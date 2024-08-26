4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-сокровище тайн: знакомимся с Гянджей
За 1 день увидеть всё, чем богат город, на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку в деталях: старый и современный
Начало: По месту вашего проживания или в черте города
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектура и традиции: первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей26 августа 2024Всё было интересно. Экскурсия очень понравилась, большое спасибо Гошгару.
- ЕЕлена4 августа 2024Сегодня ездили с дочерью на экскурсию с гидом Гошгаром. Прекрасно организованный тур, побывали и на озере Гельгель, и в городе
- ООлег14 июля 2024Мы приезжали в город на 1 день на экспрессе с Баку. Гошгар встретил нас на вокзале, адаптировал весь маршрут так,
Ответы на вопросы от путешественников по Гяндже в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гяндже
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гяндже в октябре 2024
Сейчас в Гяндже в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 140. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Гяндже? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке