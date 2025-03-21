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Ленкорань - это уникальное место, где сочетаются природные и исторические достопримечательности.



Путешественники смогут увидеть древние дворцы и крепости, насладиться видами на Каспийское море и посетить Гирканский национальный парк. Здесь растут уникальные растения, включая знаменитое «железное дерево».



Экскурсия также включает посещение цитрусовых садов и чайных плантаций, где можно попробовать настоящий азербайджанский чай. Этот тур - идеальный выбор для любителей природы и истории

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