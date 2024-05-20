Позавтракав, направимся в старый город, Ичери-шехер. Вы увидите крепостные ворота, Девичью башню, дворец Ширваншахов, башню Донжон, Дом бакинских ханов, а также старинные бани, караван-сараи и древние мечети.

Пройдём по следам съёмок культовых советских фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия», зайдём в Музей миниатюрной книги, заглянем в мастерские художника Али Шамси и керамиста Мир-Теймура Мамедова, чтобы полюбоваться произведениями местного искусства.

После обеда посетим Дом-музей братьев Нобель и погрузимся в историю нефтяной промышленности. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по современной части Баку. Побываем в Нагорном и Приморском парках, осмотрим башни Пламени, площади Фонтанов и Государственного флага, музей Ковра и погуляем по Губернаторскому саду.