Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей

Погулять по контрастной столице, увидеть Янардаг и посетить заповедник «Гобустан»
Едем в Азербайджан наслаждаться праздничной атмосферой и знакомиться с главными достопримечательностями.

Мы исследуем улицы Баку и заглянем в Ичери-Шехер, осмотрим горящую гору Янардаг и побываем в храме огнепоклонников Атешгях.

Посетим знаменитый заповедник «Гобустан» и погрузимся в древность, а в свободный день у вас будет возможность самостоятельно изучить интересные локации.
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях на выбор: Du Port 2* / Grand Midway 3* / Molokan Inn 4* / Landmark 4+* или аналогичных. Стоимость тура зависит от отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).

*Фото взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Баку

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Затем отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по Баку
2 день

Природное чудо - гора Янардаг, храм Атешгях

Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку. Вы сможете отпраздновать Новый год в выбранном заранее ресторане.

Природное чудо - гора Янардаг, храм АтешгяхПриродное чудо - гора Янардаг, храм АтешгяхПриродное чудо - гора Янардаг, храм АтешгяхПриродное чудо - гора Янардаг, храм Атешгях
3 день

Свободный день

В этот день экскурсии не запланированы, поэтому вы сможете составить досуг самостоятельно.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Гобустан и первая нефтевышка

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны, и увидите первую нефтевышку.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Гобустан и первая нефтевышкаГобустан и первая нефтевышкаГобустан и первая нефтевышкаГобустан и первая нефтевышка
5 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$350
Отель 3*$390
Отель 4*$450
Отель 4+*$530
Отель 2* (1-местное)$430
Отель 3* (1-местное)$510
Отель 4* (1-местное)$630
Отель 4+* (1-местное)$770
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании)
  • Встреча Нового года в ресторане (бронируется заранее)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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