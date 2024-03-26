Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур в Баку

Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича

5
3 отзыва
В этом путешествии вы отправитесь на родину Шемаханской царицы, восхититесь витражами Дворца шекинских ханов, посетите водопад «семь Красавиц» и просто получите удовольствие от красот Азербайджана.

Будем перемещаться по маршруту на комфортном транспорте и без лишней суеты осматривать достопримечательности.

На фуникулёре «Туфандаг» с высоты птичьего полёта полюбуемся природой, узнаем историю албанской церкви в деревне Киш и закупимся изделиями из меди в селе Лагич. Желающие прокатятся на катамаране по озеру Нохур или устроят конную прогулку. Присоединяйтесь!
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Ближайшие даты:
16
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18
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даты

Описание

Организационные детали

Мы забираем вас от места вашего проживания в Баку на комфортабельном автомобиле и доставляем обратно.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость, но мы угостим вас гранатовым вином и сыром.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Шемахи, Исмаиллы и Габалы

Добро пожаловать с гостеприимный Азербайджан! Начинаем наше путешествие с поездки в город Шемаха — на родину Шамаханской царицы. Первым делом посетим мавзолей Дири Баба, расположенный на отвесной скале. Затем осмотрим древнюю Джума-мечеть, построенную Абу Муслимом в 743 году. Здание реконструировано, так как пострадало в результате землетрясения в XX веке. По пути сделаем остановку на винодельне «Мейсари». Вы сможете погулять по территории и заводу, а также продегустировать местное вино (сообщите заранее о желании провести экскурсию по винодельне).

Затем переместимся в район Исмаиллы. Недалеко от него находится посёлок Лагич, славящийся производством медной посуды. Пройдёмся по улицам селения, а желающие смогут устроить фотосессию в национальный костюмах. После этого остановимся у подвесного моста и полюбуемся удивительными пейзажами.

Далее прикоснёмся к истории Габалы и побываем у озера Нохур. Возможно устроить прогулку на лошадях и катамаранах, чтобы по-настоящему насладиться атмосферой вокруг. Завершим сегодняшнюю программу посещением водопада «семь Красавиц», состоящего из 7 каскадов различных высот, и подъёмом на фуникулёре «Туфандаг».

Переезд в Шеки, где заселимся в гостиницу и переночуем.

Достопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и ГабалыДостопримечательности Шемахи, Исмаиллы и Габалы
2 день

Шеки: Дворец шекинских ханов и деревня Киш

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся исследовать красоты Шеки. Этот город был основан ещё в VIII веке до нашей эры. Сначала посетим знаменитый Дворец шекинских ханов с разноцветными витражами. На фасаде вы увидите росписи. Также осмотрим караван-сарай, сохранивший дух Средневековья.

После этого направимся в деревню Киш и погрузимся в сельскую жизнь азербайджанцев. Здесь находится древняя албанская церковь, возведённая в I веке. Поведую вам её историю и поделюсь другими интересными фактами о нашей стране.

Вот и подошёл к концу наш тур. Доставим вас до места проживания в Баку. До новых встреч!

Шеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня КишШеки: Дворец шекинских ханов и деревня Киш

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер от/до места проживания в Баку
Что не входит в цену
  • Перелёт до Азербайджана и обратно
  • Проживание (от 80 до 160 манат)
  • Питание
  • Билет в музей (10 манат) и на канатную дорогу (22 маната)
  • Если группа будет насчитывать больше 3-х человек, стоимость тура за 1 участника составит $ 188
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривается индивидуально
Завершение: Место вашего проживания в Баку, время зависит от времени окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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26 мар 2024
Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.
Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация,Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация,
Т
27 янв 2024
Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными видами и культурой этой страны! Мы выбрали себе в гида Латифа и ни разу не пожалели. Наш гид очень любит свою страну, прекрасно говорит по русски, аккуратный водитель. Мы посетили район Исмаил, город мастеров Лагыч, увидели и горы, Латиф отвез нас на канатную дорогу в Габале, виды захватывали дух, Латиф сделал нам крутые фотки.
Лятиф выбрал нам уютную гостиницу и вечером угостил вкуснейшии гранатовым вином.
Мы посетили и водопады «семь красивиц» и поселок Шамахы. Попробовали местную кухню, Латиф был очень внимателен и учел все наши предпочтения!
Сказать что мы в восторге, это ничего не сказать! Азербайджан прекрасен, спасибо Латифу за это путешествие, мы еще вернемся не раз!
Если вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекраснымиЕсли вы приехали в Азербайджан, то вы просто обязаны выехать за пределы Баку и насладалится прекрасными
Л
21 янв 2024
Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень аккуратно, что не типично для Баку. Наш пусть начался с виноградников, узнали много о истории азербайджанских вин и любовались видами на плантации. Потом мы поехали в старинный город мастеров - Лахыч, где поселили действующие медные мастерские. Ночевали мы в Шеки-сказочном город с ханскими дворцами и караван сараями😍 отель очень понравился, Латиф столько знает о своей стране, не возможно остановиться слушать! Спасибо Латифу за незабываемые впечатления, все советуем!! Обязательно еще вернемся
Хотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел оченьХотели бы поблагодарить Латиф за прекрасную экскурсию. Ездили с подругой и ее ребенкои, гид вел очень

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыШекиВыездныеПрирода и пейзажиГабалаВинодельни

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