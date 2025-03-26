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Квест-экскурсия по Сараево — это уникальная возможность самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, загадками и увлекательными фактами. Прогуляйтесь по знаковым местам исторического центра, узнайте легенды и отыщите «Сердце Сараево».



Экскурсия проводится через Telegram-бот, доступна 24/7 и подходит как для туристов, так и для семей или компаний друзей. В завершение вы получите бонус — путеводитель по ресторанам и местной кухне!