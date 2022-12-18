По дороге в Хыналыг вас ждут изумительные пейзажи: фруктовые сады, густые арочные леса, ущелья, водопады, реки и альпийские луга. А еще мы заедем в районный центр Куба, где вы сможете посетить ковровую фабрику. И остановимся у мистической горы Бешбармаг — ее высота чуть более 500 метров, но покорить ее не удалось ни одному альпинисту!
В Хыналыге мы пообедаем в доме у одного из местных жителей, прогуляемся по старинным узким улицам и понаблюдаем за местным бытом. А также рассмотрим построенные из булыжника дома, каскадом нависающие друг над другом. Кроме того, посетим историко-этнографический музей с экспонатами, найденными в разные периоды существования села.