читать дальше

пройдёт в пути. Однако наш экскурсовод Рашад не давал нам скучать, рассказывал о местах, которые мы проезжали, о климате, флоре и фауне, о нефтяной промышленности и сельском хозяйстве. Говорил об исторических личностях и деятелях искусства. Первая остановка была у горного озера Ханбулан, где мы пообедали с видом на озеро. Чистый воздух и тишина создавали умиротворяющую атмосферу. Мы наслаждались местным блюдом из дикой птицы (камышницы), которое очень понравилось. Город Ленкорань поразил сочетанием современных домов и провинциальных порядков, когда вдоль дороги перемещались без сопровождения коровы, а вот тут и там можно было увидеть домашних животных. И, конечно же, субтропики: пальмы, зелёные деревья, зелёная трава и цветы. Мы посетили ханский дворец с интересной экспозицией, услышали историю города и о быте его жителей. Видели две башни - остатки крепости: в одной из них недействующий маяк, в другой - бывшая тюрьма на ремонте. Также увидели памятник местному герою ВОВ Асланову, и узнали о том, сколько азербайджанцев участвовало и погибло в войне, а также о количестве героев. Мы прогулялись по главной улице и сфотографировались у нескольких уличных памятников. Кроме того, побывали на диком берегу моря у местного рыбака, посетили мандариновый сад и чайную плантацию, увидели железное дерево и муршмулу, приобрели разные чайные наборы. На обратном пути вспоминали песни Р. Бейбутова и династию Магомаевых. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки. Мужу она очень понравилась. Рекомендуем эту экскурсию и нашего экскурсовода Рашада всем, кто хочет посетить удивительные и красивые места Азербайджана.