Приглашаю вас на фотопрогулку по Сараево, где вы увидите главные достопримечательности и самые живописные уголки города — от исторического центра до уютных улочек.
Я расскажу увлекательные истории о городе, а также сделаю атмосферные снимки, которые вы получите в авторской обработке через неделю. Создайте незабываемые воспоминания о Сараево с яркими фотографиями и уникальной атмосферой!
Я расскажу увлекательные истории о городе, а также сделаю атмосферные снимки, которые вы получите в авторской обработке через неделю. Создайте незабываемые воспоминания о Сараево с яркими фотографиями и уникальной атмосферой!
Описание фото-прогулкиПриглашаю вас на уникальную фотопрогулку по Сараево! Окунитесь в атмосферу одного из самых колоритных городов Европы, где переплетаются разные эпохи, культуры и архитектурные стили. На нашей прогулке я покажу вам самые живописные уголки Сараево, от исторических достопримечательностей до уютных улочек, скрытых от глаз туристов. Вместе мы создадим не только незабываемые впечатления, но и атмосферные фотографии, которые станут ярким напоминанием о вашем путешествии. Что вас ждет:• Исторический центр: вы пройдете по улицам, которые помнят эпоху османов и австро-венгерский период. Увидите Сараевскую ратушу, старинные мечети, католические соборы и еврейские синагоги — всё это подчеркивает многообразие культур, присущее городу.
- Рассказы о городе: вы узнаете, как Сараево развивалось на протяжении веков, услышите удивительные истории, включая рассказ о доме, который был перенесен кирпичик за кирпичиком, и увидите, как живет город сегодня.
- Лучшие фотолокации: я подберу самые удачные места и ракурсы для ваших фотографий. Вы получите качественные снимки в авторской обработке, которые будут готовы через неделю после экскурсии. Особенности экскурсии:• Маршрут продуман так, чтобы охватить главные достопримечательности и показать вам город с самых разных сторон.
- Мы будем неспешно гулять, наслаждаясь видами и атмосферой.
- Фотографии станут не просто красивыми кадрами, а живыми воспоминаниями, полными эмоций и историй. Для кого подходит прогулка? Для всех, кто хочет познакомиться с Сараево, почувствовать его атмосферу и сохранить особенные моменты в профессиональных фотографиях. Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку, с друзьями или семьей, эта экскурсия станет ярким акцентом вашего визита.
Понедельник - Воскресенье, с 15.30 до 19.00. Фотопрогулка в утренние часы по индивидуальной договоренности.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечница и ее окрестности
- Инат куча
- Башчаршия и ее улицы
- Себиль
- Улица Ферхадия
- Принципов мост
- Кафедральный собор
- Вечный огонь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Brodac 1, Sarajevo 71000, https://maps. app. goo. gl/
Завершение: Vječna vatra, https://maps. app. goo. gl/rhZwksQ8Jpzn1uQh6
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - Воскресенье, с 15.30 до 19.00. Фотопрогулка в утренние часы по индивидуальной договоренности.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Сараево
Квест
до 1 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Начало: Https://maps. app. goo. gl/zUoSyJsBQisQiFen6
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€10 за экскурсию