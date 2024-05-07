Город Ленкорань и Лерик — это субтропический рай на берегу Каспийского моря. Благодаря климату здесь растут чайные плантации, мандариновые сады, рисовые поля. Озеро Ханбулан придает особенную красу Ленкораню.
В городе до наших дней сохранились архитектурные достопримечательности: здание маяка, дом последнего Ленкоранского хана, Ленкоранская тюрьма. Водопад Бибиени покорит своей красатой Вас.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Ханбулан — горное озеро на Хребте Малового Кавказа, мы поднимемся к нему чтобы увидеть всю эту красоту. По дороге заглянем в мандариновые, апельсиновые, лимонные сады. Узнаем, как выращивают эти деревья и как собирают урожай. Увидим чайные плантации и выберем для себя и своих близких Ленкоранские чаи, которые богаты витаминами B,C,D,E и не встречаются в составе других чаев. Поедем на местном внедорожнике высоко в горы увидеть красавицу водопад Бибиени. Зимние дни из за не доступной дороги заменим бамбуковым садом в Ленкоране. Познакомимся с домом, построенным в 1913 году французским архитектором последнего Ленкоранского хана Мирахмедхана Талышинского. Дворец действует как музей и является первым трехэтажным домом в Ленкоране. Увидим здание Старого Маяка 18 века. Я расскажу об истории Ленкоранской тюрьмы и легенду, связывающую ее с личностью Сталина. Южная кухня Азербайджана знаменита своими особыми блюдами. Одна из них — лявянги, его с особым рецептом готовят в тандыре из рыбы, курицы и диких птиц. Очень вкусно, обязательно будем пробовать! Важная информация: Оденьте удобную обувь и возьмите головной уубор
Ежедневно в 09:00,10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Ханбулан
- Здание старого маяка
- Здание Ленкоранской тюрмы
- Лерик водопад Бибиёни
- Мандариновые сады
- Чайные плантации
- Серные ванны
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Такси на водопад 30 $, /nзимние дни водопад заменяем бамбуковым садом.
- Питание (от 10 $)
- Серные ванны 3$ на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приедем за Вами в адресс проживания
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00,10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Оденьте удобную обувь и возьмите головной уубор
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
7 мая 2024
Экскурсия с гидом Рамилем была замечательной! Несмотря на то, что мы уже не первый раз в Баку и посетили множество мест, Ленкоран был для нас новым открытием. Рамиль увлекательно и
А
Анна
7 янв 2024
Я заказала эту экскурсию для мужа, который родился в Ленкорани и очень хотел посетить город. Вместе с нами ехала вся семья: я, муж и дочка. Понимали, что значительная часть экскурсии
