После завтрака с блюдами национальной кухни отправимся знакомиться с Гродно. Посетим Старый замок и осмотрим Каложскую церковь 12 века. Заглянем в действующую аптеку-музей 17 века, увидим синагогу и Фарный костёл в стиле барокко.

После обеда отвезём вас на ж/д вокзал.