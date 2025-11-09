Мои заказы

Неделя в стране огней - Азербайджан

Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море… Угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые ещё не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

День 1 Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу (в зависимости от времени суток). После отдыха краткое знакомство с городом Баку. День 2 Обзорная экскурсия по городу Баку. Погружение в прошлое Баку — место с многовековой историей. Я раскрою, почему Старый город решили построить на берегу Каспийского моря, как проектировали секретные дороги для его защиты и при каких обстоятельствах возвели три могучие оборонительные башни. Расшифрую архитектурные особенности самых интересных зданий и расскажу о знаменитых людях, которые здесь жили и живут. Вы увидите главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, двор Диван Хана, мечети, минареты и караван-сараи. Посетите мастерскую всемирно известного художника Али Шамси и познакомитесь с его творчеством. Кроме того, я покажу вам старинные особняки ханов, театр Марионеток, Рыночную площадь часовню святого Варфоломея. Также сфотографируемся там, где снимался фильм «Бриллиантовая рука», «Человек-Амфибия» и «Тегеран-43». Одна из первых промышленных нефтяных скважин в мире была основана на территории старейшего месторождения в пригороде Баку — Биби-Эйбат, в 1846 году. Также я расскажу вам о истории бакинской нефти и как братья Нобеля оказались в Баку, а также кто помогал им заниматься нефтяной промышленностью. День 3 Экскурсия по Гобустану и Апшерону. Убежищем древних людей: 15-20-тысячная история: Гобустан, Грязевые вулканы, мечеть Биби Эйбат, Янардаг (Огненная гора), Атешгях, Зороастрийский храм огней. На стенах этих пещер и прилегающих скалах высечены изображения (петроглифы) людей, животных, сцены охоты и различные знаки. Усилиями археологов было обнаружено более 6000 рисунков, древние жилища — пещеры и стоянки, около 40 курганов, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Наиболее древние рисунки относятся к эпохе мезолита, наиболее поздние к средневековью. Однако предполагается, что жизнь существовала здесь и ранее. В 12 км. от Гобустана расположились грязевые вулканы. Из известных на нашей планете 800 грязевых вулканов почти половина находятся на территории Азербайджана, многие из них действующие. Отдельные вулканы вписаны в список ЮНЕСКО, как особо охраняемые памятники природы и включены в Государственный природный заповедник. Именно находясь рядом с грязевыми вулканами, понимаешь, что наша планета живая! На обратном пути, по вашему желанию, мы также можем посетить одну из местных древних святынь Биби-Эйбатскую мечеть, о которой в своём путешествии по Кавказу рассказывал Александр Дюма-отец. К ней и поныне приходят на поклонение множество паломников. А также можем пообедать в одном из рыбных ресторанчиков, во множестве расположенных вдоль берега моря. Далее мы отправимся загадывать тайну Апшеронского полуострова, где по легенде горит открытый огонь более 300 тысяч лет. А я вам раскрою тайну, почему Азербайджан называют «страной огней». И ещё я вам расскажу и покажу нацистскую свастику. Вы сами будете свидетелями того, как использовали зороастрийцы в храмах огней эти символы. День 4 Приглашаю вас в путешествие по Великому шёлковому пути к жемчужине Азербайджана — Шеки. Чтобы добраться до культурной столицы Азербайджана, надо будет проехать через город Шемахы, Исмаиллы и Габала. По пути мы успеем заехать село ремесленников горный Лагич, где вы познакомитесь с местными жителями и увидите, как местные мастера изготавливают медную посуду, самовары, кинжалы, кофеварки и т. д. Также вы увидите, какими способом женщины горного Лагича делают ковры и шьют шапки, шарфы носочки… Вы пройдётесь по подвесному мосту через реку Гирдыманчай высотой 29 м. и длиной 84 м. Также будем попробовать самые вкусные кутабы и самоварный чай с вареньем Наш маршрут будет пролегать через город Габала — один из древнейших городов Азербайджана, расположенный среди живописных гор на севере страны. В Шеки вы обязательно увидите Дворец Шекинских ханов, старинный караван-сарай, древнюю албанскую церковь. Услышите много интересных историй и занимательных фактов. Путь до Шеки неблизкий — 3-4 часа, но я не дам вам заскучать. В дороге я кратко познакомлю вас с прошлой и современной жизнью Азербайджана, расскажу о тех местах, которые мы будем проезжать. И, конечно, весь маршрут нас будут сопровождать прекрасные пейзажи этой страны. День 5 В Шеки вы насладитесь спокойной атмосферой этого города, а ещё полюбуетесь его историческим наследием. Главная достопримечательность — очаровательный Дворец Шекинских ханов, украшенный венецианскими стёклами. Я объясню, как построили два этажа без единого гвоздя и какими товарами Шеки покорил итальянцев. В Ханском доме вы рассмотрите росписи и разгадаете, к чему отсылают их символы. После мы посетим старинный караван-сарай, сохранивший атмосферу средних веков. Вы узнаете, откуда здесь взялась люстра — подарок Папы Римского. А после мы отправимся в деревеньку Киш, где вы сможете понаблюдать за сельской жизнью азербайджанцев. Я покажу вам древнюю албанскую церковь, возведению в I веке, расскажу о религиозном разнообразии нашей страны и многие другие интересные истории об этом городе. День 6 Первая локация — село Нидж, где живут мусульмане и христиане. В селе есть 3 церкви и 2 мечети. Знакомимся с традициями местных жителей Удинцы. Поднимемся на вершину (спящая красавица) горы Туфандаг 1920 м. над уровнем моря. Также можем провести фотосессию в рыбном ресторане Caspian Fish. Вы насладитесь красотой горного озера Нохур. По вашему желанию можем заказать гастрономическую экскурсию по винному заводу Savalan в присутствии сомелье (с дегустацией). День 7 Шоппинг по Баку: посещение торгового центра и восточного рынка Зелёный базар. Трансфер до аэропорта (в зависимости от времени суток).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нагорный парк
  • Аллея Шахидов
  • Смотровая площадка
  • Ужин в ресторане Долма
  • Баку
  • Нефтяная вышка
  • Музей ковра
  • Маленькая Венеция
  • Центр Гейдара Алиева
  • Белый город
  • Парк победы
  • Торговый центр «Deniz Mall»
  • Самый большой бульвар в Европе
  • Старый город
  • Базарная площадь
  • Девичья башня
  • Дворец Ширваншахов
  • Мечети
  • Минареты
  • Караван-сараи
  • Музей миниатюрной книги
  • Часовня Варфоломея
  • Места, где снимали фильм «Бриллиантовая рука»
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Открытый музей в Гобустане
  • Петроглифы
  • Грязевые вулканы
  • Янардаг (огненная гора)
  • Атешгях (Зороастриский храм огней)
  • Город Шемахы
  • Мавзолей ДириБаба
  • Пятничная мечеть 743 года постройки
  • Винный завод Мейсяри
  • Ферма альпак
  • Подвесной мост через реку длиной 84 высотой 29 метра
  • Село Горный Лагич
  • Город Шеки
  • Дворец Шекинского хана
  • Караван-сарай
  • Цех по изготовлению шекинской пахлавы
  • Шёлковая фабрика
  • Село Киш
  • Албанская православная церковь
  • Город Габала
  • Село Нич (церковь XIIV века)
  • Водопад Семь красавиц
  • Горное озеро Нохур
  • Канатная дорога
  • Винный завод Savalan
  • Восточный рынок Яшыл Базар (Зелёный рынок)
  • Торговый центр Дениз молл
  • Торговый центр Гянджлик молл
  • Торговый центр Порт Баку
  • Торговый центр Садарак (оптовый рынок)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Wi-Fi
  • Бутилированная вода и салфетки
  • Чаепитие и кутабы (1 раз)
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Билеты в музей и мавзолей
  • Билеты на ферму альпак - $20 (по желанию)
  • Оплата дегустации вин
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Баку: гостиница, аэропорт и т.д. (где вам угодно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

