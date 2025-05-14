Вы исследуете Ичери-шехер, узнаете легенды Девичьей башни, прогуляетесь по современной набережной с видом на башни Пламени.
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Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Не входит в стоимость, но мы поможем подобрать комфортный вариант.
Питание. Оплачивается отдельно. В стоимость входит только дегустация чёрной икры.
Транспорт. Будем передвигаться на автомобилях марок Honda Civic, Nissan X-Trail. Вмещает до 4-х пассажиров.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Виза. Не нужна.
Тур проводится ежедневно. При желании можно увеличить количество участников, стоимость уточняйте.
Программа тура по дням
Баку: достопримечательности Ичери-шехер, центр Гейдара Алиева, дворец Исмаилия и Яшыл базар
Сегодня изучаем столицу Азербайджана — удивительный Баку! Во время прогулки мы погрузимся в историю Старого города. Узнаем, как по приказу Ширваншаха Ахситана I в 12 веке столицу перенесли из Шемахи в Баку после землетрясения, когда была возведена первая крепостная стена и появились Парные ворота. Услышим о попытке генерала Матюшкина взять город по приказу Петра I. Побываем на местах съёмок «Бриллиантовой руки», узнаем легенды Девичьей башни, осмотрим средневековые хамамы, караван-сараи, мечети. Без посещения осмотрим дворец Ширваншахов, а затем зайдём в уникальный Музей миниатюрной книги, где хранятся томики размером 3×3 см.
Затем отправимся к центру Гейдара Алиева, созданному знаменитым архитектором Захой Хадид (осмотр без посещения). Узнаем историю дворца Исмаилия, построенного меценатом Ага-Мусой Нагиевым в память о сыне Исмаиле. Прогуливаясь по набережной, увидим Музей ковра, Международный центр мугама, Колесо обозрения, Малую Венецию. На фуникулёре поднимемся к смотровой площадке с видом на город и к Пламенным башням — символу Баку, который в ночное время переливается огнями.
Побываем на Яшыл базаре или Зелёном рынке, а ещё увидим здания эпохи нефтяного бума конца.
По желанию сможем сделать перерыв на обед в одном из ресторанов национальной кухни.
Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы, Биби-Эйбат, храм Атешгях и первая нефтяная вышка
Отправляемся исследовать Апшеронский полуостров. Наша первая точка — Гобустанский заповедник, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились более 6000 наскальных рисунков — петроглифов. Мы увидим древние пещеры и курганы, где когда-то жили и хоронили своих близких люди прошлого.
Далее — грязевые вулканы. Эти уникальные природные явления расположены всего в 60 км от Баку. В регионе сосредоточено более 400 вулканов. Мы доберёмся до них на внедорожнике и увидим, как при извержении грязи выделяется метан, который иногда воспламеняется.
Продолжим нашу экскурсию у мечети-усыпальницы Биби-Эйбат, построенной в 13 веке и восстановленной в 20 веке. Это один из главных центров паломничества мусульман, связанный с потомками пророка Мухаммеда.
После этого посетим место, где в 1846 году была пробурена первая в мире нефтяная скважина. Этот деревянный объект — памятник началу нефтяной эпохи.
Завершим экскурсию посещением храма огня Атешгях. Он привлекал зороастрийцев, сикхов и индуистов.
Янардаг, Масазыргёль, Радужные горы, Бешбармаг и дегустация икры
Заключительный день путешествия начнём с горящей горы Янардаг — уникального природного феномена. Вечный огонь, пылающий благодаря природному газу, стал символом Азербайджана.
Далее посетим розовое озеро Масазыргёль. Цвет водоёма обусловлен особенными водорослями, производящими каротиноиды. Воды богаты солью, из-за чего его сравнивают с Мёртвым морем.
Следующая остановка — Радужные горы. Местные пейзажи напоминают марсианские: разноцветные осадочные слои, образовавшиеся миллионы лет назад, создают яркие полосатые узоры.
Мы также поднимемся на священную гору Бешбармаг высотой 600 м, известную как место паломничества и ориентир на Шёлковом пути. С вершины открываются потрясающие виды на Каспийское море. Здесь мы заварим чай из семи трав, загадаем желание и насладимся сладостями.
Завершим тур дегустацией чёрной икры. Вы сможете попробовать осетровую икру и при желании приобрести её. По пути сделаем перерыв на обед в рыбном ресторане.
После насыщенного дня отвезём вас в отель. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до места проживания в Баку
- Трансфер по маршруту (до 4-х пассажиров)
- Услуги гида-водителя
- Экскурсии
- Дегустация чёрной икры
- Бутилированная вода
- Интернет
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи - $20 за человека
- Подъём к грязевым вулканам на внедорожнике - $20 за группу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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