Вас ждут кулинарный мастер-класс, выставки Центра Гейдара Алиева и архитектурные памятники Ичери-шехер.
Описание тура
Организационные детали
Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, изменения времени работы музеев или иных непредвиденных обстоятельств.
Проживание. Двухместное размещение в 3- и 4-звёздочных отелях. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Приезд в Баку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. Разместившись, поужинаем, а после отправимся на прогулку по вечерней столице.
Знакомство с Ичери-шехер и обзорная экскурсия по современной части Баку
Позавтракав, направимся в старый город, Ичери-шехер. Вы увидите крепостные ворота, Девичью башню, дворец Ширваншахов, башню Донжон, Дом бакинских ханов, а также старинные бани, караван-сараи и древние мечети.
Пройдём по следам съёмок культовых советских фильмов «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия», зайдём в Музей миниатюрной книги, заглянем в мастерские художника Али Шамси и керамиста Мир-Теймура Мамедова, чтобы полюбоваться произведениями местного искусства.
После обеда посетим Дом-музей братьев Нобель и погрузимся в историю нефтяной промышленности. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по современной части Баку. Побываем в Нагорном и Приморском парках, осмотрим башни Пламени, площади Фонтанов и Государственного флага, музей Ковра и погуляем по Губернаторскому саду.
Гобустан, Янардаг и храм Атешгях
Начнём день с посещения знаменитого заповедника «Гобустан», где вы увидите множество петроглифов, а также осмотрите древние жилища.
Побываем у грязевых вулканов и насладимся неземными ландшафтами, а после заглянем в храм огня Атешгях и погрузимся в историю зороастризма. Понаблюдаем за тем, как огонь обнимает гору Янардаг — настоящее природное чудо.
Если останется время, поднимемся на Мардакянскую крепость и заглянем в мавзолей целителя Мир-Мовсума-ага. Затем вернёмся в Баку.
Мавзолей Дири Баба, Шемахинская обсерватория, Лагич и озеро Нохур
Сегодня отправляемся исследовать окрестности столицы. Первым делом осмотрим мавзолей Дири Баба, построенный на отвесной скале. Затем доберёмся до Шемахи, родины Шамаханской царицы, и побываем в местной обсерватории, где находится самый большой телескоп мусульманского мира.
Далее переберёмся в посёлок ремесленников — Лагич. Пройдём по уютным улочкам и заглянем в мастерские, в которых вы сможете приобрести подарки для себя и близких.
Завершим экскурсионную программу этого дня на озере Нохур, наслаждаясь невероятными пейзажами и тишиной. За дополнительную плату возможно посетить винодельню «Салаван».
Сегодня переночуем в гостинице в Габале или в Шеки.
Достопримечательности Шеки и село Киш
Добро пожаловать в Шеки! Мы побываем во Дворце шекинских ханов, известном своими витражами, осмотрим крепость, караван-сараи, минарет и театр. Также зайдём в Музей народных художественных промыслов, чтобы увидеть шекинские ювелирные украшения, местную вышивку и шёлковые шали.
Далее направимся в село Киш. Здесь вы узнаете историю албанской церкви и познакомитесь с традициями удинов.
Вечером вернёмся в Баку.
Центр Гейдара Алиева и кулинарный мастер-класс
После завтрака направимся в Центр Гейдара Алиева. Здесь вас ждут выставки национальных музыкальных инструментов, кукол, ковров, а также вы увидите столицу в миниатюре.
Затем пройдём по торговым рядам рынка, чтобы закупиться сладостями, чаем, специями и другими традиционными товарами.
Далее для нас проведут кулинарный мастер-класс, во время которого вы научитесь готовить азербайджанские блюда. До отъезда в аэропорт у вас будет свободное время.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Кулинарный мастер-класс (при группе от 7 человек)
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
2. Гид много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично.
3. Недостатки