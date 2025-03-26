Квест-экскурсия по Сараево — это уникальная возможность самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, загадками и увлекательными фактами. Прогуляйтесь по знаковым местам исторического центра, узнайте легенды и отыщите «Сердце Сараево».
Экскурсия проводится через Telegram-бот, доступна 24/7 и подходит как для туристов, так и для семей или компаний друзей. В завершение вы получите бонус — путеводитель по ресторанам и местной кухне!
Экскурсия проводится через Telegram-бот, доступна 24/7 и подходит как для туристов, так и для семей или компаний друзей. В завершение вы получите бонус — путеводитель по ресторанам и местной кухне!
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание квестаДобро пожаловать на интерактивный квест-экскурсию по Сараево, который объединяет увлекательные задания, захватывающие истории и главные достопримечательности города! Это не просто прогулка, а настоящее приключение, в конце которого вас ждет подарок - гастрономический путеводитель! Квест-экскурсия — это интерактивное приключение через Telegram-бот. В процессе вы будете:• Решать загадки и выполнять задания, связанные с достопримечательностями.
- Узнавать исторические факты и легенды города.
- Открывать неожиданные детали архитектуры и культуры Сараево.
- В финале найдете «Сердце Сараево» и получите эксклюзивный гастрономический путеводитель. Вы пройдёте через основные достопримечательности старого города, посетите Башчаршию, улицу Казанджилук, мечеть Гази Хусрев-бега, Латинский мост и другие знаковые места! Каждая остановка — это не только задания, но и интересные факты о городе. Откройте Сараево через квест-экскурсию! Без гида - только вы и город! Прогуляйтесь по знаковым местам города, узнайте увлекательные исторические факты и легенды, выполняя задания и разгадывая загадки, чтобы найти «Сердце Сараево». Исследуйте город в своём темпе и раскройте его тайны!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башчаршия
- Латинский мост
- Гази Хусрев-бегова мечеть
- Себиль
- Сараевская пивоварня и другие достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Https://maps. app. goo. gl/zUoSyJsBQisQiFen6
Завершение: Https://maps. app. goo. gl/nwzBRjZPnGEri6th7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Немного организационных деталей:
- Что пригодится с собой:
- Телефон и стабильное подключение к интернету
- Пауэрбанк, если телефон быстро садится
- Приложение с картами (если не поймете, куда идти)
- Отличное настроение
- Просим вас быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, а так же беречь свои личные вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Женя
26 мар 2025
Очень понравился квест! Ходили с детьми, всем было интересно, очень поэнавательно
O
Oksana
8 янв 2025
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