Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей

Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия

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Ответы на вопросы
Париж с колоритом Востока или второй Дубай? В столице Азербайджана гармонично сочетаются современная и древняя архитектура, природа и развитая инфраструктура.

На автомобиле бизнес-класса я прокачу вас по топовым и малоизвестным местам города, покажу первую нефтяную скважину и старейшую нефтяную платформу, расскажу, почему Азербайджан издревле называют Страной огней.

Мы заглянем в музей ковров, пройдёмся по атмосферным рынкам, полюбуемся водопадами и прокатимся по канатным дорогам. Я угощу вас вином и познакомлю с богатой историей страны.
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Это насыщенное индивидуальное путешествие в столицу Азербайджана для ценителей комфорта. Вас встретит персональный русскоговорящий гид на авто бизнес-класса и покажет все красоты Баку и секретные места, о которых мало кто знает.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
Завершение: Баку, аэропорт, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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