Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур

Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Вас ждёт насыщенный и увлекательный тур по Азербайджану.

Начнём погружение в культуру и историю страны с Апшеронского полуострова: погуляем по Баку, любуясь его контрастами, увидим горящую гору Янардаг, храм Атешгях, грязевые
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вулканы и даже нефтяные скважины, а ещё заглянем в замок Рамана и осмотрим мечеть Биби-Эйбат.

В Габалинском районе насладимся природными достопримечательностями — водопадом «7 красавиц» и озером Нохур.

Мы также посетим горнолыжный комплекс «Туфандаг» и прокатимся по канатной дороге, которая увезёт нас прямо к горному пику.

Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. Двухместное размещение в отеле «Rusel Park», 4*.
Фото взяты с сайта отеля.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Баку! Прибытие и прогулка по вечернему городу

Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу, утопающему в вечерних огнях. Пройдёмся по набережной, посетим Нагорный парк, откуда открывается панорамный вид на столицу. Вы увидите, как светятся знаменитые Башни Пламени.

Добро пожаловать в Баку! Прибытие и прогулка по вечернему городуДобро пожаловать в Баку! Прибытие и прогулка по вечернему городуДобро пожаловать в Баку! Прибытие и прогулка по вечернему городуДобро пожаловать в Баку! Прибытие и прогулка по вечернему городу
2 день

Знакомство со столицей: «Малая Венеция», Музей ковра и Ичери-шехер

После завтрака идём гулять по колоритному Баку. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.

Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».

Знакомство со столицей: «Малая Венеция», Музей ковра и Ичери-шехерЗнакомство со столицей: «Малая Венеция», Музей ковра и Ичери-шехерЗнакомство со столицей: «Малая Венеция», Музей ковра и Ичери-шехерЗнакомство со столицей: «Малая Венеция», Музей ковра и Ичери-шехер
3 день

Археологический заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат

Утром выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом. Вы увидите древние стоянки и множество петроглифов.

Затем переместимся на территорию, где находятся грязевые вулканы. Их происхождение связано с нефтегазовыми месторождениями. Завершим экскурсионную программу у Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке. Комплекс включает в себя усыпальницы прямых потомков пророка Мухаммеда.

Археологический заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатАрхеологический заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатАрхеологический заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-ЭйбатАрхеологический заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат
4 день

Заповедник «Гала»: погружение в древность

Сегодня мы посетим ещё один интересный заповедник. Комплекс «Гала» даёт возможность познакомиться с древним бытом азербайджанцев. Вы осмотрите жилища и домашнюю утварь, а ещё наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры. На территории также находятся мини-зоопарк и Музей антиквариата.

После этого вернёмся в Баку.

Заповедник «Гала»: погружение в древностьЗаповедник «Гала»: погружение в древностьЗаповедник «Гала»: погружение в древностьЗаповедник «Гала»: погружение в древность
5 день

Огни Апшерона и Центр Гейдара Алиева

В этот день сначала посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.

Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.

По возвращении в Баку посетим Центр Гейдара Алиева, где вы погрузитесь в культуру и историю страны: вы увидите национальные костюмы, бытовую утварь и шедевры ковроткачества.

Огни Апшерона и Центр Гейдара АлиеваОгни Апшерона и Центр Гейдара АлиеваОгни Апшерона и Центр Гейдара АлиеваОгни Апшерона и Центр Гейдара Алиева
6 день

Габала: водопад "7 красавиц", озеро Нохур и горнолыжный комплекс "Туфандаг"

Сегодня едем в Габалинский район. Первым делом осмотрим семиступенчатый водопад «7 красавиц», а после полюбуемся озером Нохур, расположенным среди гор.

Затем вас ждёт горнолыжный комплекс «Туфандаг», где по канатной дороге мы поднимемся к вершине одноимённой горы.

Габала: водопад "7 красавиц", озеро Нохур и горнолыжный комплекс "Туфандаг"Габала: водопад "7 красавиц", озеро Нохур и горнолыжный комплекс "Туфандаг"Габала: водопад "7 красавиц", озеро Нохур и горнолыжный комплекс "Туфандаг"Габала: водопад "7 красавиц", озеро Нохур и горнолыжный комплекс "Туфандаг"
7 день

Окончание тура

Перед отъездом вы сможете посетить «Зелёный рынок» или Яшил базар. Специи, фрукты, овощи и национальные сладости — от разнообразия разбегаются глаза.

Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!
Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты
  • Стоимость тура за 1 человека составит $475. Тур состоится при количестве участников от 1 человека
  • Мы подберём для вас любые комфортные даты
  • Возможно увеличение количества участников до 20 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнардагПопулярные местаГобустанВыездныеВсе турыМечеть Биби-ЭйбатСвятые места7-дневные турыАтешгяхПрирода и пейзажиЗаповедникиАпшеронГабала

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