Мои заказы

Экспресс-тур по Беларуси: Брест, Каменец, Гродно и ночь в старинной усадьбе

Побывать в Брестской крепости, заглянуть в аптеку 18 века и увидеть Фарный костёл
За 2 дня мы покажем вам максимум: Брестскую крепость, чьи стены помнят подвиг своих защитников, готическую Каменецкую башню, будто сошедший со страниц сказки Старый замок и многое другое.

Вы познакомитесь с историей Беларуси, погуляете по улочкам королевского Гродно, ощутите европейскую атмосферу и попробуете традиционные блюда.

А жить будете в усадьбе 17–18 веков — почувствуете себя знатными особами, приглашёнными в гости к графу.
Экспресс-тур по Беларуси: Брест, Каменец, Гродно и ночь в старинной усадьбе
Экспресс-тур по Беларуси: Брест, Каменец, Гродно и ночь в старинной усадьбе
Экспресс-тур по Беларуси: Брест, Каменец, Гродно и ночь в старинной усадьбе

Описание тура

Организационные детали

Желательно взять с собой: удобную обувь и одежду по сезону/погоде, а также перекус и воду в автобус.

Номер для связи с организатором +79851799877

Программа тура по дням

1 день

Брестская крепость, экскурсия по городу и Каменец

Встретимся и отправимся в Брестскую крепость. Возложим цветы у Вечного огня и посетим Свято-Николаевский гарнизонный собор. После обеда — обзорно-пешеходная экскурсия по городу. Осмотрим главные достопримечательности и заглянем в сувенирные магазины. Затем заедем в Каменец и познакомимся со старейшей башней оборонительного типа 13 века. Посмотрим окрестности Каменца с нижней смотровой площадки. Вечером прибудем в Гродно и заселимся в отель. После ужина желающие попробуют домашние наливки, настойки и мясные деликатесы.

Брестская крепость, экскурсия по городу и КаменецБрестская крепость, экскурсия по городу и КаменецБрестская крепость, экскурсия по городу и КаменецБрестская крепость, экскурсия по городу и КаменецБрестская крепость, экскурсия по городу и Каменец
2 день

Гродно: Старый замок, аптека-музей и Фарный костёл

После завтрака с блюдами национальной кухни отправимся знакомиться с Гродно. Посетим Старый замок и осмотрим Каложскую церковь 12 века. Заглянем в действующую аптеку-музей 17 века, увидим синагогу и Фарный костёл в стиле барокко.

После обеда отвезём вас на ж/д вокзал.

Гродно: Старый замок, аптека-музей и Фарный костёлГродно: Старый замок, аптека-музей и Фарный костёлГродно: Старый замок, аптека-музей и Фарный костёлГродно: Старый замок, аптека-музей и Фарный костёлГродно: Старый замок, аптека-музей и Фарный костёл

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет27 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Бреста и обратно из Гродно
  • Питание
  • Дегустация настоек и деликатесов шляхетской кухни - от 1000 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, Привокзальная площадь, 10:30
Завершение: Гродно, ж/д вокзал, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 830 туристов
Я родилась и училась в любимом Бресте. Историк, переводчик, человек, влюблённый в своё дело. Работаю экскурсоводом более 10 лет. Ещё одна любимая работа — переводчик. Одно другому не мешает, наоборот,
читать дальшеуменьшить

дополняет. Часто ищу информацию в иностранных источниках и сама люблю путешествовать. В моей копилке почти 20 стран, думаю, будет и больше. Всё, чему учусь, с радостью отдаю другим. Рада новым знакомствам и новым людям. Жду на своих экскурсиях!

Тур входит в следующие категории Бреста

Похожие туры на «Экспресс-тур по Беларуси: Брест, Каменец, Гродно и ночь в старинной усадьбе»

Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и замковый комплекс «Мир»
На поезде
4 дня
Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и замковый комплекс «Мир»
Уехать в белорусский вояж с посещением Беловежской пущи и средневековых красот
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
10 июл в 18:17
31 июл в 18:17
55 600 ₽ за человека
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
На поезде
4 дня
На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
10 июл в 18:18
31 июл в 18:18
56 750 ₽ за человека
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
На поезде
4 дня
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
Отправиться в Белорусский вояж с посещением Бреста, завода «БелАЗ» и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
10 июл в 18:17
31 июл в 18:17
56 750 ₽ за человека
В гости к зубрам: Беловежская пуща и уют усадьбы
3 дня
В гости к зубрам: Беловежская пуща и уют усадьбы
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 Br за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бресте
Все туры из Бреста
27 100 ₽ за человека