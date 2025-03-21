Ленкорань - это уникальное место, где сочетаются природные и исторические достопримечательности.
Путешественники смогут увидеть древние дворцы и крепости, насладиться видами на Каспийское море и посетить Гирканский национальный парк. Здесь растут уникальные растения, включая знаменитое «железное дерево».
Экскурсия также включает посещение цитрусовых садов и чайных плантаций, где можно попробовать настоящий азербайджанский чай. Этот тур - идеальный выбор для любителей природы и истории
Путешественники смогут увидеть древние дворцы и крепости, насладиться видами на Каспийское море и посетить Гирканский национальный парк. Здесь растут уникальные растения, включая знаменитое «железное дерево».
Экскурсия также включает посещение цитрусовых садов и чайных плантаций, где можно попробовать настоящий азербайджанский чай. Этот тур - идеальный выбор для любителей природы и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🍊 Цитрусовые сады
- 🏰 Древние крепости
- 🌿 Гирканский национальный парк
- 🍵 Чайные плантации
- 🏞️ Вид на Каспийское море
Что можно увидеть
- Дворец Мирахмад хана
- Ленкоранская крепость
- Ленкоранский маяк
- Гирканский национальный парк
- Цитрусовые сады
- Чайные плантации
Описание экскурсииЛенкорань являясь портовым городом на берегу Каспийского моря известен своими цитрусовыми садами и чайными плантациями. А также тут можно встретить Парротию более известную как «железное дерево». Что вас ждет:• В ходе экскурсии мы посетим южное побережье Каспия, далее прогуляемся по городу. Во время прогулки посетим дворец Мирахмад хана построенный в 1913-ом году в честь любви для своей жены ввиду победы в конкурсе красавиц Закавказья.
- Следом отправимся в Ленкоранскую крепость построенную в XVIII веке в состав которого входили два базара: Большой и Малый и на территории которых были построены две мечети в начале ХХ века.
- Далее нас ждёт действующий Ленкоранский маяк, являющийся частью крепости с фонарным ссоружением высотой 2,9 м. расположенный на башне высотой 30,5 м.
- Во второй половине дня в продолжении экскурсии посетим Гирканский национальный парк расположенный на площади 43 га где растут более 1800 видов растений, включая эндeмические, редкие и вымирающие виды.
- Далее посетим цитрусовые сады, где сможем наглядно полюбоваться цитрусоывми деревьями и в зависимости от периода года можно самим собирать фрукты.
- Далее отправимся в чайные плантации чтоб наглядно увидеть как его выращивают и попробовать изысканный вкус настоящего азербайджанского чая.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Ханбулан
- Дворец Мирахмад хана
- Ленкоранская крепость
- Ленкоранский маяк
- Окружная тьюрма
- Гирканский национальный парк
- Цитрусовые сады
- Чайные плантации
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход на цитрусовые плантации, включая угощение чаем с домашним вареньем: 5 долларов за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завершение: Место окончания экскурсии у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Вход в цитрусовые сады
- А также обед не входят в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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