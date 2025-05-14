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Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану

Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Добро пожаловать в Азербайджан — страну, где прошлое и будущее переплетаются, словно узоры на ковре.

Вы исследуете Ичери-шехер, узнаете легенды Девичьей башни, прогуляетесь по современной набережной с видом на башни Пламени.

Вас
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ждут величественные Радужные горы, загадочная горящая гора Янардаг и уникальное розовое озеро Масазыргёль. Посетим храм огнепоклонников Атешгях и заглянем в заповедник «Гобустан», чтобы увидеть петроглифы. Выпьем чай на горе Бешбармаг и насладимся видом Каспия.

5
2 отзыва
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Ближайшие даты:
3
июл4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл9
июл
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Не входит в стоимость, но мы поможем подобрать комфортный вариант.

Питание. Оплачивается отдельно. В стоимость входит только дегустация чёрной икры.

Транспорт. Будем передвигаться на автомобилях марок Honda Civic, Nissan X-Trail. Вмещает до 4-х пассажиров.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Виза. Не нужна.

Тур проводится ежедневно. При желании можно увеличить количество участников, стоимость уточняйте.

Программа тура по дням

1 день

Баку: достопримечательности Ичери-шехер, центр Гейдара Алиева, дворец Исмаилия и Яшыл базар

Сегодня изучаем столицу Азербайджана — удивительный Баку! Во время прогулки мы погрузимся в историю Старого города. Узнаем, как по приказу Ширваншаха Ахситана I в 12 веке столицу перенесли из Шемахи в Баку после землетрясения, когда была возведена первая крепостная стена и появились Парные ворота. Услышим о попытке генерала Матюшкина взять город по приказу Петра I. Побываем на местах съёмок «Бриллиантовой руки», узнаем легенды Девичьей башни, осмотрим средневековые хамамы, караван-сараи, мечети. Без посещения осмотрим дворец Ширваншахов, а затем зайдём в уникальный Музей миниатюрной книги, где хранятся томики размером 3×3 см.

Затем отправимся к центру Гейдара Алиева, созданному знаменитым архитектором Захой Хадид (осмотр без посещения). Узнаем историю дворца Исмаилия, построенного меценатом Ага-Мусой Нагиевым в память о сыне Исмаиле. Прогуливаясь по набережной, увидим Музей ковра, Международный центр мугама, Колесо обозрения, Малую Венецию. На фуникулёре поднимемся к смотровой площадке с видом на город и к Пламенным башням — символу Баку, который в ночное время переливается огнями.

Побываем на Яшыл базаре или Зелёном рынке, а ещё увидим здания эпохи нефтяного бума конца.

По желанию сможем сделать перерыв на обед в одном из ресторанов национальной кухни.

Баку: достопримечательности Ичери-шехер, центр Гейдара Алиева, дворец Исмаилия и Яшыл базарБаку: достопримечательности Ичери-шехер, центр Гейдара Алиева, дворец Исмаилия и Яшыл базарБаку: достопримечательности Ичери-шехер, центр Гейдара Алиева, дворец Исмаилия и Яшыл базарБаку: достопримечательности Ичери-шехер, центр Гейдара Алиева, дворец Исмаилия и Яшыл базар
2 день

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы, Биби-Эйбат, храм Атешгях и первая нефтяная вышка

Отправляемся исследовать Апшеронский полуостров. Наша первая точка — Гобустанский заповедник, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились более 6000 наскальных рисунков — петроглифов. Мы увидим древние пещеры и курганы, где когда-то жили и хоронили своих близких люди прошлого.

Далее — грязевые вулканы. Эти уникальные природные явления расположены всего в 60 км от Баку. В регионе сосредоточено более 400 вулканов. Мы доберёмся до них на внедорожнике и увидим, как при извержении грязи выделяется метан, который иногда воспламеняется.

Продолжим нашу экскурсию у мечети-усыпальницы Биби-Эйбат, построенной в 13 веке и восстановленной в 20 веке. Это один из главных центров паломничества мусульман, связанный с потомками пророка Мухаммеда.

После этого посетим место, где в 1846 году была пробурена первая в мире нефтяная скважина. Этот деревянный объект — памятник началу нефтяной эпохи.

Завершим экскурсию посещением храма огня Атешгях. Он привлекал зороастрийцев, сикхов и индуистов.

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы, Биби-Эйбат, храм Атешгях и первая нефтяная вышкаЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы, Биби-Эйбат, храм Атешгях и первая нефтяная вышкаЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы, Биби-Эйбат, храм Атешгях и первая нефтяная вышкаЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы, Биби-Эйбат, храм Атешгях и первая нефтяная вышка
3 день

Янардаг, Масазыргёль, Радужные горы, Бешбармаг и дегустация икры

Заключительный день путешествия начнём с горящей горы Янардаг — уникального природного феномена. Вечный огонь, пылающий благодаря природному газу, стал символом Азербайджана.

Далее посетим розовое озеро Масазыргёль. Цвет водоёма обусловлен особенными водорослями, производящими каротиноиды. Воды богаты солью, из-за чего его сравнивают с Мёртвым морем.

Следующая остановка — Радужные горы. Местные пейзажи напоминают марсианские: разноцветные осадочные слои, образовавшиеся миллионы лет назад, создают яркие полосатые узоры.

Мы также поднимемся на священную гору Бешбармаг высотой 600 м, известную как место паломничества и ориентир на Шёлковом пути. С вершины открываются потрясающие виды на Каспийское море. Здесь мы заварим чай из семи трав, загадаем желание и насладимся сладостями.

Завершим тур дегустацией чёрной икры. Вы сможете попробовать осетровую икру и при желании приобрести её. По пути сделаем перерыв на обед в рыбном ресторане.

После насыщенного дня отвезём вас в отель. До новых встреч!

Янардаг, Масазыргёль, Радужные горы, Бешбармаг и дегустация икрыЯнардаг, Масазыргёль, Радужные горы, Бешбармаг и дегустация икрыЯнардаг, Масазыргёль, Радужные горы, Бешбармаг и дегустация икрыЯнардаг, Масазыргёль, Радужные горы, Бешбармаг и дегустация икры

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места проживания в Баку
  • Трансфер по маршруту (до 4-х пассажиров)
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсии
  • Дегустация чёрной икры
  • Бутилированная вода
  • Интернет
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи - $20 за человека
  • Подъём к грязевым вулканам на внедорожнике - $20 за группу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённости
Завершение: Баку, место вашего проживания, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
14 мая 2025
Если сомневаетесь- не сомневайтесь! И сам Турал, и его команда гидов (обзорную по Баку мне проводил Маис) сделают ваше пребывание в Азербайджане однозначно прекрасным.
Для меня особенно ценен подход Турала и
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Маиса, который состоит не в формальной отработке заказа с провозом по указанным точкам, а в глубоком погружении в историю и культуру в сочетании с заботой о каждом госте.
Хотите красивые фотографии - они точно будут. Хотите получить достаточно информации - тоже будет!
Большое спасибо, если еще приеду в Азербайджан, то точно обращусь для организации поездки по новым маршрутам.

Юлия
9 апр 2025
Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно, комфортно! Сам тур очень насыщенный, все без исключения стоит посмотреть. Орхан помогал нам во всём, о чем мы просили, стал нам близким другом! Спасибо за открытие Азербайджана!
Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно,Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно,Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно,Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно,Три дня мы провели в Баку и окрестностях в сопровождении Орхана. Это было прекрасно: весело, интересно,

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