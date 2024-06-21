Начнём погружение в культуру и историю страны с Апшеронского полуострова: погуляем по Баку, любуясь его контрастами, увидим горящую гору Янардаг, храм Атешгях, грязевые
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Rusel Park», 4*.
Фото взяты с сайта отеля.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Баку! Прибытие и прогулка по вечернему городу
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель заселяться. После этого отправимся на прогулку по городу, утопающему в вечерних огнях. Пройдёмся по набережной, посетим Нагорный парк, откуда открывается панорамный вид на столицу. Вы увидите, как светятся знаменитые Башни Пламени.
Знакомство со столицей: «Малая Венеция», Музей ковра и Ичери-шехер
После завтрака идём гулять по колоритному Баку. Осмотрим удивительную «Малую Венецию» — систему прогулочных водных каналов. Желающие смогут посетить Музей Ковра, где собрана самая большая коллекция ковров в мире, а также здесь представлены изделия из керамики и металла, ювелирные работы бронзового века.
Далее побываем в Ичери-шехер. Здесь сосредоточены, пожалуй, самые известные памятники архитектуры столицы. Вы увидите Девичью башню и караван-сараи. Именно на улицах старого города проходили съёмки фильма «Бриллиантовая рука».
Археологический заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и мечеть Биби-Эйбат
Утром выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом. Вы увидите древние стоянки и множество петроглифов.
Затем переместимся на территорию, где находятся грязевые вулканы. Их происхождение связано с нефтегазовыми месторождениями. Завершим экскурсионную программу у Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Эта шиитская мечеть, согласно историкам, была первоначально построена в 13 веке. Комплекс включает в себя усыпальницы прямых потомков пророка Мухаммеда.
Заповедник «Гала»: погружение в древность
Сегодня мы посетим ещё один интересный заповедник. Комплекс «Гала» даёт возможность познакомиться с древним бытом азербайджанцев. Вы осмотрите жилища и домашнюю утварь, а ещё наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры. На территории также находятся мини-зоопарк и Музей антиквариата.
После этого вернёмся в Баку.
Огни Апшерона и Центр Гейдара Алиева
В этот день сначала посетим храм Атешгях, возведённый последователями зороастризма. После этого осмотрим замок Рамана, построенный в 14 веке по приказу Ширваншахов. Заедем на нефтяные скважины.
Также вы понаблюдаете за пламенем горы Янардаг. Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира. Горение легко объясняется химическими процессами, но все-таки эта достопримечательность производит неизгладимое впечатление.
По возвращении в Баку посетим Центр Гейдара Алиева, где вы погрузитесь в культуру и историю страны: вы увидите национальные костюмы, бытовую утварь и шедевры ковроткачества.
Габала: водопад "7 красавиц", озеро Нохур и горнолыжный комплекс "Туфандаг"
Сегодня едем в Габалинский район. Первым делом осмотрим семиступенчатый водопад «7 красавиц», а после полюбуемся озером Нохур, расположенным среди гор.
Затем вас ждёт горнолыжный комплекс «Туфандаг», где по канатной дороге мы поднимемся к вершине одноимённой горы.
Окончание тура
Перед отъездом вы сможете посетить «Зелёный рынок» или Яшил базар. Специи, фрукты, овощи и национальные сладости — от разнообразия разбегаются глаза.Затем мы доставим вас в аэропорт, где и завершится наш тур. До новых встреч!
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты
- Стоимость тура за 1 человека составит $475. Тур состоится при количестве участников от 1 человека
- Мы подберём для вас любые комфортные даты
- Возможно увеличение количества участников до 20 человек