Зачем стоит ехать на Багамские острова 🏝, что можно посмотреть, какие достопримечательности 🏛️ есть в стране и чем заняться. Рассказываем об истории 📖 островов, менталитете местных жителей, о ценах, отелях, даже турах и том, как добраться до страны, купив авиабилет 🎫, конечно же 😄

Pig Island

Тихие бухты и свободные от толп пляжи Багамских островов предлагают посетителям уединение в укромном уголке райских просторов примерно на 700 окаймленных пальмами островах.

Названные Христофором Колумбом baja mar (что означает «мелкое море»), эти острова с их удивительными оттенками песка и моря, охватывающими цветовую гамму от мерцающей бирюзы до красно-розового, являются олицетворением рая.

Кристаллическая вода является источником древних кораблекрушений и радугой коралловых рифов, в то время как пастельные ракушки и яркие обшитые вагонкой дома возвышаются над тропическим ландшафтом, который перекликается с пением экзотических птиц.

Возникает общее ощущение, что туризм это то что нужно этому месту: ряд курортов обслуживает отдыхающих, в том числе растущий спектр эко-отелей, но их влияние на природную красоту островов в целом остается минимальным.

Полный спектр водных видов спорта манит активных отдыхающих: от подводного плавания с аквалангом и сноркелинга до парасейлинга и парусного спорта. Кроме того, есть великолепные поля для гольфа, созданные лучшими игроками.

Берите с собой удобную обувь для походов и исследуйте множество заповедников, разбросанных по архипелагу. Также прихватите бинокль и обратите внимание на множество видов птиц, для которых Багамы являются домом: от ярко-розовых фламинго до разноцветных попугаев, вы точно не сможете пропустить наиболее яркие виды.

На закате багамские бары и клубы звучат островными ритмами: откройте для себя шумные танцевальные фестивали, в которых сочетаются африканские ритуалы работорговли с багамским темпом и американскими хип-хоп-поворотами, или отправляйтесь на один из шумных соломенных рынков архипелага, чтобы поторговаться за специи и керамику.

Если этого становится слишком много, зарядитесь энергией в одном из замечательных ресторанов морепродуктов или выпейте печально известный ромовый коктейль. Что бы вы ни делали, яркость Багамских островов никогда не перестает поражать ваши чувства.

Общая информация о Багамах

Численность населения 392 718 оценка ООН на 2016 год, катойконим жителей Багам – багамцы, мужчина – багамец, женщина – багамка.

392 718 оценка ООН на 2016 год, катойконим жителей Багам – багамцы, мужчина – багамец, женщина – багамка. Официальный язык : английский. Широко распространен багамский диалект.

: английский. Широко распространен багамский диалект. Религия на Багамах: основная часть населения преимущественно христиане с баптистскими, англиканскими и римско-католическими основными деноминациями, а также методисты и другие группы меньшинств протестантских верований.

Важные и экстренные номера для туристов

Телефонный код: +1–242;

Полиция: +1-242 (911 или 919);

Пожарная служба: +1-242 (911 или 919);

Скорая помощь: +1-242 (911 или 919).

Этикет чаевых (советы)

На Багамах принято давать 10% чаевых. Однако, если вы получили исключительное обслуживание, вы можете оставить более крупное вознаграждение. Это всегда очень ценится.

Такси: чаевые в размере 1–2 долларов за поездку на такси;

отели: 1-2 доллара в сутки;

рестораны и кафе: ожидаются чаевые в размере 15%, если уже не включена стоимость за обслуживание;

туристический гид: на Багамах принято дать чаевые в размере 5-10 % своему гиду, однако это не обязательно. .

Где находятся Багамы

Где находятся Багамы

Багамский архипелаг, состоящий из 700 островов, в основном островков рифов, атоллов и скал, простирается на 970 км к юго-востоку от побережья Флориды и к северу от Кубы и Карибского моря.

Сверкающая чистая вода является местом скопления ярких подводных садов на третьем месте в мире по длине барьерном рифе, который содержит около 14,5% кораллов на планете. Плодородные морские равнины разделены между двумя океаническими гранями: Малым Багамским берегом и Большим Багамским берегом, где видимость составляет около 60 метров, что является нормой. Экзотические цветы, сосновый лес, изрезанная береговая линия, бесплодные саванны, болота и песчаные пляжи типичны для ландшафта на ложе из известняка и коралловых скал.

Топ достопримечательностей

Гостиничный комплекс Atlantis Пляж с розовым песком на острове Харбор Национальный парк Эксума-Кейс-Лэнд и Си Бесконечные тропы национального парка Лукаян Голубая дыра Дина

Багамы занимают 57-е место по популярности среди туристов в мире. Они состоят из 30 островов, 700 островков и чуть более 2000 безлюдных рифов. Само собой разумеется, что посещение Багамских островов – синоним отдыха, солнца и пляжей. Это райское место на Карибах, которое подарит вам бесконечное веселье и расслабление.

Итак, если вы собрались в путешествие на Багамы, ХорошоТАМ рекомендует вам посетить следующие самые популярные туристические достопримечательности:

Райский остров Атлантиды – это гигантский роскошный гостиничный комплекс с множеством бассейнов, ресторанов и т. д. Любой, кто хочет попасть в Атлантиду, может провести день купив дневной пропуск на некоторые достопримечательности отеля.

– это гигантский роскошный гостиничный комплекс с множеством бассейнов, ресторанов и т. д. Любой, кто хочет попасть в Атлантиду, может провести день купив дневной пропуск на некоторые достопримечательности отеля. Голубая дыра Дина – одна из самых глубоких голубых дыр в мире, а если быть точными она находится на втором месте. Расположенная в бухте к западу от города Кларенс на Лонг-Айленде Багамских островов, это чудо природы глубиной 202 метра привлекает внимание дайверов со всего мира.

– одна из самых глубоких голубых дыр в мире, а если быть точными она находится на втором месте. Расположенная в бухте к западу от города Кларенс на Лонг-Айленде Багамских островов, это чудо природы глубиной 202 метра привлекает внимание дайверов со всего мира. Остров Харбор – одна из самых популярных туристических достопримечательностей на Багамах, поскольку его песок ни коричневый, ни белый. Он розовый! Перед вашими глазами откроются семь километров потрясающих пляжей с розовым песком.

– одна из самых популярных туристических достопримечательностей на Багамах, поскольку его песок ни коричневый, ни белый. Он розовый! Перед вашими глазами откроются семь километров потрясающих пляжей с розовым песком. Национальный парк Эксума-Кейс-Лэнд и Си – первый и один из самых лучших наземных и морских парков мира. Парк объявлен заповедником, здесь запрещена ловля рыбы. Это означает, что морская жизнь здесь процветает. Подводное плавание с аквалангом здесь очень популярно.

– первый и один из самых лучших наземных и морских парков мира. Парк объявлен заповедником, здесь запрещена ловля рыбы. Это означает, что морская жизнь здесь процветает. Подводное плавание с аквалангом здесь очень популярно. Нассау – столица Багам. Центр города – отличное место, откуда можно исследовать весь город. Обязательно посетите Лестницу Королевы, 65 ступенек, ведущих от форта Финкасл. Высокие стены и тропические растения окружают известняковую дорожку, что делает её идеальным местом для красивых фото.

– столица Багам. Центр города – отличное место, откуда можно исследовать весь город. Обязательно посетите Лестницу Королевы, 65 ступенек, ведущих от форта Финкасл. Высокие стены и тропические растения окружают известняковую дорожку, что делает её идеальным местом для красивых фото. Национальный парк Лукаян – это 40 акров нетронутой багамской природы. В парке расположен пляж Голд-Рок, а также, возможно, самая большая система подводных пещер во всем мире. Вы можете провести целый день, исследуя пещеры парка и прогуливаясь по дощатым тропам, которые прорезают пышную зелень острова.

Города для отдыха на Багамах

Памятник Христофору Колумбу расположен в самой высокой точке Нассау Дом-музей дельфинов Фрипорт Большой маяк Инагуа

Конечно невозможно посетить все 700 островов Багам, но у Карибского содружества есть несколько популярных мест, которые так стремятся посетить путешественники. Вот самые главные из них:

Нассау

Столица Багамских островов, расположенная на острове Нью-Провиденс, недалеко от острова Парадайз. Городская гавань, ранее бывшая бухтой пиратов, ежедневно принимает круизные суда, тысячи посетителей останавливаются, чтобы осмотреть окрестности.

Насладитесь местной культурой в Национальной художественной галерее Багамских островов или прогуляйтесь по историческим деревням Гамбье, Аделаида и Фокс-Хилл. Здесь, конечно же, есть множество ресторанов и ночных клубов, идеально подходящих для тех, кто хочет повеселиться.

Алиса Таун, Бимини

Алис-Таун – небольшое туристическое направление с длинным песчаным побережьем, известным как Радио-Бич. Здесь вы найдёте множество мест, чтобы позагорать, обязательно загляните в один из местных баров, чтобы выпить коктейль на пляже.

Обязательно загляните в Дом дельфинов, мини-музей, построенный из переработанных материалов, и обязательно попробуйте местные блюда. В Алис-Тауне особенно тихо, поэтому данное место лучше всего подойдёт для путешественников, которые хотят расслабиться в дали от шума.

Фрипорт

Фрипорт, самый большой город на Гранд-Багаме, является любимым местом для путешественников на Багамы благодаря своим элитным курортам, магазинам и близлежащему подводному Рифу Мертвеца. Национальный парк Лукайан также расположен в нескольких минутах езды.

Здесь можно заняться пешим туризмом, каякингом и дайвингом в пещерах. Подводные пещеры особенно привлекательны, и дайверы могут исследовать огромные пещеры как самостоятельно, так и во время экскурсий

Мэтью Таун

Еединственный город на острове Грейт-Инагуа, и он очень маленький. В данном месте много исторических зданий, в том числе Соляной дом и Старая колониальная тюрьма, которые можно посетить. Попробуйте свои силы в глубоководной рыбалке или займитесь сноркелингом на близлежащих рифах. Национальный парк Инагуа находится в нескольких минутах езды на север от острова, где вам предстоит исследовать 743 квадратных километров тропической дикой природы. Здесь проживает самая большая колония западно-индийских фламинго, так что прихватите с собой бинокль.

Особенности страны

Сбор сизаля, Нассау, Багамы, © Уильям Генри Джексон, 1900 г. Местные дети на церемонии открытия Дня национальной гордости

История Багамских островов

Коренные жители, индейцы лукайя, выжили здесь благодаря рыболовству и развитой торговой системе с Кубой и Гаити, процветавшей до 1492 года, когда Багамы были впервые открыты европейцами при Колумбе. СанСальвадор, расположенный недалеко от современного города Кокберн, был его первым местом высадки в Новом Свете.

Близко к ключевым торговым маршрутам, в 1647 году толпами прибыли поселенцы, в первую очередь элевтеранские авантюристы, группа английских религиозных диссидентов. Авантюристами они, безусловно, были, борясь с нехваткой продовольствия и пиратством, прежде чем основать более легко защищаемое поселение на острове Харбор.

Эпоха каперства продолжалась – пират Черная Борода одно время был магистратом контролируемого пиратами Нассау до того, как архипелаг был официально колонизирован Великобританией в 1717 году при Вудсе Роджерсе (сам бывший капер). Острова были ненадолго повторно оккупированы испанцами в 1782 году, но в следующем году вернулись к Великобритании.

Наступила сравнительно мирная и процветающая эпоха. Эти острова, бывшие ранним убежищем для освобожденных рабов, во время Гражданской войны в США стали прибыльным торговым пунктом для конфедеративного хлопка. А во время сухого закона порт Нассау пришлось расширять, чтобы справиться с резким ростом торговли ромом.

Когда в 1962 году Куба закрылась для туризма, Багамы быстро зарекомендовали себя как истинное место отдыха для богатых американцев. Внутреннее самоуправление появилось два года спустя, а в 1973 году – полная независимость.

Багамы – это королевство Содружества, одна из 16 бывших британских колоний, которые являются членами Содружества Наций, и сохраняет Её Величество Королеву в качестве главы государства. Главой правительства является премьер-министр, в настоящее время достопочтенный Филип Дэвис.

Социальные нормы

Жители Багам известны своей дружелюбностью, общительностью и неформальностью. Однако они также сохраняют чувство приличия и очень вежливы. Местным жителям нравится знакомиться с людьми, здороваться с незнакомцами и приглашать людей в свои дома. Совместная трапеза – самый распространенный способ построить отношения. Юмор также является важной частью их стиля общения.

Экономика

Правительство Багамских островов, ориентированно на свободный рынок. Индустрия туризма в настоящее время составляет примерно 60% ВВП. Именно туризм и, после недавнего бума, недвижимость, привлекают внимание большинства иностранных инвесторов, и эта тенденция активно поощряется правительством.

Несмотря на проблему безработицы, которая нарастала вместе с устойчивым экономическим ростом, в целом перспективы благоприятные как для багамцев, так и для внешних инвестиций, и страна является одной из самых богатых стран Карибского бассейна.

Безопасность

В жилых и туристических районах Нью-Провиденс, Гранд Багама и Фрипорт бывали случаи грабежа. Основные туристические зоны патрулирует полиция.

Всегда будьте бдительны и не гуляйте в одиночку далеко от отелей, туристических зон, пляжей и центра Нассау, особенно после наступления темноты. Будьте осторожны, путешествуя на местных автобусах после сумерек по маршрутам вдали от основных туристических зон. Не носите с собой большие суммы денег или драгоценности. Грабители могут быть вооружены. Не сопротивляйтесь в случае попытки ограбления. Если вам понадобится полиция в экстренных случаях, звоните 911 или 919. На отдаленных Багамских островах (известных как Фэмили или Аут-Айлендс) уровень преступности ниже.

Климат, когда лучше ехать

Багамы привлекают путешественников высокими температурами и небольшим количеством осадков Но бывают и серьезные ураганы, поэтому тщательно планируйте время для отдыха

Климат Багамских островов субтропический с довольно высокими средними температурами и умеренным количеством осадков. Планируя отпуск на Багамах, вам нужно иметь в виду множество вещей, и найти подходящее время для поездки. С точки зрения индустрии туризма, год состоит из трёх очень важных сезонов, которые подробно описаны ниже. Вот плюсы и минусы каждого из них:

Пик сезона: середина декабря - середина апреля

Острова Багам в это время самые оживленные, здесь проводится множество фестивалей, регат и других мероприятий. Это прекрасное время для путешествий с детьми. В эти месяцы мало дождей, поэтому вы можете наслаждаться хорошей погодой и обилием солнечного света. Единственный большой минус в данный период – цены и толпы туристов.

Промежуточный сезон: середина апреля - июль

С немного меньшим количеством людей, чем в пиковый сезон, промежуточный сезон может быть отличным вариантом для изучения лучших Багамских островов в более спокойной обстановке. Цены на авиабилеты, как правило, от умеренных до низких, так что это отличное время для путешествий, если у вас ограниченный бюджет. На острове много мероприятий, связанных с весенними каникулами, поэтому недостатка в развлечениях не будет. Если вы увлекаетесь сноркелингом или подводным плаванием с аквалангом, это идеальное время для посещения островов.

Минус данного сезона, в июне наступает сезон дождей на Карибах. Тем не менее, хорошее время для расслабляющего пляжного отдыха.

Низкий сезон: август - ноябрь

Лучшие цены на авиабилеты, как правило, приходятся на низкий сезон, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, это идеальное время для путешествия. Курорты и отели в это время, как правило, предлагают выгодные предложения. На островах меньше людей, и это здорово, если вы хотите получить более индивидуальный опыт. К тому же у вас не возникнет проблем с поиском хорошего места на пляже или у бассейна.

К минусам можно отнести меньшее количество событий, поэтому, если вы хотите постоянные вечеринки, лучше посещать Багамы в пик сезона. Также это время является серединой сезона дождей, поэтому вероятность выпадения осадков выше. Тем не менее, есть возможность наслаждаться пляжным отдыхом.

Чем заняться на Багамских островах

Остров Голубая лагуна Аквапарк Paradise Island Остров Эльютера Нетронутая природа острова Андрос Гора Алверния

Знаменитые Багамы расположены среди вытянутых рифов и полосок земли между сверкающими пляжами штата Саншайн, зелеными островками прибрежных гор Кубы и безупречными островами Теркс и Кайкос, они остаются одним из популярнейших мест для отдыха в мире.

В Нассау, вы можете познакомиться с историей колониальной архитектуры и ромовыми домами, которые балансируют с неистовой глубиной таких мест, как райская Эльютера или национальный парк Лукайан. Находящиеся здесь барьерные рифы открывают безграничные возможности для подводного плавания, красивейшие места для серфинга и прогулочные тропы, не затрагивая уже множество бесконечных пляжей, где можно просто отдохнуть и расслабиться. А теперь давайте рассмотрим, чем лучше всего заняться на Багамах:

Познакомьтесь с дельфинами на острове Голубая лагуна . Вы также можете его знать как Солт-Кей, когда-то был популярен среди пиратов и каперов 19-го века. Сейчас здесь можно найти кристально чистую воду и одни из лучших пляжей, а также дельфинарий, где вы можете поплавать с сами умнейшими млекопитающими.

. Вы также можете его знать как Солт-Кей, когда-то был популярен среди пиратов и каперов 19-го века. Сейчас здесь можно найти кристально чистую воду и одни из лучших пляжей, а также дельфинарий, где вы можете поплавать с сами умнейшими млекопитающими. Повеселитесь в аквапарке Paradise Island . Данный аквапарк, расположился на громадной территории курорта Atlantis Bahamas Resort, на северной стороне столицы. Отлично подойдёт для семей с детьми, он оборудован множеством бассейнов и всевозможных горок.

. Данный аквапарк, расположился на громадной территории курорта Atlantis Bahamas Resort, на северной стороне столицы. Отлично подойдёт для семей с детьми, он оборудован множеством бассейнов и всевозможных горок. Совершите экскурсию на остров Эльютера . Он считается одной из природных жемчужин Багамских островов. Здешние места, как например Серферс-Бич, знамениты у любителей волн, остальные могут заняться поиском пещер и интересных геологических шедевров. Здесь вы найдёте множество прибрежных расщелин и укромных бухт, которые нужно исследовать.

. Он считается одной из природных жемчужин Багамских островов. Здешние места, как например Серферс-Бич, знамениты у любителей волн, остальные могут заняться поиском пещер и интересных геологических шедевров. Здесь вы найдёте множество прибрежных расщелин и укромных бухт, которые нужно исследовать. Поплавайте со свиньями вокруг Биг-Мейджор-Кей . Неизвестно, как именно дикие свиньи заселили Биг-Мейджор-Кей. Все, что мы знаем, это то, что плавание с этими водолюбивыми свиньями – один из самых сюрреалистических способов провести день на Багамах. Дружелюбных свиней можно посетить во время лодочных прогулок на необитаемый людьми остров.

. Неизвестно, как именно дикие свиньи заселили Биг-Мейджор-Кей. Все, что мы знаем, это то, что плавание с этими водолюбивыми свиньями – один из самых сюрреалистических способов провести день на Багамах. Дружелюбных свиней можно посетить во время лодочных прогулок на необитаемый людьми остров. Посетите нетронутый остров Андрос . Наслаждайтесь естественными ручьями, птичьими лесами, густыми мангровыми зарослями и кораллами пастельных тонов на неизведанном Андросе – третьем по длине барьерном рифе в мире, расположенном среди Внешних островов. Площадь почти 6000 кв. км., это также самый большой остров на Багамах. Здесь есть возможность поплавать с с маской, заняться пешей прогулкой или половить рыбу, в любом случае вы будете в восторге от этой нетронутой жемчужины.

. Наслаждайтесь естественными ручьями, птичьими лесами, густыми мангровыми зарослями и кораллами пастельных тонов на неизведанном Андросе – третьем по длине барьерном рифе в мире, расположенном среди Внешних островов. Площадь почти 6000 кв. км., это также самый большой остров на Багамах. Здесь есть возможность поплавать с с маской, заняться пешей прогулкой или половить рыбу, в любом случае вы будете в восторге от этой нетронутой жемчужины. Гора Алверния, остров Кэт. Поднимитесь на самую высокую точку Багамских островов на горе Алверния на острове Кэт, на высоте 63 м над уровнем моря. На вершине находится фотогеничный монастырь в средневековом стиле, плод любви отца Иеронима, ступени которого были высечены в твердой скале. С высокими скалами и изумрудными лесами на острове Кэт есть много возможностей для поиска уединения.

Праздники и фестивали на Багамских островах

Уличный парад во время празднования Джунканоо Празднование дня независимости в Клиффорд-парке Международный кинофестиваль на Багамах День освобождения посвящен отмене рабства Багамский фестиваль музыки и наследия на острове Эксума

Местные жители любят праздновать и веселиться, поэтому на Багамах частенько проходят красочные карнавалы. Самым крупным событием в багамском календаре является Джунканоо – уличный карнавал в Нассау, который длится со Дня подарков до Нового года. Если вы приедете сюда в середине июля, стоит отметить праздник Дня независимости Багамских островов.

Джунканоо – весёлое культурное мероприятие не уступает карнавалу в Рио, с множеством костюмов и уличными парадами. Он проходит в Нассау. Будьте готовы к множеству красок и шуму, африканским обычаям и ярким нарядам.

– весёлое культурное мероприятие не уступает карнавалу в Рио, с множеством костюмов и уличными парадами. Он проходит в Нассау. Будьте готовы к множеству красок и шуму, африканским обычаям и ярким нарядам. День независимости . Багамы отмечают свой национальный день 10 июля, когда страна была передана Великобритании в 1973 году. В этот день по всей стране проводятся всевозможные мероприятия, в том числе вечеринки на пляжах, парады и фейерверки.

. Багамы отмечают свой национальный день 10 июля, когда страна была передана Великобритании в 1973 году. В этот день по всей стране проводятся всевозможные мероприятия, в том числе вечеринки на пляжах, парады и фейерверки. Международный фестиваль пива . Хотите попробовать лучшее из багамского и импортного пива? В торговом центре Olde Town в Сэндипорте есть много сортов пива из Великобритании, Америки и Азии, а также с Багамских островов. Фестиваль проходит в выходные ближе к концу сентября.

. Хотите попробовать лучшее из багамского и импортного пива? В торговом центре Olde Town в Сэндипорте есть много сортов пива из Великобритании, Америки и Азии, а также с Багамских островов. Фестиваль проходит в выходные ближе к концу сентября. Багамский кинофестиваль . Фильмы, документальные фильмы и анимация багамских кинопродюсеров демонстрируются в кинотеатре Galleria Cinemas Нассау во время Багамского кинофестиваля. Он проводится в течение нескольких дней в начале декабря и может сопровождаться культурными мероприятиями с образовательной программой, а также гала-концертами.

. Фильмы, документальные фильмы и анимация багамских кинопродюсеров демонстрируются в кинотеатре Galleria Cinemas Нассау во время Багамского кинофестиваля. Он проводится в течение нескольких дней в начале декабря и может сопровождаться культурными мероприятиями с образовательной программой, а также гала-концертами. Багамский фестиваль музыки и наследия . Одно из самых ярких мероприятий на острове Эксума, проводится в середине февраля. Праздник погружает вас в культуру Багамских островов. Местные и приезжие музыканты поют, а также читают и рассказывают истории. Также есть возможность познакомиться с багамским декоративно-прикладным искусством, в том числе резьбой по ракушкам, и отведать традиционные блюда.

. Одно из самых ярких мероприятий на острове Эксума, проводится в середине февраля. Праздник погружает вас в культуру Багамских островов. Местные и приезжие музыканты поют, а также читают и рассказывают истории. Также есть возможность познакомиться с багамским декоративно-прикладным искусством, в том числе резьбой по ракушкам, и отведать традиционные блюда. День освобождения. Багамцы отмечают отмену рабства 1 августа. Этот день является государственным праздником на всех островах, хотя мероприятия длятся целую неделю.

Традиционная кухня Багамских островов

Салат из моллюсков Горох с рисом Оладьи из ракушек Кокосовый пирог Гуава Дафф

Багамская кухня представляет собой эклектичное сочетание южноамериканского и карибского стилей. Однако что отличает багамскую кухню, так это любовь к специям. Правильное добавление специй в блюдо имеет решающее значение для багамской кухни для создания идеального аромата и цвета некоторых из самых популярных блюд. Попробуйте эти традиционные блюда, когда отправитесь в путешествие на Багамы.

Салат из моллюсков – одно из основных блюд багамской кухни. Оно достаточно легкое и освежающее, готовится из нарезанной кубиками моллюсков и множества фруктов и овощей: лука, болгарского перца, огурцов и помидоров. Заправляют солью, перцем, свежим лаймом и апельсиновым соком.

– одно из основных блюд багамской кухни. Оно достаточно легкое и освежающее, готовится из нарезанной кубиками моллюсков и множества фруктов и овощей: лука, болгарского перца, огурцов и помидоров. Заправляют солью, перцем, свежим лаймом и апельсиновым соком. Оладьи из ракушек – обычно служат в качестве закуски, являются восхитительной и сытной частью багамской кухни. Блюдо содержит мелко нарезанную раковину, лук, сладкий перец, сельдерей, соль и перец. Его обжаривают до золотисто-коричневого цвета и подают с соусом из кетчупа, майонеза, соли и перца и, по желанию, с небольшим количеством острого соуса.

– обычно служат в качестве закуски, являются восхитительной и сытной частью багамской кухни. Блюдо содержит мелко нарезанную раковину, лук, сладкий перец, сельдерей, соль и перец. Его обжаривают до золотисто-коричневого цвета и подают с соусом из кетчупа, майонеза, соли и перца и, по желанию, с небольшим количеством острого соуса. Горох с рисом – основной продукт каждой багамской семьи, особенно на воскресный обед. Его подают с мясом или рыбой, а также с одним из многочисленных гарниров (например, макаронами, жареным подорожником или салатом из капусты).

– основной продукт каждой багамской семьи, особенно на воскресный обед. Его подают с мясом или рыбой, а также с одним из многочисленных гарниров (например, макаронами, жареным подорожником или салатом из капусты). Краб с рисом – обязательное блюдо на багамском обеде. Это насыщенный и пикантно приготовленный рис. Аромат этого блюда обусловлен вкусом крабового мяса.

– обязательное блюдо на багамском обеде. Это насыщенный и пикантно приготовленный рис. Аромат этого блюда обусловлен вкусом крабового мяса. Кокосовый пирог – готовится из простого сладкого теста, путём чередования слоёв теста и тертого кокоса, а затем выпекается. После образования корочки фруктовый десерт готов.

– готовится из простого сладкого теста, путём чередования слоёв теста и тертого кокоса, а затем выпекается. После образования корочки фруктовый десерт готов. Гуава Дафф – неотразимый десерт готовится из свежей гуавы и теста. После запекания его покрывают сливочно-ромовым соусом с мелко нарезанной гуавой.

Популярные напитки:

Нассау Рояль – местный ликер;

освежающий алкогольный напиток – кокосовая вода, сладкое молоко и джин;

калик – пиво Багамских островов;

ромовый пунш.

Где остановиться на Багамских островах

Sandals Royal Bahamian Atlantis Paradise Island Resort British Colonial Hilton в Нассау Dream Villas, Андрос Курорт The Grand Lucayan, Фрипорт

Отели

На Багамах имеются шикарные отели, предлагающие услуги носильщика, обслуживание номеров, запланированные мероприятия, спорт, магазины и салоны красоты, бассейны и развлечения. Некоторые отели владеют частными пляжами, полями для гольфа и теннисными кортами. Небольшие отели более неформальные, и хотя мероприятия менее обширны, они обычно включают кафе и бар.

Отели для молодоженов: выполняя свою роль романтического направления, здесь есть множество горячих предложений для молодоженов. Отельные сети, такие как Sandals Luxury Included, предлагают широкий выбор вариантов для пар, в том числе условия для роскошных и небольших свадеб, уединение, а также часто специальные цены и предложения.

Бутик-отели: очень популярны на Багамах, и несколько отелей среднего и высшего класса заработали себе стильную репутацию благодаря своему ультрасовременному дизайну, с такими же известными именами, как Версаче (который разработал Bridge Suite на Atlantis Paradise Island Resort). Бутик-отели имеют особый фактор эксклюзивности на Багамах, многие из них предлагают только ограниченное количество номеров (1–30), хотя можно найти и более крупные отели.

Апарт-отели: состоят из нескольких комнат с полностью оборудованной кухней и услугами горничной. Также на территории обычно имеются такие удобства как например, бассейн, спортивные мероприятия, ресторан, бар и т. д.

Кровать и завтрак (B&B)

Гостевые дома на Багамах дешевле, чем отели, и предлагают больше возможностей для знакомства с самими багамцами. Многие из них предлагают питание. Как правило в гостевых домах царит непринужденная атмосфера. Около 50 небольших отелей и гостевых домов рекламируются Министерством туризма как «Маленькие сокровища Багам» и регулярно проверяются.

Отдых на природе

Кемпинги запрещены на Багамских островах.

Другое размещение

Апартаменты / коттеджи имеют полностью оборудованную кухню, а в некоторых даже предоставляются услуги горничной. Как правило здесь нет ресторана, и гости должны готовить себе еду. Некоторые из них расположены в благоустроенных усадьбах с собственным пляжем.

Как добраться до Багамских островов

Международный аэропорт Линден Пиндлинг, Нассау

К сожалею из России прямых рейсов на Багамские острова нет. Самым популярным вариантом является перелёт авиакомпанией Аэрофлот с пересадкой в Лондоне, из Лондона уже выполняет рейс авиакомпания Virgin Atlantic. Время в пути составит 14 часов (время стыковки не учтено).

Нужна ли виза для посещения Багамских островов

Для посещения Багамских островов гражданам России виза не требуется, если срок пребывания не превышает 90 дней. Рекомендуем оформить туристическую медицинскую страховку.

Передвижение по стране

Bahamasair – местные авиалинии Компания по аренде автомобилей Out West Car Rental в Нассау Такси на улицах Нассау Компания по прокату велосипедов Zoom Bicycle Rentals and Tours Местные автобусы или маршрутки

Самолёт

Bahamasair выполняет несколько внутренних рейсов. Также есть несколько чартерных компаний которые выполняют рейсы между островами.

Аренда автомобилей

Международные компании по аренде автомобилей представлены в аэропортах, а также в Нассау и Фрипорте. Чтобы арендовать автомобиль, вам должно быть не менее 21 года. Также доступен прокат мотороллеров; необходимо надевать каски.

Такси

Вы можете взять такси в аэропорту, на доках и возле большинства отелей. Его можно заказать по телефону или вызвать на улице. Тарифы со счетчиками различаются в зависимости от острова, но цена всегда разумна и, независимо от того, находятся ли они в ведении государства или в частном порядке, все регулируются законом. Ищите наклейку Bahamahost на такси, таксисты с этой наклейкой на стекле не только официальны, но и гордятся настоящим багамским гостеприимством. Все такси взимают дополнительную плату за группы и дополнительный багаж.

Велосипед

Возможна аренда на полдня, на целый день или на неделю в туристических центрах.

Автобусы

Jitneys (местные автобусы) курсируют по всем большим островам Багамских островов. На островах Фэмили (более мелкие отдаленные острова) почти нет общественного транспорта. Даже в Нассау и Фрипорте местные автобусы не славятся своей скоростью, хотя, как и на других Карибских островах, рекомендуется сесть в автобус, чтобы погрузиться в местную культуру.

Что привести с Багамских островов в качестве сувенира?

Изделия из соломы Статуэтки из кокоса Багамская кукла Домашние джемы и желе Украшения из ракушек

Путешествие на Багамы обещает стать незабываемым событием, и что может быть лучше, чем выбрать особенные сувениры, чтобы сохранить эти воспоминания? Независимо от того, красивы они или практичны, для вас или близкого человека, эти особые предметы подарят вам что-то, что можно будет ценить ещё долго после того, как вы вернетесь домой. Вот самые популярные сувениры, которые вы можете принести домой.

Соломенные изделия . На Багамах производят широкий ассортимент товаров из соломы: корзины, шляпы, кошельки, сумочки и многое другое. Обязательно приобретите яркую широкополую соломенную шляпу, чтобы укрыться от палящего багамского солнца.

. На Багамах производят широкий ассортимент товаров из соломы: корзины, шляпы, кошельки, сумочки и многое другое. Обязательно приобретите яркую широкополую соломенную шляпу, чтобы укрыться от палящего багамского солнца. Кокосовые статуэтки . Ремесленники на Багамах создают уникальные изделия из кокоса, напоминающие различных животных, морских существ и другие украшения. Эти статуэтки станут отличным украшением вашего дома.

. Ремесленники на Багамах создают уникальные изделия из кокоса, напоминающие различных животных, морских существ и другие украшения. Эти статуэтки станут отличным украшением вашего дома. Багамская кукла . Местное изделие ручной работы станет прекрасным подарком для детей, а также может стать очаровательным украшением для дома. Каждый вид кукол создается, раскрашивается и декорируется по-своему.

. Местное изделие ручной работы станет прекрасным подарком для детей, а также может стать очаровательным украшением для дома. Каждый вид кукол создается, раскрашивается и декорируется по-своему. Домашние джемы и желе . В местных продуктовых магазинах и супермаркетах можно найти банки с джемами и мармеладом с тропическим вкусом. Желе из гуавы и ананасовое варенье – самые популярные багамские вкусы.

. В местных продуктовых магазинах и супермаркетах можно найти банки с джемами и мармеладом с тропическим вкусом. Желе из гуавы и ананасовое варенье – самые популярные багамские вкусы. Украшения из ракушек . Ракушки полируются и превращаются в украшения, которые продаются во многих сувенирных магазинах. Жемчужные ожерелья, браслеты и серьги доступны как для мужчин, так и для женщин.

. Ракушки полируются и превращаются в украшения, которые продаются во многих сувенирных магазинах. Жемчужные ожерелья, браслеты и серьги доступны как для мужчин, так и для женщин. Резьба по дереву. Изделия ручной работы из дерева продаются на рынках и в сувенирных магазинах. Мастера производят и продают различные резные украшения и полезные предметы, такие как чаши или декоративные предметы в форме морских существ, обитающих в водах Багамских островов.

Плюсы и минусы отдыха на Багамах

Невероятно прозрачная вода и красивейший подводный мир Будьте готовы к тому что в сезон на Багамах будет очень многолюдно

Перед тем, как отправиться в путешествие, стоит выяснить, какие плюсы и минусы ожидают вас в месте назначения, которое вы собираетесь посетить. Мы составили список плюсов и минусов отдыха на Багамских островах, с которыми может столкнуться каждый турист.

Минусы:

Достаточно высокие цены на алкогольные напитки, солнцезащитный крем и одежду, особенно в туристических местах;

Многолюдно в сезон;

бывают сильные ураганы;

высокая преступность в некоторых районах.

Плюсы:

Люди на Багамах очень дружелюбные;

потрясающие пляжи;

прозрачная вода и огромное количество подводных обитателей;

хорошее обслуживание на курортах;

свежие морепродукты;

множество развлечений на свежем воздухе.

Что нужно сделать обязательно

Обязательно посетите пляж Pink Sands Частный остров Castaway Cay Дайвинг одно из лучших развлечений на острове Андрос Грин-Тертл-Кей Пляж Treasure Cay

Багамы – одна из самых красивых стран Карибского региона. От благословенных и очень сложных островов, подходящих для серфинга, до множества монументальных достопримечательностей страны – на Багамах нет места, которое не стоит посещать.

Мы подготовили для вас обязательный список занятий на Багамах:

Наслаждитесь красотой Карибского моря на пляже Pink Sands Beach;

совершите круиз на Castaway Cay;

займитесь дайвингом или рыбалкой на острове Андрос;

прогуляйтесь по улицам Грин-Тертл-Кей в районе Абакос;

посетите один из самых красивых пляжей в мире Treasure Cay;

сделайте покупки на рынке Порт-Лукайи.

В первый день мы определенно рекомендуем понежиться на знаменитых Багамских пляжах и заняться водными видами спорта, такими как подводное плавание, дайвинг или парасейлинг.

В последний день пребывания на Багамах прогуляйтесь по пляжу и загляните в один из местных ресторанов, чтобы напоследок насладиться свежими морепродуктами.