Полезная информация о Дакке
Что нужно знать о Дакке: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Шах Джалал, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дакке
01:1655
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇩 Бангладеш
|Название города
|Дакка
|По-английски
|Dhaka
|Это столица
|Дакка является столицей Бангладеша
|Население города
|10 356 500 чел.
|Аэропорт
|Шах Джалал DAC
|Часовой пояс
|Asia/Dhaka
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря
Где находится Дакка на карте
Дакка