Фото Багамских островов

Хорошие фотографии Багамских островов в высоком разрешении

Фотографии Багамских островов — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Содружество Багамы
Голубая дыра Дина
Голубая дыра Дина
Где находятся Багамы
Где находятся Багамы
Пляж Treasure Cay
Пляж Treasure Cay
Грин-Тертл-Кей
Грин-Тертл-Кей
Дайвинг одно из лучших развлечений на острове Андрос
Дайвинг одно из лучших развлечений на острове Андрос
Частный остров Castaway Cay
Частный остров Castaway Cay
Обязательно посетите пляж Pink Sands
Обязательно посетите пляж Pink Sands
Будьте готовы к тому что в сезон на Багамах будет очень многолюдно
Будьте готовы к тому что в сезон на Багамах будет очень многолюдно
Невероятно прозрачная вода и красивейший подводный мир
Невероятно прозрачная вода и красивейший подводный мир
Украшения из ракушек
Украшения из ракушек
Домашние джемы и желе
Домашние джемы и желе
Багамская кукла
Багамская кукла
Статуэтки из кокоса
Статуэтки из кокоса
Изделия из соломы
Изделия из соломы
Местные автобусы или маршрутки
Местные автобусы или маршрутки
Компания по прокату велосипедов Zoom Bicycle Rentals and Tours
Компания по прокату велосипедов Zoom Bicycle Rentals and Tours
Такси на улицах Нассау
Такси на улицах Нассау
Компания по аренде автомобилей Out West Car Rental в Нассау
Компания по аренде автомобилей Out West Car Rental в Нассау
Bahamasair – местные авиалинии
Bahamasair – местные авиалинии
Международный аэропорт Линден Пиндлинг, Нассау
Международный аэропорт Линден Пиндлинг, Нассау
Курорт The Grand Lucayan, Фрипорт
Курорт The Grand Lucayan, Фрипорт
Dream Villas, Андрос
Dream Villas, Андрос
British Colonial Hilton в Нассау
British Colonial Hilton в Нассау
Atlantis Paradise Island Resort
Atlantis Paradise Island Resort
Sandals Royal Bahamian
Sandals Royal Bahamian
Гуава Дафф
Гуава Дафф
Кокосовый пирог
Кокосовый пирог
Оладьи из ракушек
Оладьи из ракушек
Горох с рисом
Горох с рисом
Салат из моллюсков
Салат из моллюсков
Багамский фестиваль музыки и наследия на острове Эксума
Багамский фестиваль музыки и наследия на острове Эксума
День освобождения посвящен отмене рабства
День освобождения посвящен отмене рабства
Международный кинофестиваль на Багамах
Международный кинофестиваль на Багамах
Празднование дня независимости в Клиффорд-парке
Празднование дня независимости в Клиффорд-парке
Уличный парад во время празднования Джунканоо
Уличный парад во время празднования Джунканоо
Гора Алверния
Гора Алверния
Нетронутая природа острова Андрос
Нетронутая природа острова Андрос
Остров Эльютера
Остров Эльютера
Аквапарк Paradise Island
Аквапарк Paradise Island
Остров Голубая лагуна
Остров Голубая лагуна
Но бывают и серьезные ураганы, поэтому тщательно планируйте время для отдыха
Но бывают и серьезные ураганы, поэтому тщательно планируйте время для отдыха
Багамы привлекают путешественников высокими температурами и небольшим количеством осадков
Багамы привлекают путешественников высокими температурами и небольшим количеством осадков
Местные дети на церемонии открытия Дня национальной гордости
Местные дети на церемонии открытия Дня национальной гордости
Сбор сизаля, Нассау, Багамы, © Уильям Генри Джексон, 1900 г.
Сбор сизаля, Нассау, Багамы, © Уильям Генри Джексон, 1900 г.
Большой маяк Инагуа
Большой маяк Инагуа
Фрипорт
Фрипорт
Дом-музей дельфинов
Дом-музей дельфинов
Памятник Христофору Колумбу расположен в самой высокой точке Нассау
Памятник Христофору Колумбу расположен в самой высокой точке Нассау
Бесконечные тропы национального парка Лукаян
Бесконечные тропы национального парка Лукаян
Национальный парк Эксума-Кейс-Лэнд и Си
Национальный парк Эксума-Кейс-Лэнд и Си
Гостиничный комплекс Atlantis
Гостиничный комплекс Atlantis
Pig Island
Pig Island
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