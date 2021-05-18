Полезная информация о Читтагонге
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Местное время в Читтагонге
23:2953
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇩 Бангладеш
|Название города
|Читтагонг
|По-английски
|Chattogram
|Столица региона
|Читтагонг является столицей региона
|Население города
|3 920 222 чел.
|Аэропорт
|Патенга CGP
|Часовой пояс
|Asia/Dhaka
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Читтагонг на карте
Читтагонг