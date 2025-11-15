Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Ленкорань — идеальное место, чтобы сменить обстановку и погрузиться в атмосферу южного Азербайджана.



Мы прогуляемся по улочкам с платанами, увидим крепость, заедем на чайную плантацию и попробуем блюда с южным акцентом. Здесь море, горы и ароматный чай — всё в одном маршруте. Ленкорань влюбляет своей природой и неспешным ритмом жизни.

Описание экскурсии Эта экскурсия познакомит вас с Ленкоранью — уютным и тёплым городом у подножия Талышских гор. Мы увидим старинную Ленкоранскую крепость, пройдёмся по тенистым улочкам с платанами и узнаем, как здесь веками выращивали чай. Заглянем на чайную плантацию, где расскажу о местных традициях чаепития и тонкостях сбора. Вы насладитесь атмосферой юга: морской воздух, пышная зелень, неспешный ритм и доброжелательность местных жителей. В программе будет обед с блюдами южной кухни, где много специй, свежей зелени и ароматного чая. Эта поездка подойдёт тем, кто хочет отдохнуть, узнать новое и увидеть другой Азербайджан — тёплый, зелёный и гостеприимный.

