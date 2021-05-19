Полезная информация о Дакке

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Местное время в Дакке
01:1655
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇩 Бангладеш
Название городаДакка
По-английскиDhaka
Это столицаДакка является столицей Бангладеша
Население города10 356 500 чел.
АэропортШах Джалал DAC
Часовой поясAsia/Dhaka
Средняя высота23 м. от уровня моря

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Дакка

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