1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Начало: Brodac 1, Sarajevo 71000, https://maps. app. goo. ...
28 ноя в 15:30
29 ноя в 15:30
€80 за всё до 4 чел.
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Начало: Https://maps. app. goo. gl/zUoSyJsBQisQiFen6
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€10 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево
Самые популярные экскурсии в Сараево
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