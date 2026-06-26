Экспресс-тур по Беларуси: Брест, Каменец, Гродно и ночь в старинной усадьбе
Побывать в Брестской крепости, заглянуть в аптеку 18 века и увидеть Фарный костёл
За 2 дня мы покажем вам максимум: Брестскую крепость, чьи стены помнят подвиг своих защитников, готическую Каменецкую башню, будто сошедший со страниц сказки Старый замок и многое другое.
Вы познакомитесь с историей Беларуси, погуляете по улочкам королевского Гродно, ощутите европейскую атмосферу и попробуете традиционные блюда.
А жить будете в усадьбе 17–18 веков — почувствуете себя знатными особами, приглашёнными в гости к графу.
Описание тура
Организационные детали
Желательно взять с собой: удобную обувь и одежду по сезону/погоде, а также перекус и воду в автобус.
Номер для связи с организатором +79851799877
Программа тура по дням
1 день
Брестская крепость, экскурсия по городу и Каменец
Встретимся и отправимся в Брестскую крепость. Возложим цветы у Вечного огня и посетим Свято-Николаевский гарнизонный собор. После обеда — обзорно-пешеходная экскурсия по городу. Осмотрим главные достопримечательности и заглянем в сувенирные магазины. Затем заедем в Каменец и познакомимся со старейшей башней оборонительного типа 13 века. Посмотрим окрестности Каменца с нижней смотровой площадки. Вечером прибудем в Гродно и заселимся в отель. После ужина желающие попробуют домашние наливки, настойки и мясные деликатесы.
2 день
Гродно: Старый замок, аптека-музей и Фарный костёл
После завтрака с блюдами национальной кухни отправимся знакомиться с Гродно. Посетим Старый замок и осмотрим Каложскую церковь 12 века. Заглянем в действующую аптеку-музей 17 века, увидим синагогу и Фарный костёл в стиле барокко.
После обеда отвезём вас на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
27 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Бреста и обратно из Гродно
Питание
Дегустация настоек и деликатесов шляхетской кухни - от 1000 ₽
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, Привокзальная площадь, 10:30
Завершение: Гродно, ж/д вокзал, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 830 туристов
Я родилась и училась в любимом Бресте. Историк, переводчик, человек, влюблённый в своё дело. Работаю экскурсоводом более 10 лет. Ещё одна любимая работа — переводчик. Одно другому не мешает, наоборот, читать дальшеуменьшить
дополняет. Часто ищу информацию в иностранных источниках и сама люблю путешествовать. В моей копилке почти 20 стран, думаю, будет и больше. Всё, чему учусь, с радостью отдаю другим. Рада новым знакомствам и новым людям. Жду на своих экскурсиях!
Тур входит в следующие категории Бреста
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