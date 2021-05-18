Всё о Раджшахи

Полезная информация о Раджшахи

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Местное время в Раджшахи
23:3004
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇩 Бангладеш
Название городаРаджшахи
По-английскиRajshahi
Столица регионаРаджшахи является столицей региона
Население города700 133 чел.
АэропортРаджшахи RJH
Часовой поясAsia/Dhaka
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Раджшахи на карте

Раджшахи фото города
Раджшахи

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