Хыналыг — аутентичное азербайджанское село, которое веками было отрезано от цивилизации труднодоступными горами. В результате здесь сформировались самобытные традиции, обычаи и язык. Чтобы их понять, мы осмотрим местный историко-этнографический музей и зайдем на обед в гости к жителю села. Погуляем по древним извилистым улицам и оценим возведенные на склонах гор дома.

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Описание

Что вас ожидает

Город Куба и гора Бешбармаг

По дороге в Хыналыг вас ждут изумительные пейзажи: фруктовые сады, густые арочные леса, ущелья, водопады, реки и альпийские луга. А еще мы заедем в районный центр Куба, где вы сможете посетить ковровую фабрику. И остановимся у мистической горы Бешбармаг — ее высота чуть более 500 метров, но покорить ее не удалось ни одному альпинисту!

Колоритный Хыналыг

В Хыналыге мы пообедаем в доме у одного из местных жителей, прогуляемся по старинным узким улицам и понаблюдаем за местным бытом. А также рассмотрим построенные из булыжника дома, каскадом нависающие друг над другом. Кроме того, посетим историко-этнографический музей с экспонатами, найденными в разные периоды существования села.

Организационные детали