыга - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться приятной погодой и живописными видами горных пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.