Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш

Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Охватим главные локации Азербайджана в одном путешествии! Погуляем по чарующему вечернему Баку и насладимся его контрастами, побываем в Шемахинской обсерватории, заглянем в Шекинский музей народных художественных промыслов, узнаем секреты албанской церкви села Киш, а ещё посетим Гобустан, увидим горящую гору Янардаг и пройдём по уютным улочкам ремесленного посёлка Лагич.

Вас ждут кулинарный мастер-класс, выставки Центра Гейдара Алиева и архитектурные памятники Ичери-шехер.
4.5
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, изменения времени работы музеев или иных непредвиденных обстоятельств.

Проживание. Двухместное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Баку

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. Разместившись, поужинаем, а после отправимся на прогулку по вечерней столице.

Приезд в БакуПриезд в БакуПриезд в БакуПриезд в Баку
2 день

Знакомство с Ичери-шехер и обзорная экскурсия по современной части Баку

Позавтракав, направимся в старый город, Ичери-шехер. Вы увидите крепостные ворота, Девичью башню, дворец Ширваншахов, башню Донжон, Дом бакинских ханов, а также старинные бани, караван-сараи и древние мечети.

Пройдём по следам съёмок культовых советских фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия», зайдём в Музей миниатюрной книги, заглянем в мастерские художника Али Шамси и керамиста Мир-Теймура Мамедова, чтобы полюбоваться произведениями местного искусства.

После обеда посетим Дом-музей братьев Нобель и погрузимся в историю нефтяной промышленности. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по современной части Баку. Побываем в Нагорном и Приморском парках, осмотрим башни Пламени, площади Фонтанов и Государственного флага, музей Ковра и погуляем по Губернаторскому саду.

Знакомство с Ичери-шехер и обзорная экскурсия по современной части БакуЗнакомство с Ичери-шехер и обзорная экскурсия по современной части БакуЗнакомство с Ичери-шехер и обзорная экскурсия по современной части БакуЗнакомство с Ичери-шехер и обзорная экскурсия по современной части Баку
3 день

Гобустан, Янардаг и храм Атешгях

Начнём день с посещения знаменитого заповедника «Гобустан», где вы увидите множество петроглифов, а также осмотрите древние жилища.

Побываем у грязевых вулканов и насладимся неземными ландшафтами, а после заглянем в храм огня Атешгях и погрузимся в историю зороастризма. Понаблюдаем за тем, как огонь обнимает гору Янардаг — настоящее природное чудо.

Если останется время, поднимемся на Мардакянскую крепость и заглянем в мавзолей целителя Мир-Мовсума-ага. Затем вернёмся в Баку.

Гобустан, Янардаг и храм АтешгяхГобустан, Янардаг и храм АтешгяхГобустан, Янардаг и храм АтешгяхГобустан, Янардаг и храм Атешгях
4 день

Мавзолей Дири Баба, Шемахинская обсерватория, Лагич и озеро Нохур

Сегодня отправляемся исследовать окрестности столицы. Первым делом осмотрим мавзолей Дири Баба, построенный на отвесной скале. Затем доберёмся до Шемахи, родины Шамаханской царицы, и побываем в местной обсерватории, где находится самый большой телескоп мусульманского мира.

Далее переберёмся в посёлок ремесленников — Лагич. Пройдём по уютным улочкам и заглянем в мастерские, в которых вы сможете приобрести подарки для себя и близких.

Завершим экскурсионную программу этого дня на озере Нохур, наслаждаясь невероятными пейзажами и тишиной. За дополнительную плату возможно посетить винодельню «Салаван».

Сегодня переночуем в гостинице в Габале или в Шеки.

Мавзолей Дири Баба, Шемахинская обсерватория, Лагич и озеро НохурМавзолей Дири Баба, Шемахинская обсерватория, Лагич и озеро НохурМавзолей Дири Баба, Шемахинская обсерватория, Лагич и озеро НохурМавзолей Дири Баба, Шемахинская обсерватория, Лагич и озеро Нохур
5 день

Достопримечательности Шеки и село Киш

Добро пожаловать в Шеки! Мы побываем во Дворце шекинских ханов, известном своими витражами, осмотрим крепость, караван-сараи, минарет и театр. Также зайдём в Музей народных художественных промыслов, чтобы увидеть шекинские ювелирные украшения, местную вышивку и шёлковые шали.

Далее направимся в село Киш. Здесь вы узнаете историю албанской церкви и познакомитесь с традициями удинов.

Вечером вернёмся в Баку.

Достопримечательности Шеки и село КишДостопримечательности Шеки и село КишДостопримечательности Шеки и село КишДостопримечательности Шеки и село Киш
6 день

Центр Гейдара Алиева и кулинарный мастер-класс

После завтрака направимся в Центр Гейдара Алиева. Здесь вас ждут выставки национальных музыкальных инструментов, кукол, ковров, а также вы увидите столицу в миниатюре.

Затем пройдём по торговым рядам рынка, чтобы закупиться сладостями, чаем, специями и другими традиционными товарами.

Далее для нас проведут кулинарный мастер-класс, во время которого вы научитесь готовить азербайджанские блюда. До отъезда в аэропорт у вас будет свободное время.

До новых встреч!

Центр Гейдара Алиева и кулинарный мастер-классЦентр Гейдара Алиева и кулинарный мастер-классЦентр Гейдара Алиева и кулинарный мастер-классЦентр Гейдара Алиева и кулинарный мастер-класс

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Кулинарный мастер-класс (при группе от 7 человек)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
Завершение: Аэропорт Баку, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
20 мая 2024
1. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному.
2. Гид много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично.
3. Недостатки
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следующие.
3.1. Очень тяжелая дорога от Лагича в Щеки: 40км голдобин.
3.2. Рестораны, в которые водили гиды в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в первый день в Баку: вся группа (7 человек) остались недовольными качеством еды. В последний день увезли за город в ресторан, в котором цены были на много выше средних, а некоторые туристы еще были недовольны качеством еды.
4. В целом поездка была хорошая.

м
19 мая 2024
Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.

Тур входит в следующие категории Баку

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