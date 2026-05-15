Хыналыг - уникальное азербайджанское село, веками отрезанное от цивилизации горами. Здесь сформировались самобытные традиции, обычаи и язык. Во время экскурсии вы посетите историко-этнографический музей и пообедаете у местного жителя.
Прогулка по
Прогулка по
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏡 Аутентичное село
- 🍽 Обед у местного жителя
- 🏛 Историко-этнографический музей
- 🧵 Посещение ковровой фабрики
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для посещения Хыналыга - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться приятной погодой и живописными видами горных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Историко-этнографический музей
- Ковровая фабрика
- Гора Бешбармаг
Описание экскурсии
Город Куба и гора Бешбармаг
По дороге в Хыналыг вас ждут изумительные пейзажи: фруктовые сады, густые арочные леса, ущелья, водопады, реки и альпийские луга. А еще мы заедем в районный центр Куба, где вы сможете посетить ковровую фабрику. И остановимся у мистической горы Бешбармаг — ее высота чуть более 500 метров, но покорить ее не удалось ни одному альпинисту!
Колоритный Хыналыг
В Хыналыге мы пообедаем в доме у одного из местных жителей, прогуляемся по старинным узким улицам и понаблюдаем за местным бытом. А также рассмотрим построенные из булыжника дома, каскадом нависающие друг над другом. Кроме того, посетим историко-этнографический музей с экспонатами, найденными в разные периоды существования села.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включен в стоимость. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- По желанию, на обратном пути мы можем заехать в поселок Красная Слобода, где живут горские евреи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6554 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы ездили на экскурсию с гидом Наваи — впечатления остались самые прекрасные!
В первую очередь хочется отметить организацию поездки, а особенно гида и водителя. Очень приятно удивило, что они были классически
В первую очередь хочется отметить организацию поездки, а особенно гида и водителя. Очень приятно удивило, что они были классически
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Ю
Тур отлично организован, транспорт удобный, локации шикарные. С нами был гид Наваи, очень много интересного и полезного рассказал про Азербайджан и места в туре. Само село произвело неизгладимые впечатления. А дорога туда - отдельные впечатления. Там действительно очень красивая природа. Спасибо организатору и гиду!
+2
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К
Специально искала экскурсию, где не было бы много локаций и можно было подольше погулять по Хыналыгу. Размеренно наслаждаться самыми умопомрачительными видами, а не бегать с горящим седалищем по 100 локациям.
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А
Большая благодарность за организацию отличного дня команде Орхана!
Шикарная, комфортная, познавательная, впечатлительная, эмоциональная и запоминающаяся поездка/экскурсия с проффесионалом своего дела - гидом Намиг.
Всем советую данную экскурсию - виды и локации запомнятся на всю жизнь)
Шикарная, комфортная, познавательная, впечатлительная, эмоциональная и запоминающаяся поездка/экскурсия с проффесионалом своего дела - гидом Намиг.
Всем советую данную экскурсию - виды и локации запомнятся на всю жизнь)
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А
У нас был гид Наваи, все было очень хорошо.
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Очень красивая природа, горы. Дорога в одну сторону занимает 3-4 часа, но оно того стоит.
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