На юге Азербайджана, в Ленкорани, царит настоящий цитрусовый рай.
Этот регион известен своими влажными субтропиками, где произрастают железное дерево, чай, киви и мандарины. Ленкорань славится не только природой, но и культурными
Этот регион известен своими влажными субтропиками, где произрастают железное дерево, чай, киви и мандарины. Ленкорань славится не только природой, но и культурными
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная природа
- 🏰 Исторические памятники
- 🍊 Цитрусовые плантации
- 🌊 Побережье Каспия
- 🍽️ Неповторимая кухня
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ленкорани - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа раскрывается во всей красе. В это время можно насладиться тёплым морем и увидеть все достопримечательности. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на более прохладную погоду, можно насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Дом Мирахмад хана
- Ленкоранская крепость
- Гирканский Национальный Парк
Описание экскурсииЛенкорань В юго-восточной части Азербайджана, на побережье Каспийского моря расположен один из красивейших и древнейших городов республики — Ленкорань. Для туризма здесь есть все. И тёплое море с уникальным и целительным черным кварцевым песком. Горы, покрытые реликтовыми лесами. Реки и водопады. А также плантации, на которых выращивают чай, киви, лимоны, мандарины. А кухня этого региона просто неповторима. Что вас ждет: Путь в Ленкорань по новой благоустроенной дороге займет у нас примерно 3 часа. Приехав в Ленкорань мы прогуляемся по берегу Каспия, который отличается здесь своим черным песком из-за своего вулканического происхождения. Затем мы посетим городские достопримечательности. Дом Мирахмад хана Прямо в центре города находится Дом Мирахмад хана. Дворец этот был построен в 1913 году. Примечательно, что архитекторами здания были французы, что не помешало применить при его постройке все мастерство и красоту восточного зодчества. Хан-Эви (Ханский дом) был выстроен в три этажа и стал первым многоэтажным городским зданием. История ханского дома довольно интересна и насыщена событиями. Мирахмад хан заказал построить дворец для своей жены Тугры, в честь ее победы в конкурсе красавиц Закавказья. Ленкоранская крепость Одним из символов города является Ленкоранская крепость, построенная в XVIII веке, во времена Талышского ханства. В былые времена это укрепление выглядело неприступным, это была главная ханская крепость с двумя оборонительными башнями, крепкими стенами с зубчатыми краями и глубоким рвом, который при необходимости заполняли водой. На сегодняшний день сохранились фрагменты крепости, а также две старинные мечети, построенные на ее территории и до сих пор не утратившие культовой привлекательности среди мусульман. Также мы увидим действующий маяк. Башня маяка является, по сути, частью Ленкоранской крепости и была построена одновременно вместе со всеми крепостными сооружениями. Во времена Российской Империи башня была достроена и стала использоваться в качестве маяка. Гирканский Национальный Парк Мы увидим поля, где выращивают чай, лимоны, киви. Затем мы отведаем уникальное блюдо местной кухни «Левенги», которое готовят в основном из рыбы и курицы, со специальной начинкой. После обеда мы посетим Гирканский Национальный Парк. В нём Вы сможете увидеть различные экзотические растения, животных и просто отдохнуть на свежем воздухе. На территории парка находится Ханбулан который называют по-разному: рекой, озером, водохранилищем. Здесь вы сможете попробовать настоящий Ленкораньский чай.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ленкорань
- Ленкоранская крепость
- Гирканский Национальный Парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты
Место начала и завершения?
Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Ленкорани
-
35%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ленкорань
Погрузитесь в атмосферу Ленкорани, где каждый уголок дышит историей и природной красотой. Узнайте секреты региона и насладитесь его дарами
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
от €175
€269 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$200 за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Райский уголок Азербайджана: Ленкорань и Астара
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$189
$210 за всё до 7 чел.