Описание тура
Добро пожаловать в Азербайджан!
За 9 дней путешествия вы исследуете главные достопримечательности страны и культуру народов, рассмотрите мечети и церкви, древние крепости, полюбуетесь на уникальные и редкие объекты, внесенные в список Юнеско, попробуете местную кухню и вино в лучших ресторанах и винодельнях.
Группа состоит из 5 - 10 человек.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
встреча в аэропорту и трансфер до отеля
check-in с 15:00
ночь в Баку
Тур по Баку
начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане / передвижение на автомобиле не предусмотрено
4-х часовая пешая экскурсия по Старому / объект Юнеско / место съемок эпизода советского фильма Бриллиантовая рука, Девичья Башня и др.
перерыв на обед
2-х часовая пешая прогулка по кварталу периода нефтяного бума / дворцы нефтемагнатов 19 века, площадь фонтанов, губернаторский сад и др.
смотровая площадка / подъём на фуникулере
малая Венеция на набережной
приветственный ужин в ресторане
ночь в Баку
Гобустанский заповедник
начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане
национальный музей истории Азербайджана / экскурсия по дворцу мецената Тагиева
Культурный Центр Гейдара Алиева / экскурсия по лучшему зданию в мире в 2014 г.
перерыв на обед
музей петроглифов / экскурсия
грязевые вулканы / гости прикоснутся к уникальному природному явлению
ужин в ресторане
ночь в Баку
Meysari
начало в 09:00 у отеля, окончание в 19:00 у отеля
Шамахинская Джума-мечеть / посещение первого исламского объекта в стране
винодельня Meysari / cомелье проведет экскурсию по заводу и дегустацию в дегустационном зале, где гости попробуют 3 вида органического вина
перерыв на обед
прогулка по набережной озера Нохур / катание на катамаране
ужин в ресторане
ночь в Габале
Тур по Шеки
начало в 09:30 у отеля, окончание в 21:00 у отеля
в деревне Киш гостей ждет экскурсия по самому первому храму периода Кавказской Албании
экскурсия по Дворцу Шекинских ханов (Юнеско)
мастер класс по сборке шебеке — мозаика из стекла и дерева
прогулка по древней улице с лавками местных ремесленников
перерыв на обед
посещение цеха по производству шелковых платков — кялагаи
знакомство с приготовлением национального шекинского блюда — пити
ужин в ресторане в сопровождении ансамбля и танцоров в национальных костюмах
ночь в Габале
Savalan
начало в 09:30 у отеля, окончание в 20:00 у отеля
горнолыжный комплекс Туфандаг / подъем по канатной дорожке на смотровую площадку 1920м.
перерыв на обед
в деревне Нидж, где проживает малый народ — удины (православные), посещение местной албанской церкви и экскурсия по дому-музею священника
винодельня Savalan / cомелье проведет экскурсию по заводу и по музею вина / знакомство с самой большой в мире бочкой по хранению вина / в дегустационном зале гости попробуют 6 разновидностей местного вина
в этом же зале гостей ждет ужин, музыка и танцы
ночь в Габале
Малые народы
начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане / сегодня едем в Баку, заезжая по пути в селения малых народов
поездка в Лагич через ущелье Гирдиманчай / прогулка по улице ремесленных мастерских / мастер класс от ремесленника / чаепитие в доме у местного жителя
перерыв на обед
посещение деревни Ивановка, где проживают молокане (православные) / экскурсия по музею в доме культуры
ужин в ресторане
ночь в Баку
Бешбармаг
начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане
агатовые горы / фото остановка
гора Бешбармаг / чаепитие на высоте 500м. с видом на Каспийское море
перерыв на обед
мечеть Гейдара / самое красивое и величественное на Закавказье
Янардаг — природный вечный огонь
ужин в ресторане
ночь в Баку
Заключительный день
check out до 12:00
трансфер в аэропорт / выезд за 3 часа до времени вылета
Окончание тура
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе завтрака в отелях 5 звезд (двухместное размещение)
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Транспортные расходы по маршруту тура
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Обеды и ужины (кроме дня прибытия и заключительного дня)
- Входные билеты в музей национальной истории Азербайджана
- Входные билеты в Центр Гейдара Алиева
- Входные билеты в музей петроглифов
- Такси до вулкана
- Экскурсия и дегустация на винодельнях Meysari и Savalan
- Прогулка на катамаране по озеру
- Входные билеты в Албанский храм в Кише
- Входные билеты во Дворец Шекинских ханов
- Мастер - класс по работе с шебеке
- Входные билеты в музей калягаи
- Билет на канатную дорожку в Туфандаге
- Входные билеты в дом-музей священника
- Чаепитие на горе Бешбармаг
- Входные билеты на Янардаг
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы