Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Будем перемещаться по маршруту на комфортном транспорте и без лишней суеты осматривать достопримечательности.
На фуникулёре «Туфандаг» с высоты птичьего полёта полюбуемся природой, узнаем историю албанской церкви в деревне Киш и закупимся изделиями из меди в селе Лагич. Желающие прокатятся на катамаране по озеру Нохур или устроят конную прогулку. Присоединяйтесь!
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Описание
Организационные детали
Мы забираем вас от места вашего проживания в Баку на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость, но мы угостим вас гранатовым вином и сыром.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Достопримечательности Шемахи, Исмаиллы и Габалы
Добро пожаловать с гостеприимный Азербайджан! Начинаем наше путешествие с поездки в город Шемаха — на родину Шамаханской царицы. Первым делом посетим мавзолей Дири Баба, расположенный на отвесной скале. Затем осмотрим древнюю Джума-мечеть, построенную Абу Муслимом в 743 году. Здание реконструировано, так как пострадало в результате землетрясения в XX веке. По пути сделаем остановку на винодельне «Мейсари». Вы сможете погулять по территории и заводу, а также продегустировать местное вино (сообщите заранее о желании провести экскурсию по винодельне).
Затем переместимся в район Исмаиллы. Недалеко от него находится посёлок Лагич, славящийся производством медной посуды. Пройдёмся по улицам селения, а желающие смогут устроить фотосессию в национальный костюмах. После этого остановимся у подвесного моста и полюбуемся удивительными пейзажами.
Далее прикоснёмся к истории Габалы и побываем у озера Нохур. Возможно устроить прогулку на лошадях и катамаранах, чтобы по-настоящему насладиться атмосферой вокруг. Завершим сегодняшнюю программу посещением водопада «семь Красавиц», состоящего из 7 каскадов различных высот, и подъёмом на фуникулёре «Туфандаг».
Переезд в Шеки, где заселимся в гостиницу и переночуем.
Шеки: Дворец шекинских ханов и деревня Киш
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся исследовать красоты Шеки. Этот город был основан ещё в VIII веке до нашей эры. Сначала посетим знаменитый Дворец шекинских ханов с разноцветными витражами. На фасаде вы увидите росписи. Также осмотрим караван-сарай, сохранивший дух Средневековья.
После этого направимся в деревню Киш и погрузимся в сельскую жизнь азербайджанцев. Здесь находится древняя албанская церковь, возведённая в I веке. Поведую вам её историю и поделюсь другими интересными фактами о нашей стране.
Вот и подошёл к концу наш тур. Доставим вас до места проживания в Баку. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии
- Трансфер по маршруту
- Трансфер от/до места проживания в Баку
Что не входит в цену
- Перелёт до Азербайджана и обратно
- Проживание (от 80 до 160 манат)
- Питание
- Билет в музей (10 манат) и на канатную дорогу (22 маната)
- Если группа будет насчитывать больше 3-х человек, стоимость тура за 1 участника составит $ 188
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Лятиф выбрал нам уютную гостиницу и вечером угостил вкуснейшии гранатовым вином.
Мы посетили и водопады «семь красивиц» и поселок Шамахы. Попробовали местную кухню, Латиф был очень внимателен и учел все наши предпочтения!
Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать! Азербайджан прекрасен, спасибо Латифу за это путешествие, мы еще вернемся не раз!