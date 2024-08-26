Индивидуальные экскурсии в Гяндже с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Гяндже на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Город-сокровище тайн: знакомимся с Гянджей
Пешая
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-сокровище тайн: знакомимся с Гянджей
За 1 день увидеть всё, чем богат город, на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
140 за всё до 4 чел.
Баку в деталях: старый и современный
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку в деталях: старый и современный
Начало: По месту вашего проживания или в черте города
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Архитектура и традиции: первые шаги в историческом центре Баку
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектура и традиции: первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    26 августа 2024
    Город-сокровище тайн: знакомимся с Гянджей
    Всё было интересно. Экскурсия очень понравилась, большое спасибо Гошгару.
  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Город-сокровище тайн: знакомимся с Гянджей
    Сегодня ездили с дочерью на экскурсию с гидом Гошгаром. Прекрасно организованный тур, побывали и на озере Гельгель, и в городе
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    Хелененхоф, и в Гяндже. Гошгар - очень знающий экскурсовод, внимательный, рассказывает увлекательно, прекрасно водит автомобиль. Весьма отзывчивый: организовал поездку максимально удобно и комфортно. Отвечал на все дополнительные вопросы. Мы остались очень довольны. Безусловно, рекомендуем этот тур и экскурсовода Гошгара. Гянджа раскрыла нам многие тайны. Незабываемые впечатления🤗

  • О
    Олег
    14 июля 2024
    Город-сокровище тайн: знакомимся с Гянджей
    Мы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзале, адаптировал весь маршрут так,
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    что бы успеть посмотреть максимальное количество достопримечательностей. Учитывая наши пожелания больше посмотреть природу и два озера вместо одного - мы спланировали маршрут и увидели прекраснейшее озеро Maralgöl, которое стоило всего этого маршрута. Отдельное спасибо за комфортное аккуратное вождение по серпантинам и место для обеда с прекрасным видом и бюджетными ценами на местную кухню. Вечером Гошгар вернул нас на вокзал и проводил! Самостоятельно мы бы не успели бы осмотреть город и красоты этого региона, 100% рекомендуем гида!

    Мы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзалеМы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзале

Ответы на вопросы от путешественников по Гяндже в категории «Индивидуальные»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город-сокровище тайн: знакомимся с Гянджей
  2. Баку в деталях: старый и современный
  3. Архитектура и традиции: первые шаги в историческом центре Баку
Сколько стоит экскурсия по Гяндже в октябре 2024
Сейчас в Гяндже в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 140. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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