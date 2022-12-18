Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане

Посетить древнее кавказское село и насладиться альпийскими пейзажами на авто-пешеходной экскурсии

Хыналыг — аутентичное азербайджанское село, которое веками было отрезано от цивилизации труднодоступными горами. В результате здесь сформировались самобытные традиции, обычаи и язык.

Чтобы их понять, мы осмотрим местный историко-этнографический музей и зайдем на обед в гости к жителю села. Погуляем по древним извилистым улицам и оценим возведенные на склонах гор дома.
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Ближайшие даты:
19
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Описание

Что вас ожидает

Город Куба и гора Бешбармаг

По дороге в Хыналыг вас ждут изумительные пейзажи: фруктовые сады, густые арочные леса, ущелья, водопады, реки и альпийские луга. А еще мы заедем в районный центр Куба, где вы сможете посетить ковровую фабрику. И остановимся у мистической горы Бешбармаг — ее высота чуть более 500 метров, но покорить ее не удалось ни одному альпинисту!

Колоритный Хыналыг

В Хыналыге мы пообедаем в доме у одного из местных жителей, прогуляемся по старинным узким улицам и понаблюдаем за местным бытом. А также рассмотрим построенные из булыжника дома, каскадом нависающие друг над другом. Кроме того, посетим историко-этнографический музей с экспонатами, найденными в разные периоды существования села.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включен в стоимость. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По желанию, на обратном пути мы можем заехать в поселок Красная Слобода, где живут горские евреи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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