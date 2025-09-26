Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Этот регион известен своими влажными субтропиками, где произрастают железное дерево, чай, киви и мандарины. Ленкорань славится не только природой, но и культурными памятниками. Посетите Дом Мирахмад хана и Ленкоранскую крепость, а также насладитесь местной кухней. Здесь же можно увидеть розовых фламинго и уникальные реликтовые леса. Ленкорань - это место, где история и природа создают неповторимую атмосферу На юге Азербайджана, в Ленкорани, царит настоящий цитрусовый рай.Этот регион известен своими влажными субтропиками, где произрастают железное дерево, чай, киви и мандарины. Ленкорань славится не только природой, но и культурными 5 причин купить эту экскурсию 🌿 Уникальная природа

🏰 Исторические памятники

🍊 Цитрусовые плантации

🌊 Побережье Каспия

🍽️ Неповторимая кухня Лучшее время для посещения янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Лучшее время для посещения Ленкорани - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа раскрывается во всей красе. В это время можно насладиться тёплым морем и увидеть все достопримечательности. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на более прохладную погоду, можно насладиться спокойствием и уединением. Сейчас сентябрь — это идеальное время.

Что можно увидеть Дом Мирахмад хана

Ленкоранская крепость

Гирканский Национальный Парк

Описание экскурсии Ленкорань В юго-восточной части Азербайджана, на побережье Каспийского моря расположен один из красивейших и древнейших городов республики — Ленкорань. Для туризма здесь есть все. И тёплое море с уникальным и целительным черным кварцевым песком. Горы, покрытые реликтовыми лесами. Реки и водопады. А также плантации, на которых выращивают чай, киви, лимоны, мандарины. А кухня этого региона просто неповторима. Что вас ждет: Путь в Ленкорань по новой благоустроенной дороге займет у нас примерно 3 часа. Приехав в Ленкорань мы прогуляемся по берегу Каспия, который отличается здесь своим черным песком из-за своего вулканического происхождения. Затем мы посетим городские достопримечательности. Дом Мирахмад хана Прямо в центре города находится Дом Мирахмад хана. Дворец этот был построен в 1913 году. Примечательно, что архитекторами здания были французы, что не помешало применить при его постройке все мастерство и красоту восточного зодчества. Хан-Эви (Ханский дом) был выстроен в три этажа и стал первым многоэтажным городским зданием. История ханского дома довольно интересна и насыщена событиями. Мирахмад хан заказал построить дворец для своей жены Тугры, в честь ее победы в конкурсе красавиц Закавказья. Ленкоранская крепость Одним из символов города является Ленкоранская крепость, построенная в XVIII веке, во времена Талышского ханства. В былые времена это укрепление выглядело неприступным, это была главная ханская крепость с двумя оборонительными башнями, крепкими стенами с зубчатыми краями и глубоким рвом, который при необходимости заполняли водой. На сегодняшний день сохранились фрагменты крепости, а также две старинные мечети, построенные на ее территории и до сих пор не утратившие культовой привлекательности среди мусульман. Также мы увидим действующий маяк. Башня маяка является, по сути, частью Ленкоранской крепости и была построена одновременно вместе со всеми крепостными сооружениями. Во времена Российской Империи башня была достроена и стала использоваться в качестве маяка. Гирканский Национальный Парк Мы увидим поля, где выращивают чай, лимоны, киви. Затем мы отведаем уникальное блюдо местной кухни «Левенги», которое готовят в основном из рыбы и курицы, со специальной начинкой. После обеда мы посетим Гирканский Национальный Парк. В нём Вы сможете увидеть различные экзотические растения, животных и просто отдохнуть на свежем воздухе. На территории парка находится Ханбулан который называют по-разному: рекой, озером, водохранилищем. Здесь вы сможете попробовать настоящий Ленкораньский чай.

