Мы исследуем улицы Баку и заглянем в Ичери-Шехер, осмотрим горящую гору Янардаг и побываем в храме огнепоклонников Атешгях.
Посетим знаменитый заповедник «Гобустан» и погрузимся в древность, а в свободный день у вас будет возможность самостоятельно изучить интересные локации.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях на выбор: Du Port 2* / Grand Midway 3* / Molokan Inn 4* / Landmark 4+* или аналогичных. Стоимость тура зависит от отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).
*Фото взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прогулка по Баку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Природное чудо - гора Янардаг, храм Атешгях
Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку. Вы сможете отпраздновать Новый год в выбранном заранее ресторане.
Свободный день
В этот день экскурсии не запланированы, поэтому вы сможете составить досуг самостоятельно.
Гобустан и первая нефтевышка
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$350
|Отель 3*
|$390
|Отель 4*
|$450
|Отель 4+*
|$530
|Отель 2* (1-местное)
|$430
|Отель 3* (1-местное)
|$510
|Отель 4* (1-местное)
|$630
|Отель 4+* (1-местное)
|$770
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Питание вне программы
- 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании)
- Встреча Нового года в ресторане (бронируется заранее)