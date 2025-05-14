Сегодня изучаем столицу Азербайджана — удивительный Баку! Во время прогулки мы погрузимся в историю Старого города. Узнаем, как по приказу Ширваншаха Ахситана I в 12 веке столицу перенесли из Шемахи в Баку после землетрясения, когда была возведена первая крепостная стена и появились Парные ворота. Услышим о попытке генерала Матюшкина взять город по приказу Петра I. Побываем на местах съёмок «Бриллиантовой руки», узнаем легенды Девичьей башни, осмотрим средневековые хамамы, караван-сараи, мечети. Без посещения осмотрим дворец Ширваншахов, а затем зайдём в уникальный Музей миниатюрной книги, где хранятся томики размером 3×3 см.

Затем отправимся к центру Гейдара Алиева, созданному знаменитым архитектором Захой Хадид (осмотр без посещения). Узнаем историю дворца Исмаилия, построенного меценатом Ага-Мусой Нагиевым в память о сыне Исмаиле. Прогуливаясь по набережной, увидим Музей ковра, Международный центр мугама, Колесо обозрения, Малую Венецию. На фуникулёре поднимемся к смотровой площадке с видом на город и к Пламенным башням — символу Баку, который в ночное время переливается огнями.

Побываем на Яшыл базаре или Зелёном рынке, а ещё увидим здания эпохи нефтяного бума конца.

По желанию сможем сделать перерыв на обед в одном из ресторанов национальной кухни.