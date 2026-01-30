Беловежская пуща — одна из самых главных достопримечательностей Беларуси, недалеко от Бреста. Хочу представить вашему вниманию индивидуальный тур для группы до 22 человек.
Он будет состоять не только из посещения различных
Он будет состоять не только из посещения различных
Описание тураЧто вас ждёт? В рамках данной экскурсии вы отправитесь в Национальный парк «Беловежская Пуща», занесённый в список мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО и являющийся одним из старейших заповедников в мире, отдохнете в белорусской усадьбе, попробуете традиционную белорусскую кухню. Продолжительность: 3 дня / 2 ночи Цель: Погружение в мир белорусской природы, знакомство с уникальной экосистемой Беловежской Пущи, отдых в белорусской агроусадьбе и знакомство с национальной кухней. День 1: Прибытие и уют усадьбы 14:00 - 15:00: Прибытие группы в усадьбу "Беловежская Гостевая". Размещение в номерах. 15:00 - 16:00: Обед в усадьбе. Знакомство с белорусской кухней. Обсуждение программы тура. 16:00 - 18:00: Свободное время. Прогулка по 16:00 - 18:00: Свободное время. Прогулка по территории усадьбы, наслаждение природой. 18:00 - 20:00 Посещение русской бани с травяными чаями 20:00 - 21:00: Ужин в усадьбе. 20:00 - …: Вечер у костра День 2: В сердце Беловежской Пущи 09:00 - 10:00: Завтрак в усадьбе. 10:00 - 13:00: Экскурсия по Беловежской Пуще (с гидом). Посещение Музея Природы: знакомство с флорой и фауной Пущи. Посещение вольеров с животными: возможность увидеть зубра, оленя, волка и других обитателей Пущи в условиях, приближенных к естественным. 14:00 - 16:00: Прогулка по экологической тропе (выбор маршрута зависит от физической подготовки группы). Посещение резиденции Деда Мороза (особенно актуально в зимний период). 16:00 - 17:00: Покупка сувениров на память о Беловежской Пуще. 17:00 - 18:00: Возвращение в усадьбу. 19:00 - 20:00: Ужин в усадьбе. 20:00 - …: Вечер у костра День 3: Прощание с Беловежьем 09:00 - 10:00: Завтрак в усадьбе. 10:00 - 11:00: Свободное время. Прогулка по окрестностям усадьбы. 12:00 - 13:00: Сбор вещей, подготовка к отъезду. 13:00 - 14:00: Обед в усадьбе. 14:00: Отъезд группы. В стоимость тура включено: Проживание в усадьбе "Беловежская Гостевая" (2 ночи). Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина. Баня Не включено в стоимость тура: Экскурсионное обслуживание по программе (входные билеты в Музей,трансфер, гид при необходимости)
По согласованию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беловежская Пуща
- Самая высокая ель Европы
- Музей природы
- Резиденция белорусского Деда мороза
- Лесной зоопарк
- Проживание в белорусской усадьбе
Что включено
- Проживание в агроусадьбе (2 дня)
- Завтрак, обед, ужин (национальная кухня)
- Баня
Что не входит в цену
- Билеты в Беловежской Пуще и Белой Веже
- Трансфер
- Гид при необходимости
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал Брест
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию.
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бреста
Похожие туры из Бреста
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу
Знакомство с заповедной природой и судьбой первобытного реликтового леса - для детей и взрослых
Начало: От места проживания в пределах Бреста
Завтра в 08:00
2 фев в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Бреста - в Беловежскую пущу
Увидеть зубров и реликтовый лес, познакомиться с историей и культурой Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Едем в Беловежскую пущу и агроусадьбу - из Бреста
Оказаться в дикой природе и познакомиться с зубрами, медведями и кабанами
Начало: Место вашего проживания
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
11 500 ₽ за всё до 6 чел.