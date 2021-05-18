Всё о Читтагонге

Полезная информация о Читтагонге

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Местное время в Читтагонге
23:2953
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇩 Бангладеш
Название городаЧиттагонг
По-английскиChattogram
Столица регионаЧиттагонг является столицей региона
Население города3 920 222 чел.
АэропортПатенга CGP
Часовой поясAsia/Dhaka
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Читтагонг на карте

Читтагонг фото города
Читтагонг

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