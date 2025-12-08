Мои заказы

Азербайджан / все включено за 9 дней / полное погружение в страну огней

Добро пожаловать в Азербайджан
Азербайджан / все включено за 9 дней / полное погружение в страну огнейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Азербайджан / все включено за 9 дней / полное погружение в страну огнейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Азербайджан / все включено за 9 дней / полное погружение в страну огнейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Добро пожаловать в Азербайджан!

За 9 дней путешествия вы исследуете главные достопримечательности страны и культуру народов, рассмотрите мечети и церкви, древние крепости, полюбуетесь на уникальные и редкие объекты, внесенные в список Юнеско, попробуете местную кухню и вино в лучших ресторанах и винодельнях.

Группа состоит из 5 - 10 человек.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

  • встреча в аэропорту и трансфер до отеля

  • check-in с 15:00

ночь в Баку

Прибытие в БакуПрибытие в БакуПрибытие в Баку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Тур по Баку

начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане / передвижение на автомобиле не предусмотрено

  • 4-х часовая пешая экскурсия по Старому / объект Юнеско / место съемок эпизода советского фильма Бриллиантовая рука, Девичья Башня и др.

  • перерыв на обед

  • 2-х часовая пешая прогулка по кварталу периода нефтяного бума / дворцы нефтемагнатов 19 века, площадь фонтанов, губернаторский сад и др.

  • смотровая площадка / подъём на фуникулере

  • малая Венеция на набережной

  • приветственный ужин в ресторане

ночь в Баку

Тур по БакуТур по БакуТур по Баку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гобустанский заповедник

начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане

  • национальный музей истории Азербайджана / экскурсия по дворцу мецената Тагиева

  • Культурный Центр Гейдара Алиева / экскурсия по лучшему зданию в мире в 2014 г.

  • перерыв на обед

  • музей петроглифов / экскурсия

  • грязевые вулканы / гости прикоснутся к уникальному природному явлению

  • ужин в ресторане

ночь в Баку

Гобустанский заповедникГобустанский заповедникГобустанский заповедник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Meysari

начало в 09:00 у отеля, окончание в 19:00 у отеля

  • Шамахинская Джума-мечеть / посещение первого исламского объекта в стране

  • винодельня Meysari / cомелье проведет экскурсию по заводу и дегустацию в дегустационном зале, где гости попробуют 3 вида органического вина

  • перерыв на обед

  • прогулка по набережной озера Нохур / катание на катамаране

  • ужин в ресторане

ночь в Габале

MeysariMeysariMeysari
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Тур по Шеки

начало в 09:30 у отеля, окончание в 21:00 у отеля

  • в деревне Киш гостей ждет экскурсия по самому первому храму периода Кавказской Албании

  • экскурсия по Дворцу Шекинских ханов (Юнеско)

  • мастер класс по сборке шебеке — мозаика из стекла и дерева

  • прогулка по древней улице с лавками местных ремесленников

  • перерыв на обед

  • посещение цеха по производству шелковых платков — кялагаи

  • знакомство с приготовлением национального шекинского блюда — пити

  • ужин в ресторане в сопровождении ансамбля и танцоров в национальных костюмах

ночь в Габале

Тур по ШекиТур по ШекиТур по Шеки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Savalan

начало в 09:30 у отеля, окончание в 20:00 у отеля

  • горнолыжный комплекс Туфандаг / подъем по канатной дорожке на смотровую площадку 1920м.

  • перерыв на обед

  • в деревне Нидж, где проживает малый народ — удины (православные), посещение местной албанской церкви и экскурсия по дому-музею священника

  • винодельня Savalan / cомелье проведет экскурсию по заводу и по музею вина / знакомство с самой большой в мире бочкой по хранению вина / в дегустационном зале гости попробуют 6 разновидностей местного вина

  • в этом же зале гостей ждет ужин, музыка и танцы

ночь в Габале

SavalanSavalanSavalan
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Малые народы

начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане / сегодня едем в Баку, заезжая по пути в селения малых народов

  • поездка в Лагич через ущелье Гирдиманчай / прогулка по улице ремесленных мастерских / мастер класс от ремесленника / чаепитие в доме у местного жителя

  • перерыв на обед

  • посещение деревни Ивановка, где проживают молокане (православные) / экскурсия по музею в доме культуры

  • ужин в ресторане

ночь в Баку

Малые народыМалые народыМалые народы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Бешбармаг

начало в 10:00 у отеля, окончание в 19:00 в ресторане

  • агатовые горы / фото остановка

  • гора Бешбармаг / чаепитие на высоте 500м. с видом на Каспийское море

  • перерыв на обед

  • мечеть Гейдара / самое красивое и величественное на Закавказье

  • Янардаг — природный вечный огонь

  • ужин в ресторане

ночь в Баку

БешбармагБешбармагБешбармаг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Заключительный день

  • check out до 12:00

  • трансфер в аэропорт / выезд за 3 часа до времени вылета

Окончание тура

Заключительный деньЗаключительный деньЗаключительный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе завтрака в отелях 5 звезд (двухместное размещение)
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Транспортные расходы по маршруту тура
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Обеды и ужины (кроме дня прибытия и заключительного дня)
  • Входные билеты в музей национальной истории Азербайджана
  • Входные билеты в Центр Гейдара Алиева
  • Входные билеты в музей петроглифов
  • Такси до вулкана
  • Экскурсия и дегустация на винодельнях Meysari и Savalan
  • Прогулка на катамаране по озеру
  • Входные билеты в Албанский храм в Кише
  • Входные билеты во Дворец Шекинских ханов
  • Мастер - класс по работе с шебеке
  • Входные билеты в музей калягаи
  • Билет на канатную дорожку в Туфандаге
  • Входные билеты в дом-музей священника
  • Чаепитие на горе Бешбармаг
  • Входные билеты на Янардаг
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Эльнур
Эльнур — Тревел-эксперт
Доброго времени суток, дорогие гости! Меня зовут Эльнур (данные скрыты), я гид из Баку. Готов стать вашим другом и в теплой атмосфере влюбить Вас в страну огней! У Вас останутся приятные воспоминания об Азербайджане на всю жизнь!

Похожие туры из Баку

Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
На машине
3 дня
-
35%
3 отзыва
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённ...
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
$390$600 за всё до 4 чел.
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
5 дней
1 отзыв
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
Погулять по контрастной столице, увидеть Янардаг и посетить заповедник «Гобустан»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
30 дек в 10:00
$370 за человека
Неделя в стране огней - Азербайджан
На машине
7 дней
-
7%
Неделя в стране огней - Азербайджан
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
$864.90$930 за всё до 7 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку