Добро пожаловать с гостеприимный Азербайджан! Начинаем наше путешествие с поездки в город Шемаха — на родину Шамаханской царицы. Первым делом посетим мавзолей Дири Баба, расположенный на отвесной скале. Затем осмотрим древнюю Джума-мечеть, построенную Абу Муслимом в 743 году. Здание реконструировано, так как пострадало в результате землетрясения в XX веке. По пути сделаем остановку на винодельне «Мейсари». Вы сможете погулять по территории и заводу, а также продегустировать местное вино (сообщите заранее о желании провести экскурсию по винодельне).

Затем переместимся в район Исмаиллы. Недалеко от него находится посёлок Лагич, славящийся производством медной посуды. Пройдёмся по улицам селения, а желающие смогут устроить фотосессию в национальный костюмах. После этого остановимся у подвесного моста и полюбуемся удивительными пейзажами.

Далее прикоснёмся к истории Габалы и побываем у озера Нохур. Возможно устроить прогулку на лошадях и катамаранах, чтобы по-настоящему насладиться атмосферой вокруг. Завершим сегодняшнюю программу посещением водопада «семь Красавиц», состоящего из 7 каскадов различных высот, и подъёмом на фуникулёре «Туфандаг».

Переезд в Шеки, где заселимся в гостиницу и переночуем.