Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Город Ленкорань — это субтропический рай на берегу Каспийского моря. Благодаря климату здесь растут чайные плантации, мандариновые сады, рисовые поля. Озеро Ханбулан придает особенную красу Ленкораню.



В городе до наших дней сохранились архитектурные достопримечательности: здание маяка, дом последнего Ленкоранского хана, Ленкоранская тюрьма.

Рашад Ваш гид в Ленкорани

Описание экскурсии Что вас ожидает: Ханбулан — горное озеро на Хребте Малового Кавказа, мы поднимемся к нему чтобы увидеть всю эту красоту. По дороге заглянем в мандариновые, апельсиновые, лимонные сады. Узнаем, как выращивают эти деревья и как собирают урожай. Увидим чайные плантации и выберем для себя и своих близких Ленкоранские чаи, которые богаты витаминами B,C,D,E и не встречаются в составе других чаев. Познакомимся с домом, построенным в 1913 году французским архитектором последнего Ленкоранского хана Мирахмедхана Талышинского. Дворец действует как музей и является первым трехэтажным домом в Ленкоране. Увидим здание Старого Маяка 18 века. Я расскажу об истории Ленкоранской тюрьмы и легенду, связывающую ее с личностью Сталина. Южная кухня Азербайджана знаменита своими особыми блюдами. Одна из них — лявянги, его с особым рецептом готовят в тандыре из рыбы, курицы и диких птиц. Очень вкусно, обязательно будем пробовать! Важная информация: Оденьте удобную обувь и возьмите головной уубор

