Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Он будет состоять не только из посещения различных читать дальше достопримечательностей Национального парка Беловежская пуща, но и проживания в белорусской агроусадьбе Беловежская гостевая с питанием (национальная кухня, напитки), посещением русской бани, мастера по дереву экстра-класса. Вы полностью окунётесь в атмосферу тепла и гостеприимства белорусской глубинки. Беловежская пуща — одна из самых главных достопримечательностей Беларуси, недалеко от Бреста. Хочу представить вашему вниманию индивидуальный тур для группы до 22 человек.Он будет состоять не только из посещения различных

Ирина Ваш гид в Бресте Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 день Размер группы 1-22 человека Когда По согласованию. 300 Br за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Что вас ждёт? В рамках данной экскурсии вы отправитесь в Национальный парк «Беловежская Пуща», за­не­сён­ный в спи­сок ми­ро­во­го куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия ЮНЕСКО и являющийся одним из старейших заповедников в мире, отдохнете в белорусской усадьбе, попробуете традиционную белорусскую кухню. Продолжительность: 3 дня / 2 ночи Цель: Погружение в мир белорусской природы, знакомство с уникальной экосистемой Беловежской Пущи, отдых в белорусской агроусадьбе и знакомство с национальной кухней. День 1: Прибытие и уют усадьбы 14:00 - 15:00: Прибытие группы в усадьбу "Беловежская Гостевая". Размещение в номерах. 15:00 - 16:00: Обед в усадьбе. Знакомство с белорусской кухней. Обсуждение программы тура. 16:00 - 18:00: Свободное время. Прогулка по 16:00 - 18:00: Свободное время. Прогулка по территории усадьбы, наслаждение природой. 18:00 - 20:00 Посещение русской бани с травяными чаями 20:00 - 21:00: Ужин в усадьбе. 20:00 - …: Вечер у костра День 2: В сердце Беловежской Пущи 09:00 - 10:00: Завтрак в усадьбе. 10:00 - 13:00: Экскурсия по Беловежской Пуще (с гидом). Посещение Музея Природы: знакомство с флорой и фауной Пущи. Посещение вольеров с животными: возможность увидеть зубра, оленя, волка и других обитателей Пущи в условиях, приближенных к естественным. 14:00 - 16:00: Прогулка по экологической тропе (выбор маршрута зависит от физической подготовки группы). Посещение резиденции Деда Мороза (особенно актуально в зимний период). 16:00 - 17:00: Покупка сувениров на память о Беловежской Пуще. 17:00 - 18:00: Возвращение в усадьбу. 19:00 - 20:00: Ужин в усадьбе. 20:00 - …: Вечер у костра День 3: Прощание с Беловежьем 09:00 - 10:00: Завтрак в усадьбе. 10:00 - 11:00: Свободное время. Прогулка по окрестностям усадьбы. 12:00 - 13:00: Сбор вещей, подготовка к отъезду. 13:00 - 14:00: Обед в усадьбе. 14:00: Отъезд группы. В стоимость тура включено: Проживание в усадьбе "Беловежская Гостевая" (2 ночи). Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина. Баня Не включено в стоимость тура: Экскурсионное обслуживание по программе (входные билеты в Музей,трансфер, гид при необходимости)

По согласованию. Выбрать дату