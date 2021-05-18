Полезная информация о Раджшахи
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Местное время в Раджшахи
23:3004
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇩 Бангладеш
|Название города
|Раджшахи
|По-английски
|Rajshahi
|Столица региона
|Раджшахи является столицей региона
|Население города
|700 133 чел.
|Аэропорт
|Раджшахи RJH
|Часовой пояс
|Asia/Dhaka
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря
Где находится Раджшахи на карте
Раджшахи