Ленкорань — идеальное место, чтобы сменить обстановку и погрузиться в атмосферу южного Азербайджана.
Мы прогуляемся по улочкам с платанами, увидим крепость, заедем на чайную плантацию и попробуем блюда с южным акцентом. Здесь море, горы и ароматный чай — всё в одном маршруте. Ленкорань влюбляет своей природой и неспешным ритмом жизни.
Мы прогуляемся по улочкам с платанами, увидим крепость, заедем на чайную плантацию и попробуем блюда с южным акцентом. Здесь море, горы и ароматный чай — всё в одном маршруте. Ленкорань влюбляет своей природой и неспешным ритмом жизни.
Описание экскурсииЭта экскурсия познакомит вас с Ленкоранью — уютным и тёплым городом у подножия Талышских гор. Мы увидим старинную Ленкоранскую крепость, пройдёмся по тенистым улочкам с платанами и узнаем, как здесь веками выращивали чай. Заглянем на чайную плантацию, где расскажу о местных традициях чаепития и тонкостях сбора. Вы насладитесь атмосферой юга: морской воздух, пышная зелень, неспешный ритм и доброжелательность местных жителей. В программе будет обед с блюдами южной кухни, где много специй, свежей зелени и ароматного чая. Эта поездка подойдёт тем, кто хочет отдохнуть, узнать новое и увидеть другой Азербайджан — тёплый, зелёный и гостеприимный.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, Аэропорт/Отель
Завершение: Г. Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Ленкорани
-
35%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ленкорань
Погрузитесь в атмосферу Ленкорани, где каждый уголок дышит историей и природной красотой. Узнайте секреты региона и насладитесь его дарами
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
от €175
€269 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ленкорань - субтропики Азербайджана. За цитрусами и к чайным плантациям
Начало: Начало экскурсии у отеля
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
$200 за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Ленкорань: южная жемчужина Азербайджана
Начало: Приедем за Вами в адресс проживания
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
$176
$220 за всё до 4 чел.